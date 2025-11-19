Не верьте мифам: шмели не роботы, они считают секунды и адаптируются к изменениям — вот как
Способность ощущать течение времени — не только прерогатива человека. Многие животные ориентируются в окружающем мире, опираясь на собственные внутренние часы, хотя проявляется это у разных видов по-разному. Последнее исследование учёных Лондонского университета королевы Марии показало, что шмели умеют различать длительность визуальных сигналов и быстро формируют ассоциации между частотой световых вспышек и ожидаемым результатом. Эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Biology Letters, стал одним из самых убедительных доказательств того, что насекомые обладают более сложным восприятием времени, чем предполагалось.
Как был устроен эксперимент
Для исследования создали специальную конструкцию — клетку, разделённую на три камеры. В каждой находились две лампочки и два лотка под ними. Лотки заполняли либо сладким сиропом, либо горьким раствором, чтобы сформировать у насекомых стойкие ассоциации: приятный вкус — под "правильной" лампочкой, неприятный — под другой.
Лампочки мигали с двумя разными временными интервалами: медленная — раз в 2,5 секунды, быстрая — каждые полсекунды. Сироп всегда находился под лампочкой с медленным ритмом, а горький раствор — под "быстрой". Таким образом проверяли, смогут ли шмели уловить разницу в частоте сигналов и найти закономерность.
Чтобы исключить ситуацию, когда насекомые просто запоминают конкретное расположение лампочек, их позиции меняли в каждой из трёх камер. А в финале эксперимента исследователи полностью убрали все растворы из лотков, исключив запахи, которые могли бы подсказать правильный выбор. Несмотря на это, шмели уверенно тянулись к лампочке с медленным миганием — они запомнили ритм, ассоциируя его с чем-то "полезным".
В следующий этап учёные внесли изменения: теперь сироп помещали под "быструю" лампочку. Вскоре шмели перестроили своё поведение и переключились на новую ассоциацию. Они вновь продемонстрировали способность чувствовать разницу между временными интервалами и изменять стратегию, если условия меняются.
Что это говорит о восприятии времени у шмелей
Результаты исследования показывают, что эти насекомые способны сопоставлять частоту световых сигналов с вероятностью получения награды. Такая способность предполагает наличие внутренних процессов, позволяющих анализировать длительность события, а не только реагировать на статичный стимул.
В природе подобные навыки могут оказаться крайне важными. Например, шмели собирают нектар, ориентируясь на цикличность цветения, смену освещённости, изменение погодных условий. Восприятие временных промежутков может помогать им возвращаться к тем растениям, которые обновляют нектар с определённым интервалом.
Сравнение: реакции шмелей в разных условиях
|Этап эксперимента
|Расположение сиропа
|Поведение шмелей
|Фаза 1
|Под "медленной" лампочкой
|Предпочтение медленного ритма
|Фаза 2
|Растворы убраны
|Насекомые всё равно выбирают "медленный" сигнал
|Фаза 3
|Под "быстрой" лампочкой
|Быстрая адаптация, смена стратегии
Советы шаг за шагом: как наблюдать за поведением насекомых дома или в саду
-
Установить кормушку с сахарным сиропом для пчёл и шмелей.
-
Разместить рядом два визуальных маркера — например, разноцветные карточки.
-
Менять расположение карточек, чтобы проверить, создают ли насекомые связи с конкретным объектом.
-
Периодически изменять условия — цвет, освещённость, время подачи корма.
-
Фиксировать результаты: время подлёта, частоту обращений, выбор между вариантами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: использовать сильно пахнущие приманки.
Последствие: насекомые ориентируются только по запаху.
Альтернатива: применять нейтральные растворы и визуальные различия.
- Ошибка: не менять расположение маркеров.
Последствие: формируется привычка, а не реакция на стимул.
Альтернатива: периодически менять конфигурацию.
- Ошибка: проводить наблюдения в ветреную погоду.
Последствие: насекомые хуже ориентируются.
Альтернатива: выбирать утренние часы с устойчивой погодой.
А что если…
Если шмели действительно обладают развитым восприятием времени, это может изменить подходы в сельском хозяйстве. Понимание того, как насекомые реагируют на временные сигналы, поможет создавать более эффективные опылительные системы на фермах и теплицах. Например, можно рассчитывать расписание автоматического освещения или подачи нектара в искусственные кормушки.
Плюсы и минусы поведения, основанного на временных сигналах
|Плюсы
|Минусы
|Более точная навигация шмелей
|Уязвимость к резким изменениям среды
|Улучшенная эффективность опыления
|Сложность изучения в естественных условиях
|Быстрая адаптация к новым условиям
|Зависимость от стабильности сигналов
FAQ
Почему шмели вообще реагируют на световые сигналы?
Для них это один из способов ориентироваться в пространстве и связывать события с наградой.
Можно ли повторить эксперимент дома?
В упрощённой форме — да: достаточно маркеров и сладкой приманки.
Что влияет на обучение шмелей?
Запахи, свет, ритм движений, расположение объектов и их повторяемость.
Мифы и правда
Миф: шмели действуют исключительно по инстинкту.
Правда: они способны формировать условные связи и быстро учиться.
Миф: насекомые не могут сравнивать временные интервалы.
Правда: эксперимент показал обратное.
Миф: шмели ориентируются только по цвету.
Правда: они реагируют на частоту, запахи, форму и ритмику сигналов.
Три интересных факта
-
Шмели могут распознавать лица людей на уровне запоминания контуров.
-
Они ощущают электромагнитные поля цветов.
-
Шмели способны находить оптимальные маршруты, подобно решению задач коммивояжёра.
Исторический контекст
Первые исследования когнитивных способностей шмелей появились в XX веке.
В начале 2000-х учёные доказали, что насекомые могут обучаться через наблюдение.
Последние эксперименты показывают, что их способность к анализу сигналов сложнее, чем считалось ранее.
