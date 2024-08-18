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Рекордсмен по бегу рассказал о пользе реверс-раннинг
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Рекордсмен раскрыл секреты бега спиной

Рекордсмен по бегу рассказал о пользе реверс-раннинг

Реверс-раннинг прокачает мышцы и нагрузит мозг, считает рекордсмен мира по бегу спиной на беговой дорожке Николай Котенков.

По его словам, если вы начинаете практиковать такой способ перемещения, то даже 200-300 метров или 5-10 минут ежедневных тренировок будут полезны для того, чтобы отработать новый навык.

"Это существенно укрепит мышечный аппарат и улучшит координацию", — цитирует спортсмена "Чемпионат".

Тренер дал советы тем, кто хочет начать бегать спиной. Практикуя бег и ходьбу спиной, важно регулярно смотреть через плечо, чтобы не столкнуться с препятствием. Также стоит тренироваться на дорожке по-началу.

"Сначала можно придерживаться одной рукой за поручень. Так может снизить риски падения и более безопасно отработать координацию", — уточнил Котенков.

Еще он рекомендовал ходить и бегать по ровным поверхностям и не держать спину прямо при реверс-раннинге.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Bobby Yarbrough.

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