Коровы
© commons.wikimedia.org by Uberprutser is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:39

Нехватка говядины под контролем: как ветеринары сражаются с эпидемией в Новосибирской области

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области официально исключило угрозу нехватки говядины на фоне ухудшения эпизоотической обстановки. В ряде муниципалитетов региона с начала текущего года зафиксированы вспышки бешенства и пастереллеза среди поголовья крупного рогатого скота, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации. В общей сложности в области обнаружили 42 очага различных инфекционных заболеваний. Власти подчеркивают, что принятые меры позволяют держать ситуацию под полным контролем и обеспечивать продовольственную безопасность региона.

Масштабы распространения инфекции

С начала 2024 года ветеринарные службы Новосибирской области ведут интенсивную работу по локализации очагов заболеваний, поражающих домашний скот. Общее количество выявленных случаев составляет 42 единицы, что стало поводом для объявления специального режима в пяти сельских районах. Карантинные мероприятия на этих территориях необходимы для того, чтобы купировать распространение опасных вирусов внутри фермерских хозяйств.

Инфекции, такие как пастереллез и бешенство, представляют серьезную угрозу не только для продуктивности поголовья, но и для всей цепочки переработки животноводческой продукции. Специалисты регионального ведомства проводят регулярный мониторинг, чтобы оперативно изолировать зараженные особи и предотвратить дальнейшее распространение патогенов. Работа осложняется необходимостью строгого соблюдения санитарного протокола в сельской местности.

Текущая обстановка требует мобилизации всех профильных служб для защиты регионального агропромышленного комплекса. Региональные власти заявляют, что принимают все необходимые меры для компенсации потерь от карантинных ограничений. Полное искоренение очагов инфекции является приоритетной задачей ветеринарного контроля на ближайшее время.

Влияние карантина на рынок

Участники продовольственного рынка высказывали обеспокоенность относительно возможных перебоев в поставках молочной и мясной продукции. Рост заболеваемости скота всегда создает риски для стабильности цен и объемов предложения в розничных сетях. Однако профильное ведомство придерживается стратегии спокойного регулирования рыночных процессов.

Министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов опроверг предположения о грядущем дефиците, назвав опасения рынка преувеличенными. По его словам, ресурсов региона достаточно, чтобы заместить потенциальные выпадающие объемы продукции без ущерба для конечного потребителя. Стабильный внутренний баланс производства позволяет успешно справляться с временными трудностями локального уровня.

"Оперативное управление в условиях карантина требует выверенных действий и тесного контакта с местными производителями. Мы видим, что механизмы регионального регулирования позволяют удерживать стабильность даже при возникновении серьезных эпизоотических рисков. Уверен, что текущий контроль обеспечит нормальное функционирование отрасли без возникновения дефицита. Социальная ответственность бизнеса и государства здесь выступает главным инструментом сохранения продовольственного спокойствия территории"

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Меры государственной поддержки и контроля

Для купирования последствий ЧС администрация региона задействует ресурсы, направленные на дезинфекцию территорий и вакцинацию уцелевшего поголовья. Подобные действия помогают снизить экономическое давление на фермеров, чьи хозяйства оказались в зоне карантина. Государство остается главным гарантом того, что биологическая угроза не перерастет в полноценный товарный кризис.

Следует отметить, что ветеринарная служба области работает в усиленном режиме для обеспечения безопасности каждой партии мяса, поступающей на прилавки. Каждая единица продукции проходит строгий контроль качества и лабораторные исследования на предмет отсутствия опасных микроорганизмов. Это исключает попадание небезопасного сырья в розничную торговлю.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мероприятий по оздоровлению животноводческой базы. Специалисты продолжают наблюдать за состоянием ферм в пяти пострадавших районах, чтобы вовремя снять ограничительные барьеры. Министерство сельского хозяйства намерено и дальше следовать жестким протоколам до полного искоренения инфекции в регионе.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

