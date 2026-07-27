Августовские ошибки на грядке: невыполнение этих правил превращает сочный овощ в водянистую массу

Август для свеклы — не время разгонять ботву, а момент, когда корнеплод начинает тянуть в себя сахар и массу. Если в этот период лить воду без меры, мякоть становится водянистой, кожура трескается, а урожай потом хуже лежит. На грядке это видно быстро: листья уже не такие бодрые, корнеплод наливается плотнее, земля после полива должна быть влажной, но не сырой. Именно поэтому уход в конце лета меняют без лишней суеты: воды меньше, азота — тоже, а калий выходит на первый план.

"В августе свекле уже не нужен разгон ботвы. Ей нужен спокойный режим, чтобы корнеплод налился плотным, а не водянистым. Если продолжать лить воду и кормить азотом, растение уйдет в листья, а не в урожай. За три-четыре недели до уборки свеклу лучше оставить в покое и дать ей дозреть без лишней суеты". агроном Иван Трухин

Как поливать свеклу в августе

В конце лета свекла уже не набирает ботву так резко, как в июне, зато активно уплотняет корнеплод. Если грунт пересыхает, овощ грубеет и мельчает. Если, наоборот, перелить, мякоть теряет плотность, а кожица легче трескается. До середины августа, если дождей нет, свеклу поливают раз в 5-7 дней.

На квадратный метр хватает 10-15 литров воды. После полива почву лучше прикрыть мульчей, чтобы земля не перегревалась и влага не уходила слишком быстро. Но в сырую погоду мульчу убирают: лишняя сырость рядом с корнеплодом часто заканчивается гнилью. За 20 дней до уборки полив прекращают полностью, а если дожди идут часто, то еще раньше.

Признак нормального режима простой: корнеплоды прибавляют в массе, остаются плотными и сохраняют яркий цвет. Если же грядка стоит мокрой, а листья вялые, значит, режим сбит. Холодной водой свеклу не поливают, а по ботве лить воду не стоит — так проще словить церкоспороз. Подробно о том, как защищать посадки от тли и других напастей, лучше смотреть отдельно, потому что в августе мелкие ошибки быстро превращаются в потери.

Августовская подкормка свеклы

В августе азотные удобрения свекле уже не нужны. Они тянут растение в ботву, а корнеплод от этого только проигрывает: сахаристость падает, а хранится такой урожай хуже. В конце лета ставку делают на калий и фосфор. Эти элементы помогают налить корнеплод, укрепить кожицу и перевести питание из листьев в подземную часть.

Сульфат калия вносят до середины месяца: 15-20 граммов на 10 литров воды, расход — 3-5 литров на квадратный метр. Зольный настой тоже подходит: стакан золы на 10 литров горячей воды, потом сутки выдержки и по 0,5-1 литра под растение. Калимагнезию разводят из расчета 20 граммов на 10 литров воды, а монофосфат калия — 10 граммов на 10 литров, с расходом 4-5 литров на квадратный метр.

Последнюю подкормку делают за 3-4 недели до уборки, но не позже 15 числа. Внекорневые обработки тоже возможны: калийная селитра — 5 граммов на 10 литров, борная кислота — 2 грамма на 10 литров. А вот мочевина, куриный помет и навоз в это время уже лишние: в них много азота, и он снова сдвигает созревание назад. Если нужен отдельный разбор по питанию культур, можно посмотреть материал про ошибки в уходе за корнеплодами - там логика питания такая же жесткая.

"Калий в августе работает на плотность и вкус, а фосфор помогает быстрее перебросить питание в корнеплод. Если посадки продолжать подкармливать азотом, ботва еще долго будет "жировать”, а сам корнеплод останется слабее. На песчаных и торфяных почвах особенно уместна калимагнезия, потому что такие грунты быстро теряют калий и магний. Последнюю подкормку нельзя затягивать до уборки, иначе свекла просто не успеет правильно дозреть". агроном Наталья Полетаева

Защита растений от вредителей и болезней

В августе свекла чаще всего ловит церкоспороз, мучнистую росу и корнеед, он же фомоз. Церкоспороз видно по округлым светлым пятнам с красновато-бурой каймой, потом листья желтеют и засыхают. Мучнистая роса оставляет белый налет на поверхности листьев. При корнееде сначала страдает листва, а потом пятна добираются до корнеплода.

Против церкоспороза используют медьсодержащие препараты, в том числе 1% бордоскую смесь, ХОМ и Абига-Пик, но не позже чем за 2-3 недели до уборки. Мучнистую росу лечат коллоидной серой из расчета 30 граммов на 10 литров воды или Фитоспорином-М. Для профилактики корнееда помогают калийные и борные подкормки, севооборот и своевременное удаление больных растений.

Из вредителей в августе чаще досаждают свекловичная минирующая муха и тля. Личинки мухи прогрызают ходы в листьях, после чего они желтеют и высыхают; против нее используют Фитоверм, а при сильном поражении — Актара или Искра, но только за 2-3 недели до уборки. Тля селится снизу листа, высасывает сок и оставляет липкий налет. Против нее подходят мыльный раствор, табачный настой и биопрепараты. Если нужна отдельная памятка по липкому налету и колониям вредителя, держите ссылку на борьбу с тлей - схема тут почти без сюрпризов.

Общие меры тоже работают без лишней романтики: после дождей не давать воде стоять на грядке, убирать больную листву, выдергивать сорняки и не сажать свеклу по кругу на одном месте. Химические препараты прекращают применять за 2-3 недели до уборки. Иначе потом придется выбирать не урожай, а остатки.

Как определить готовность корнеплодов к уборке

Свеклу не выкапывают наугад. Сначала смотрят на размер: выступающая над землей часть обычно достигает 5-10 сантиметров, если сорт среднего размера. Потом оценивают ботву. Нижние листья начинают вянуть, желтеть и сохнуть, когда растение завершает вегетацию.

Кожица у зрелого корнеплода плотная, сухая, гладкая и без трещин. Цвет должен быть характерным для сорта, без поблекших участков. У большинства сортов созревшая свекла выступает над почвой на треть или наполовину своей высоты. Ранние и среднеранние сорта убирают в конце июля или в первой половине августа, среднеспелые — в конце августа или начале сентября, поздние — в конце сентября и в октябре.

Собирать урожай нужно до устойчивых заморозков. Подмерзшая свекла хуже хранится и быстрее портится. Корнеплод подкапывают вилами, затем аккуратно вытаскивают за ботву, очищают руками от земли и обрезают листья, оставляя хвостик 1-2 сантиметра. Поврежденные, треснувшие и слишком мелкие экземпляры лучше сразу пустить в переработку. Подбор времени уборки часто пересекается с другими осенними работами, поэтому полезно держать под рукой материал про уборку и сушку урожая - общий принцип один: не тянуть до сырости и холодов.

Подготовка урожая к хранению

После выкопки свеклу сначала сушат. Корнеплоды раскладывают в сухом, проветриваемом месте на 5-7 дней, под навесом или на открытом воздухе, если солнце не бьет слишком жестко. Потом срезают ботву, но не вплотную: оставляют 1-2 сантиметра, чтобы не задеть ростовую почку. Боковые корешки убирают руками, без ножа и без грубых движений.

На хранение идут только крепкие, здоровые и плотные корнеплоды диаметром до 10-12 сантиметров. Их укладывают в деревянные ящики слоем 10-15 сантиметров и пересыпают сухими опилками или песком. Так свекла не пересыхает и спокойно лежит до 6-8 месяцев. Отдельный ящик для картофеля рядом не мешает: свекла забирает лишнюю влагу и помогает клубням не портиться раньше времени.

Для хранения нужны стабильные условия: температура от 0 до +2 градусов, максимум до +4, влажность 80-90 процентов, сухое и темное помещение с вентиляцией. Погреб или подвал подойдут лучше всего. Если там сыро и душно, корнеплоды быстро идут плесенью. Если сухо, но жарко, они просто сморщатся.

Разбор распространенных ошибок

Самая частая ошибка — поливать свеклу до самой уборки. После этого корнеплоды выходят водянистыми, теряют вкус и чаще трескаются. Вторая ошибка — азотные подкормки в конце лета. От них ботва разрастается, а сахаристость и плотность падают.

Третья проблема — слишком ранняя или слишком поздняя уборка. Недозревшая свекла остается мелкой и пресной, а передержанная грубеет, становится дуплистой и теряет сочность. Четвертая ошибка — выдергивать корнеплоды руками за ботву. Так легко повредить сам овощ и сократить срок хранения.

Пятая ошибка связана уже с погребом. В сыром и непроветриваемом помещении свекла плесневеет и гниет, после чего можно потерять весь запас. Поэтому корнеплоды сушат, сортируют и только потом убирают на хранение. Летом и осенью мелочей тут нет: лишний литр воды, лишняя неделя в земле или мокрый подвал быстро превращают нормальный урожай в проблему.

Ответы на популярные вопросы

Когда прекращать полив свеклы?

За 20 дней до уборки. Если идут частые дожди, полив прекращают еще раньше.

Чем лучше подкармливать свеклу в августе?

Калием и фосфором. Подходят сульфат калия, зола, калимагнезия и монофосфат калия.

Можно ли в августе вносить навоз?

Нет. Навоз, куриный помет и мочевина дают лишний азот и тормозят созревание.

Как понять, что свеклу пора выкапывать?

Смотрят на размер, ботву и кожицу. У зрелого корнеплода плотная сухая корка, а нижние листья начинают увядать.

"Если свеклу перед уборкой держать во влажной земле и продолжать кормить азотом, она теряет плотность и хуже хранится. Тут всё довольно прямолинейно: корнеплод должен дозреть, подсохнуть и уйти в погреб без лишней сырости. Тогда и вкус будет нормальный, и лежкость не подведет. А если затянуть с уборкой до холодов, можно получить уже не урожай, а разочарование". агроном Иван Трухин

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