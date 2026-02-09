Если спальня кажется пустой и холодной — вы выбрали не тот цвет: что будет в моде в 2026

Спальня в 2026 году всё чаще превращается в пространство с характером, а не просто "тихую комнату для сна". Дизайнеры уверены: выразительные оттенки могут успокаивать не хуже нейтралей — если выбрать правильную температуру цвета и поддержать её светом и текстурами. В моде палитры, которые согревают, создают ощущение кокона и при этом выглядят современно. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Тёплый бордовый и другие "обнимающие" тёмные оттенки

Бордовый остаётся одним из главных фаворитов: он добавляет глубины, делает интерьер более камерным и придаёт спальне благородный драматизм. При этом не обязательно красить все стены — цвет можно ввести изголовьем кровати, покрывалом или плотным текстилем. Особенно эффектно бордовый раскрывается рядом с приглушённой бирюзой или сложным зелёным: контраст получается выразительным, но не агрессивным.

"В спальнях в этом году будет больше оттенков нефти и бордо", — отмечает интерьерный дизайнер Мишель Гейдж.

Нейтрали нового поколения и серо-зелёные тона

Классические нейтральные схемы никуда не исчезают, но становятся теплее: вместо холодной белизны — мягкие, "обжитые" оттенки камня, таупа и тёплого гриба. Они дают спокойный фон, на котором лучше читаются фактуры: лен, шерсть, дерево, матовая керамика. Дизайнеры советуют добавлять лёгкий контраст — например, более тёмные шторы или акцентное изножье — чтобы комната не выглядела плоско.

Серо-зелёная гамма — ещё один компромисс между цветом и нейтральностью. Зелёный воспринимается как "восстановительный" оттенок, но серый подтон делает его более сдержанным. Такая палитра хорошо дружит с натуральными материалами и не перегружает даже небольшие спальни.

Пудрово-голубой, деликатный розовый и земляной сиренево-розовый

Тем, кто хочет добавить цвета, но сохранить мягкость, дизайнеры предлагают пудрово-голубой: он даёт ощущение свежести и света, при этом остаётся спокойным. Похожим образом работает и нежный розовый, но важно выбирать "штукатурные", приглушённые оттенки — они выглядят взрослее и легко сочетаются с белым, овсяными и песочными тонами.

Отдельное место занимает земляной сиренево-розовый (маув): он тёплый, сложный и уютный, особенно в сочетании с мягким светом и натуральным текстилем. Такой цвет помогает создать "кокон", не превращая спальню в слишком тёмное пространство.

Глубокие дымчатые синие для атмосферы и глубины

Густые, слегка "припылённые" синие оттенки возвращают моду на тёмные спальни — но без мрачности. Часто их выбирают с лёгким зелёным подтоном: так цвет выглядит более природным и легче "дышит" в интерьере. Чтобы комната не казалась тяжёлой, дизайнеры советуют разбавлять глубокий синий более светлыми слоями — текстилем, ковром, светлым деревом и тёплыми источниками света.