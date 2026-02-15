Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 18:35

Спальня без ремонта преображается за вечер — всего 3 детали меняют атмосферу до неузнаваемости

Спальня — это пространство, где человек завершает день и набирается сил перед новым утром. Именно здесь важно ощущение покоя, а не стремление к безупречной картинке из каталога. Иногда для перемен не нужны покупки и ремонт — достаточно иначе взглянуть на то, что уже есть. Об этом сообщает Look Athens Voice.

Начать с главного — кровати

Кровать первой попадает в поле зрения, когда вы входите в комнату. Поэтому именно она задаёт настроение всему пространству. Если постельное бельё пестрит яркими узорами и множеством оттенков, стоит попробовать заменить его на однотонное — белое, бежевое или светло-серое.

Нейтральные цвета визуально "успокаивают" интерьер и делают его цельным. Добавьте пару подушек разной фактуры и плед, небрежно наброшенный на край кровати. Важно, чтобы композиция выглядела естественно, а не чрезмерно выверенной.

Самые гармоничные спальни соединяют в себе тепло прошлых десятилетий — дерево, мягкие оттенки, приглушённый свет — и лаконичность более современных интерьеров. Такое сочетание позволяет сохранить уют и при этом избежать перегруженности деталями.

Свет, который меняет атмосферу

Освещение играет решающую роль в восприятии комнаты. Один яркий потолочный светильник редко создаёт ощущение расслабления. Попробуйте заменить его локальными источниками света — настольной лампой или напольным светильником.

Если лампочка даёт холодный белый свет, стоит выбрать более тёплый оттенок. Даже эта небольшая корректировка способна сделать пространство мягче и уютнее. Свет становится не просто функциональным элементом, а инструментом настроения.

Дополнительные источники света создают глубину и позволяют варьировать атмосферу в зависимости от времени суток. Вечером приглушённое освещение помогает быстрее переключиться на отдых.

Меньше предметов — больше воздуха

Прикроватные тумбочки часто превращаются в склад мелочей. Однако перегруженные поверхности визуально "утяжеляют" интерьер. Достаточно оставить только действительно нужные вещи: книгу, стакан воды, небольшую лампу или свечу.

Такой минимализм не делает комнату пустой, а наоборот — подчёркивает её аккуратность. Освободив пространство от лишнего, легче поддерживать порядок и ощущение спокойствия.

Если в спальне есть свободное место, добавьте ковёр под кровать или по её бокам. Даже простой вариант нейтрального оттенка помогает "собрать" интерьер и сделать его теплее, особенно если пол выглядит слишком холодным и пустым.

Детали, которые завершают образ

Шторы оказывают большее влияние, чем кажется на первый взгляд. Слишком короткие или чрезмерно тонкие модели могут визуально удешевлять пространство. Длинные занавески, почти касающиеся пола, придают комнате аккуратность и завершённость.

Стены тоже требуют внимания. Вместо множества мелких рамок лучше выбрать одно зеркало или крупное изображение подходящего размера. Когда декор распределён продуманно, помещение выглядит просторнее.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

