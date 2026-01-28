Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:51

Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы

Свёкла давно стала базовым продуктом для домашних салатов, но иногда привычные сочетания надоедают, и хочется чего-то более свежего, без лишней тяжести. Именно поэтому всё чаще на столе появляется вариант, который многие ставят выше классического винегрета: он собирается за считанные минуты, даёт яркий вкус и при этом остаётся лёгким. Секрет — в точном балансе сладости, кислоты и аромата.

Почему этот салат "цепляет" сильнее винегрета

Главная фишка — гармония простых ингредиентов. Сладость свёклы здесь не спорит с остальными компонентами, а подчёркивается квашеной капустой. Яблоко добавляет свежесть и лёгкую фруктовую кислинку, а нерафинированное подсолнечное масло связывает всё воедино характерным ароматом.
Ещё один плюс — минимум лишних шагов. Винегрет часто требует больше нарезки и компонентов, а здесь всё быстро, логично и понятно. Такой салат легко готовить хоть каждый день: продукты доступны круглый год и хорошо сочетаются между собой. Если дать блюду немного настояться, вкус становится глубже и ровнее.

Что понадобится на 2-3 порции

  1. Свёкла — 2 средние, заранее отваренные и охлаждённые.
  2. Яблоко — 1 зелёное, плотное, кисло-сладкое.
  3. Квашеная капуста — 150 г, без уксуса.
  4. Лук — 1 небольшая луковица.
  5. Подсолнечное масло — 3 ст. л., нерафинированное холодного отжима.
  6. Соль — по вкусу.

Как приготовить за 5-10 минут

Свёклу натрите на тёрке среднего размера. Яблоко очистите и натрите так же, чтобы оно равномерно распределилось и не перебивало свёклу кусками. Лук нарежьте максимально мелко — он должен давать лёгкую остроту, а не доминировать.

Сложите свёклу, яблоко, лук и квашеную капусту в миску, добавьте масло и соль, затем тщательно перемешайте до однородности. При желании можно оставить салат в холодильнике хотя бы на 30 минут: за это время компоненты "подружатся", и вкус станет более собранным.

Чем он полезен и кому подойдёт

Этот салат хорош тем, что сочетает насыщенность и лёгкость. Свёкла ценится как источник железа, яблоко добавляет витамин C, а квашеная капуста содержит естественные пробиотические культуры. В результате получается вариант для тех, кто хочет питаться проще и полезнее, но без ощущения, что приходится жертвовать вкусом.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

