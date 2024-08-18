Рекордсмен раскрыл секреты бега спиной

Реверс-раннинг прокачает мышцы и нагрузит мозг, считает рекордсмен мира по бегу спиной на беговой дорожке Николай Котенков.
По его словам, если вы начинаете практиковать такой способ перемещения, то даже 200-300 метров или 5-10 минут ежедневных тренировок будут полезны для того, чтобы отработать новый навык.
"Это существенно укрепит мышечный аппарат и улучшит координацию", — цитирует спортсмена "Чемпионат".
Тренер дал советы тем, кто хочет начать бегать спиной. Практикуя бег и ходьбу спиной, важно регулярно смотреть через плечо, чтобы не столкнуться с препятствием. Также стоит тренироваться на дорожке по-началу.
"Сначала можно придерживаться одной рукой за поручень. Так может снизить риски падения и более безопасно отработать координацию", — уточнил Котенков.
Еще он рекомендовал ходить и бегать по ровным поверхностям и не держать спину прямо при реверс-раннинге.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Bobby Yarbrough.
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра
В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%
В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.
Галкин* опубликовал фрагменты своего интервью с Аленом Делоном: "Ушёл великий артист"
Максим Галкин* почтил память умершей звезды французского кинематографа Алена Делона, напомнив о своей беседе с актёром.
Лера Кудрявцева пожаловалась на атаку мошенников
После громкой истории с обманутой певицей Ларисой Долиной об атаке мошенников рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.