Шмель на цветке
Шмель на цветке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:05

Шмели в роли детективов: как мигания света помогают им выбирать между сладким и горьким

Шмели различают короткие и длинные вспышки света — Дэвидсон

Исследования поведения шмелей продолжают открывать неожиданные стороны их когнитивных возможностей. Новая работа учёных показала, что эти насекомые способны различать длительность световых импульсов и использовать временные паттерны для поиска награды. Фактически, их научили распознавать упрощённую "азбуку Морзе" на основе мигающих сигналов. Это открытие помогает понять, как маленький мозг Bombus terrestris обрабатывает временную информацию — способность, которая может иметь решающее значение для выживания в природе.

Шмели и восприятие времени: суть эксперимента

Учёные давно знают, что шмели обладают гораздо более развитым интеллектуальным потенциалом, чем считалось. Они умеют учиться друг у друга, решать головоломки, адаптироваться, а некоторые виды пчёл даже демонстрируют основы математического счёта. Новое исследование углубляет понимание того, как эти насекомые распознают временные характеристики стимулов.

"Мы хотели выяснить, могут ли шмели уловить разницу между этими разными по длительности звуками, и было очень волнительно наблюдать, как они это делают", — говорит специалист по поведению Алекс Дэвидсон.

Команда разработала эксперимент с мигающими огоньками. Шмелям показывали короткие и длинные вспышки: 1 и 5 секунд, а также 0,5 и 2,5 секунды в зависимости от группы. Каждая продолжительность была связана либо с сахаром — желанной наградой, либо с хинином — горьким веществом, которое насекомым неприятно.

Чтобы получить "правильный" результат, шмели проходили мини-лабиринт, выбирая соответствующий сигнал. Целью было достигнуть не менее 15 правильных выборов из 20 попыток.

Что показали результаты

После обучения исследователи полностью убрали запахи и вознаграждение — нужно было убедиться, что шмели опираются именно на длительность вспышки, а не на другие подсказки. Несмотря на отсутствие награды, они продолжали выбирать нужный сигнал чаще вероятного случая. Это первый научно подтверждённый факт, что Bombus terrestris умеют принимать решения исключительно по временной характеристике визуального стимула.

Такое умение может играть важную роль в природе: от поиска пищи и ориентации до избегания опасностей. Пока остаётся загадкой, как именно мозг шмеля кодирует и сравнивает временные промежутки. Возможно, обработка времени является природной особенностью нейронной структуры насекомых.

Сравнение: когнитивные навыки шмелей и других видов

Способность Шмели Другие насекомые Позвоночные
Различение длительности доказано не у всех подтверждено широко распространено
Обучение у сородичей наблюдается встречается реже норма
Решение головоломок развито ограничено развито
Простая математика у некоторых видов редко у людей и приматов — да

Как проводилось обучение: пошагово

  1. Шмелям выводили группы и помещали каждую в отдельную экспериментальную аренную площадку.

  2. На экране появлялись два мигающих источника света.

  3. Одна длительность соответствовала сладкой награде, другая — горькому стимулу.

  4. Насекомые пробовали разные маршруты, пока не достигали нужного количества правильных выборов.

  5. Затем награда убиралась, и проверялось, сохранили ли они способность различать сигналы.

  6. Сравнивались результаты разных групп, обученных на разных временных паттернах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использовать запаховые метки → шмели ориентируются не на время → полное исключение запахов.

  2. Показывать слишком похожие длительности → невозможность различить → увеличение контраста между световыми импульсами.

  3. Удерживать пчёл в одной зоне слишком долго → привыкание к пространственным подсказкам → регулярная смена условий в арене.

А что если…

Если пчелиные и шмелиные виды действительно обладают "фундаментальными" механизмами обработки времени, то это может пролить свет на эволюцию когнитивных функций у животных. Возможно, способность оценивать длительность не является сложным умением позвоночных, а возникла гораздо раньше, как базовая нейронная функция.

Плюсы и минусы временных подсказок для животных

Плюсы Минусы
Облегчают ориентацию в среде Требуют точной нейронной обработки
Полезны при поиске корма Уязвимы к внешним помехам
Универсальны для разных видов Не всегда точны при высокой скорости событий
Не зависят от запахов и формы Могут быть ограничены физиологией зрения

FAQ

Почему использовались именно световые сигналы?
Потому что световые импульсы легко контролировать по длительности и сложно связать с запахом или иными подсказками.

Могут ли шмели использовать это умение в природе?
Напрямую — нет, они не встречают мерцающих сигналов. Однако способность отслеживать время может быть полезна для ориентации и поиска корма.

Какой вывод для науки?
Временная обработка информации может быть гораздо более распространённой среди беспозвоночных, чем предполагалось ранее.

Мифы и правда о когнитивных способностях пчёл

  1. Миф: шмели действуют только инстинктами.
    Правда: эксперимент показал, что они способны обучаться временным схемам.

  2. Миф: мелкий мозг не может обрабатывать сложную информацию.
    Правда: даже мозг размером с маковое зерно способен анализировать длительность стимулов.

  3. Миф: обучение у насекомых ограничено простыми задачами.
    Правда: шмели демонстрируют навыки командной работы и решение нестандартных задач.

Исторический контекст

Ранние исследования пчёл концентрировались на инстинктивных поведениях.

В XXI веке эксперименты показали, что они способны решать задачи, требующие памяти и гибкого мышления.

Текущее исследование добавляет новый элемент — способность анализировать временные интервалы.

