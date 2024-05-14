Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнул важность ответственного отношения к управлению автомобилем после употребления алкоголя. Он отметил, что время, необходимое для полного выведения алкоголя из организма, сильно варьируется в зависимости от множества факторов, включая тип напитка, его количество, массу тела и индивидуальные особенности обмена веществ.

Шуров указал на необходимость использования алкотестера для проверки наличия алкоголя в крови перед вождением и порекомендовал воздерживаться от вождения, если есть сомнения в трезвости.

Он также высказал критику попыткам найти конкретные временные рамки для безопасного вождения после употребления алкоголя, подчеркивая, что безопаснее всего не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

"Такого, что вот я скажу, через 4, после литра тем более, ну, это 4-5 часов в лучшем случае, если хорошая печень. А лучше вообще так не планировать свою жизнь: вот я побухал и поехал".

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