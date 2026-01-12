Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Маска для сна
© www.pexels.com by SHVETS production is licensed under Бесплатное использование
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:20

Сон должен лечить, но этой ночью сердце борется за выживание — виновата незаметная деталь

Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine

Ночные температуры, которые кажутся безобидными, могут незаметно влиять на состояние сердца, особенно у пожилых людей. Новые данные показывают, что жара в спальне мешает полноценному восстановлению организма во время сна. Учёные выяснили, что даже несколько лишних градусов способны усилить физиологический стресс. Об этом сообщает журнал BMC Medicine.

Почему температура в спальне имеет значение

Исследование Университета Гриффита было посвящено влиянию ночной жары на сердечно-сосудистую систему людей старше 65 лет. Учёные пришли к выводу, что поддержание температуры в спальне на уровне 24 °C или ниже снижает нагрузку на организм во время сна. При более тёплом воздухе сердце вынуждено работать активнее, чтобы помочь телу охлаждаться, и этот процесс продолжается всю ночь.

"Для людей в возрасте 65 лет и старше поддержание температуры в спальне на уровне 24 °C снижает вероятность возникновения повышенной реакции на стресс во время сна", — говорит исследователь Школы здравоохранения, спорта и социальной работы Фергюс О'Коннор из Университета Гриффита.

По его словам, ночное восстановление особенно важно для пожилых людей, так как с возрастом организм хуже справляется с температурными перегрузками. Именно поэтому значение приобретают не только дневные условия, но и среда, в которой человек проводит ночь, включая микроклимат спальни и базовые правила гигиены сна, о которых специалисты напоминают всё чаще, в том числе в материале о том, почему для качественного сна важно избегать лишних раздражителей перед отдыхом.

Как жара меняет работу сердца ночью

Во время сна организм обычно переходит в режим восстановления, при котором активнее работает парасимпатическая нервная система. Однако при перегреве этот баланс нарушается. Сердечный ритм учащается, усиливается активность симпатической системы, связанной с реакцией "бей или беги". Это приводит к снижению вариабельности сердечного ритма — показателя, который отражает уровень стресса и способность организма к восстановлению.

"Когда человеческое тело подвергается воздействию тепла, его нормальной физиологической реакцией является учащение сердцебиения", — объясняет Фергюс О'Коннор.
"Сердце работает интенсивнее, чтобы обеспечить приток крови к поверхности кожи для охлаждения. Однако, когда сердце работает интенсивнее и дольше, это вызывает стресс и ограничивает нашу способность восстанавливаться", — добавляет Фергюс.

Подобные реакции могут усиливаться и другими ночными факторами, нарушающими циркадные ритмы. Ранее учёные уже обращали внимание, что даже слабое освещение ночью способно повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, о чём говорится в исследовании о том, как ночной искусственный свет влияет на здоровье сердца.

Данные из реальной жизни

В исследовании приняли участие 47 жителей юго-восточного Квинсленда в возрасте 65 лет и старше. Наблюдения велись в течение одного летнего сезона — с декабря 2024 года по март 2025 года. Участники носили фитнес-трекеры Fitbit Inspire 3, а температура в спальнях фиксировалась специальными датчиками каждые 10 минут. Для анализа использовался ночной сон с 21:00 до 7:00.

Всего было проанализировано более 14 тысяч часов сна. Средняя температура в спальнях составила 25,9 °C, то есть значительную часть времени участники спали в условиях, превышающих оптимальные значения для восстановления вегетативной нервной системы. Это указывает на то, что ночной перегрев является не редким исключением, а распространённой бытовой реальностью.

Чем выше температура, тем выше риск

Сравнение температурных диапазонов показало чёткую зависимость между жарой и признаками вегетативной дисфункции. При температуре 24-26 °C вероятность клинически значимого снижения вариабельности сердечного ритма возрастала в 1,4 раза, при 26-28 °C — в два раза, а при 28-32 °C — почти в три раза. Одновременно наблюдались учащение пульса и устойчивый сдвиг в сторону симпатической активности, что указывает на ухудшение ночного восстановления и рост физиологического напряжения.

Рост числа жарких ночей на фоне изменения климата делает эту проблему особенно актуальной. Хотя существуют рекомендации по дневной температуре в помещениях, чётких ориентиров для ночного сна пока нет. Между тем контроль температуры в спальне может стать важной и доступной мерой профилактики сердечно-сосудистых рисков у пожилых людей.

