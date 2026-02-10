Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка занимается в тренажерном зале
Девушка занимается в тренажерном зале
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:40

Тело не готово к подвигам: правильный старт тренировок, который спасает от выгорания и травм

С чего начать тренировки, если фитнеса в вашей жизни ещё не было — вопрос, который волнует гораздо больше людей, чем кажется. Желание изменить привычный ритм часто сталкивается с неуверенностью, страхом перегрузок и сомнениями в собственных силах. При этом именно первые шаги во многом определяют, станет ли спорт регулярной частью жизни. Об этом сообщает издание Shape.

Миф о быстром результате и реальность старта

Одна из главных ловушек для новичков — ожидание стремительных изменений. Многие рассчитывают увидеть заметный эффект уже после первых тренировок и потому резко увеличивают нагрузку. Частые занятия без отдыха, чрезмерный вес и попытка "выжать максимум" за короткое время выглядят мотивирующе лишь на словах. На практике такая стратегия нередко заканчивается переутомлением и травмами. Именно поэтому всё чаще говорят об умном фитнесе, где акцент делается не на изнеможение, а на постепенность и осознанность. Организм, не привыкший к нагрузкам, требует времени для адаптации, и игнорировать это — значит замедлять собственный прогресс.

Восстановление как часть тренировочного процесса

Регулярные паузы между занятиями не менее важны, чем сами упражнения. Оптимальным стартом считаются две-три тренировки в неделю с перерывом минимум в один день. Даже при желании заниматься чаще стоит чередовать группы мышц, чтобы не нагружать их подряд. Начинать лучше с короткой и понятной программы — нескольких базовых упражнений на всё тело. Дополнение в виде лёгкого кардио помогает мягко включить организм в работу и развивать выносливость без перегруза.

Сигналы тела и отношение к дискомфорту

Во время тренировок важно внимательно прислушиваться к самочувствию. Одышка, головокружение или потемнение в глазах — повод снизить темп или остановиться. Дискомфорт при нагрузке неизбежен, но он не должен переходить в боль. На начальном этапе допустимо выбирать те форматы активности, которые психологически комфортны. Например, вместо бега подойдёт быстрая ходьба, которая разгоняет пульс и при этом бережёт суставы. Такой подход снижает барьер входа и помогает сформировать привычку к движению.

Типичные ошибки начинающих

Часто новички ориентируются на советы из интернета, не проверяя их достоверность. Отказ от кардионагрузок, длинные перерывы между тренировками, неизменная программа месяцами — всё это снижает эффективность занятий. Отдельного внимания требует техника упражнений: ошибки в выполнении не только мешают прогрессу, но и увеличивают риск травм. Не менее важно равномерно развивать всё тело, а не концентрироваться на одной зоне, и не забывать о воде — пить во время тренировки можно и нужно.

"Упражнения, выполненные с ошибками, будут неэффективны, в худшем — приведут к травмам. Прежде чем заниматься самостоятельно, желательно поставить технику выполнения с тренером", — отмечает восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев.

Постепенность, внимание к деталям и уважение к собственному телу помогают превратить тренировки из разового порыва в устойчивую привычку. Такой подход делает занятия не только безопасными, но и по-настоящему результативными, позволяя двигаться к цели без спешки и разочарований.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес доводит до изнеможения, а вес стоит: умный подход запускает похудение без разрушения тела 08.02.2026 в 14:34

Умный фитнес предлагает альтернативу изнуряющим тренировкам, делая ставку на осознанное движение, индивидуальный подход и безопасное снижение веса.

Читать полностью » Не тренировка, а привычка: почему 8 минут утром работают лучше часа в зале 08.02.2026 в 9:47

Утро может стать ключевым временем для восстановления мышечной массы — 8 минут каждый день могут превратить жизнь в новую реальность.

Читать полностью » Руки после 50 выглядят дрябло — эта короткая тренировка занимает всего несколько минут 07.02.2026 в 22:09

Дениз Остин показала 3 простых упражнения для рук после 50: круги, откаты на трицепс и «подтягивание вниз» — их легко сделать дома за минуты.

Читать полностью » 2–3 тренировки вместо марафона героизма: стратегия, которая возвращает форму без боли и откатов 07.02.2026 в 17:11

Возвращение к тренировкам после отпуска может сорваться из-за резкого старта. Как восстановить режим мягко, сохранить мотивацию и не перегореть в первые недели.

Читать полностью » Бегать не хочется, а тренировка нужна — необычный способ разогнать пульс 07.02.2026 в 14:00

Гоночная ходьба разгоняет пульс почти как бег, но бережёт суставы: что это за техника, какие правила у спорта и как усилить обычные прогулки.

Читать полностью » Один неверный поворот крана после тренировки — и организм получает противоположный эффект 07.02.2026 в 13:05

Горячий или холодный душ после тренировки — привычка или реальный способ восстановления? Разбираемся, как температура воды влияет на мышцы и самочувствие.

Читать полностью » Жир продолжает гореть, даже когда вы отдыхаете: тренировки, которые обманывают тело 06.02.2026 в 19:10

Короткие, но интенсивные тренировки способны ускорить сжигание жира и запустить эффект дожигания калорий. Как работает HIIT и почему время — не главное.

Читать полностью » Тренировки буксуют, даже если стараетесь: мелкие ошибки, которые незаметно сливают рост мышц 06.02.2026 в 17:16

Эффективные тренировки строятся на технике, простоте и системном подходе. Эти принципы помогают избежать плато, сохранить мотивацию и прогрессировать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Этот полив убивает растения медленно — многие путают его с нехваткой воды
Красота и здоровье
Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения
Наука
Под адскими облаками Венеры нашли пустоту: планета может скрывать гигантский подземный туннель
Питомцы
Спокойная кошка вдруг начинает вздыхать: безобидный звук, за которым нередко скрывается тревога
Еда
Беру груши и сахар — через 5 минут на столе десерт, от которого все в восторге
Наука
Невозможное стало рутиной: интернет-кабель передал то, что нельзя копировать
Красота и здоровье
Едим пюре — теряем улыбку: современные привычки превращают рот в рай для бактерий
Недвижимость
Домашний кинотеатр легко испортить одной деталью: свет, который убивает эффект погружения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet