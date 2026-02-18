Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:24

Интерьер спальни теряет уют за один мазок кисти: модные цвета, которые работают против сна

Яркая палитра способна полностью изменить характер комнаты, но в спальне такие эксперименты нередко оборачиваются разочарованием. Оттенок стен влияет не только на визуальное восприятие, но и на качество отдыха, настроение по утрам и общее ощущение уюта. Дизайнеры предупреждают: некоторые популярные цвета могут лишить пространство гармонии. Об этом сообщает House Beautiful.

Почему цвет в спальне решает всё

Покраска стен кажется самым простым способом обновить интерьер. Однако за этим стоит немало подготовки: защита пола, грунтовка, несколько слоёв краски. И тем обиднее понять, что выбранный оттенок не подходит для комнаты, где человек проводит треть жизни.

"Спальня должна быть самым спокойным местом в доме, где ваше тело и разум могут полностью расслабиться", — говорит дизайнер Райана Шмитц из Firefinish Interiors.

Если цвет бодрит и стимулирует, он вряд ли поможет настроиться на отдых. Атмосфера спальни должна способствовать восстановлению, а не создавать скрытое напряжение. Важно учитывать не только моду, но и то, как оттенок ведёт себя при дневном и вечернем освещении.

Белый и розовый: неочевидные риски

Чистый белый долго считался беспроигрышным вариантом. Однако дизайнер Линдси Херод уверена, что ярко-белые стены в спальне создают ощущение стерильности и холодной безжизненности. Такое пространство может напоминать больничную палату, а не уютную комнату для отдыха.

Тренды последних лет показывают, что от ослепительно белых поверхностей постепенно отходят. Например, нейтральные кухни уходят от ярко-белого в пользу более тёплых и сложных оттенков. Тот же принцип работает и в спальне: мягкие кремовые или приглушённые бежевые решения выглядят спокойнее и уютнее.

Розовый цвет, популярный в детских комнатах, во взрослой спальне может восприниматься иначе.

"Хотя у него и есть свои поклонники, розовый в спальне может показаться слишком приторным, а это не соответствует спокойному, восстанавливающему силы настроению, которое я стремлюсь создать в этом пространстве", — говорит Шмитц.

Более глубокие лиловые или тёплые нейтральные тона создают атмосферу мягкости без излишней сладости.

Красный, жёлтый и оранжевый: энергия вместо покоя

Красный традиционно считают рискованным выбором для зоны отдыха. Дрю Майкл Скотт допускает использование тёмных винных оттенков, но яркий алый, по его словам, не подходит для спальни.

"Всегда говорят, что не стоит красить спальню в красный, потому что это не способствует расслаблению. Думаю, можно обойтись приглушенным бордовым или темно-бордовым, но ярко-красный точно не вариант", — говорит Дрю Майкл Скотт из Lone Fox.

Утренний солнечный свет усиливает насыщенность такого цвета, делая комнату визуально агрессивной. Ания Агарди добавляет, что чистый красный повышает частоту сердечных сокращений и визуально уменьшает пространство, поглощая свет.

Жёлтый действует схожим образом. По словам Кэти Черри, этот оттенок активизирует мозг и повышает бдительность. Галей Аликс отмечает, что жёлтый ассоциируется с предупреждающими знаками и тревожными сигналами, что может усиливать внутреннее напряжение.

Оранжевый дизайнеры также относят к "энергичным" цветам. Лорен Лернер считает его слишком стимулирующим для пространства, предназначенного для расслабления.

Специалисты советуют вместо этого присмотреться к мягким зелёным, голубым или приглушённым фиолетовым оттенкам. Подобные решения помогают создать баланс и ощущение уюта, о чём говорят и в материале о том, если спальня кажется пустой и холодной, — правильная палитра способна полностью изменить атмосферу.

Выбор цвета для спальни — это не просто вопрос вкуса. Оттенок стен формирует эмоциональный фон пространства, влияет на свет и восприятие масштаба комнаты. Спокойная, продуманная палитра помогает превратить спальню в место восстановления сил, где хочется завершать день и начинать новый без лишнего напряжения.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

