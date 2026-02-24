Обжариваю фарш, вливаю этот соус — и сковорода пустеет быстрее, чем ожидалось

Когда нужно быстрое и сытное блюдо на ужин, лапша с говядиной почти всегда выигрывает. В этой версии к привычному сочетанию добавляют хариссу и мёд, создавая баланс сладости и остроты. Всё готовится в одной сковороде и занимает около получаса.

Соус, который задаёт характер

В основе рецепта — насыщенный соус с пастой хариссы и мёдом. К нему добавляют апельсиновый сок, рисовый уксус, соевый соус и немного кукурузного крахмала для густоты. Чеснок усиливает аромат, а уровень остроты регулируется количеством хариссы.

Соус можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до суток. Это упрощает процесс, особенно в будний день. Благодаря сочетанию сладкого, солёного и пикантного вкусов он равномерно покрывает лапшу, мясо и овощи, создавая глянцевую текстуру.

Основа блюда: лапша, говядина и брокколи

Для рецепта подойдёт практически любая сухая лапша: удон, рамен, соба, ло-мейн или даже спагетти. Её отваривают на две минуты меньше, чем указано на упаковке, чтобы она дошла до готовности уже в соусе.

Постный говяжий фарш обжаривают на оливковом масле до румяности, приправляя солью и чёрным перцем. Затем добавляют соцветия брокколи и немного воды, накрывают крышкой и готовят на пару несколько минут до яркого цвета и лёгкой мягкости.

Когда лапша и овощи готовы, в сковороду вливают соус и перемешивают до загустения. На этом этапе крахмал связывает жидкость, и всё блюдо приобретает плотную, блестящую консистенцию. При подаче можно посыпать свежей кинзой.

Возможные замены и хранение

Рецепт легко адаптируется. Вместо говядины подойдут фарш из индейки или курицы. Свежую брокколи можно заменить замороженной, добавляя её вместе с лапшой и соусом — пары минут достаточно для размораживания и прогрева.

Готовое блюдо рассчитано на четыре порции. Оно хорошо хранится в холодильнике до трёх дней в герметичном контейнере, что делает его удобным вариантом для приготовления впрок.