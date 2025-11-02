Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пара под одеялом
© freepik.com by ijeab is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 6:58

Как выбрать тёплое постельное бельё для зимы: 6 тканей, которые не дадут замёрзнуть

Фланель, байка и флис - лучшие материалы для зимнего постельного белья

С наступлением осени мы меняем лёгкие пледы на плотные одеяла и достаём из шкафа любимые свитеры. Не стоит забывать и о постельном белье: от правильного выбора ткани напрямую зависит, насколько комфортно будет спать в холодное время года. Тёплые материалы не только сохраняют тепло, но и создают ощущение уюта, помогая расслабиться после долгого дня. Разбираемся, из каких тканей стоит выбирать комплекты для зимы и как за ними ухаживать, чтобы они прослужили не один сезон.

1. Фланель — классика зимнего уюта

Фланель — одна из самых популярных тканей для зимнего постельного белья. Она появилась ещё в XVI веке и изначально изготавливалась из шерсти, но сегодня чаще используется хлопок или его смесь с синтетикой.

Главная особенность фланели — мягкий ворс, который появляется после расчесывания ткани. Именно он делает материал таким приятным на ощупь и хорошо сохраняющим тепло.

Однако у бархатистой поверхности есть и недостаток — со временем могут появиться катышки. Чтобы этого избежать, стирайте бельё при температуре не выше 40°C и не используйте агрессивные порошки. Если катышки всё же образовались, их легко удалить специальной машинкой или обычным бритвенным станком.

2. Байка — плотнее и теплее фланели

Фланель и байку часто путают, но у них есть отличия. Если у фланели ворс только с одной стороны, то у байки обе поверхности пушистые. Из-за этого ткань получается более плотной и тёплой.

Настоящая байка изготавливается из чистого хлопка или шерсти без синтетических добавок. Она не тянется и прекрасно держит форму.

При уходе важно помнить: гладить байку можно только после полного высыхания. Если делать это на влажную ткань, ворс примнётся, и материал потеряет способность удерживать тепло.

Байковое бельё идеально подойдёт для тех, кто любит спать в прохладной спальне — оно создаёт ощущение плотного, уютного кокона и согревает даже без толстого одеяла.

3. Махровое бельё - нежное тепло и комфорт

Махра знакома многим по полотенцам и халатам, но из неё также делают простыни и пододеяльники. Главная особенность — маленькие петельки на поверхности ткани. Они создают воздушную прослойку, которая удерживает тепло и делает материал необычайно мягким.

Махровое бельё отлично впитывает влагу и подходит тем, кто склонен потеть во сне. Однако ухаживать за ним нужно правильно: стирать с мягкими гелями, не использовать агрессивные порошки и добавлять кондиционер, чтобы петельки не вытягивались.

4. Флис — тёплая альтернатива натуральным тканям

Название "флис" (fleece) переводится как "овчина", но эта ткань полностью синтетическая. Она создаётся из полиэстера, который проходит через специальные валики с крючками, образующими мягкий ворс.

Флис — идеальный вариант для тех, кто ищет лёгкое, но очень тёплое бельё. Он приятен к телу, не вызывает раздражения, быстро сохнет и не требует глажки.

Уход за флисовым бельём прост: стирка при температуре до 40°C и минимальный отжим. Главное — не гладить ткань, иначе ворс расплавится, и материал потеряет мягкость.

Такой комплект подойдёт для дачи, загородного дома или тех, кто любит спать в прохладной комнате.

5. Микрофибра — практичное и недорогое решение

Микрофибра изготавливается из ультратонких синтетических волокон, которые в несколько раз тоньше человеческого волоса. Благодаря этому ткань получается лёгкой, прочной и устойчивой к износу.

Комплекты из плотной микрофибры хорошо сохраняют тепло, но при этом почти не впитывают влагу. Они подходят для людей, которые предпочитают тёплое, но не душное бельё.

Преимущества:

  • не требует глажки;
  • быстро сохнет;
  • не выцветает после многочисленных стирок.

Главное правило ухода — не сушить бельё на батарее и избегать высоких температур, иначе волокна потеряют эластичность. Микрофибра — отличный бюджетный вариант для холодного сезона, особенно если нужно часто менять постельное бельё.

6. Велюр — роскошь и тепло в одном

Название "велюр" с французского переводится как "бархат", и это не случайно. Ткань действительно выглядит благородно и обладает характерным блеском. В отличие от классического бархата, у велюра ворс длиннее, а сама ткань — плотнее и более износостойкая.

В составе велюра могут быть как натуральные, так и синтетические волокна. Он прекрасно сохраняет тепло и придаёт спальне уютный, почти гостиничный вид.

Уход за велюром требует аккуратности: стирайте при 30°C, используйте жидкие средства и избегайте сильного отжима.

Таблица "Сравнение тёплых тканей для постельного белья"

Ткань Состав Уровень тепла Особенности ухода Кому подойдёт
Фланель Хлопок, синтетика ★★★★☆ Стирка до 40°C Любителям натуральных тканей
Байка Хлопок, шерсть ★★★★★ Гладить после высыхания Тем, кто мёрзнет зимой
Махра Хлопок ★★★★☆ Использовать кондиционер Тем, кто потеет во сне
Флис Полиэстер ★★★★★ Не гладить Для холодных помещений
Микрофибра Синтетика ★★★☆☆ Не сушить на батарее Практичным пользователям
Велюр Смешанный состав ★★★★★ Стирка при 30°C Любителям роскоши и тепла

А что если хочется универсальное бельё

Если вы не хотите менять комплекты дважды в год, можно выбрать средний вариант - сатин или перкаль. Эти ткани достаточно плотные, чтобы сохранять тепло, но при этом дышат и подходят даже для межсезонья.

Совет: добавьте в спальню фланелевое одеяло или велюровое покрывало - оно усилит ощущение тепла без необходимости полностью менять комплект.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какое бельё лучше выбрать для аллергиков?
Фланель, байка и микрофибра с антибактериальной обработкой — гипоаллергенные и безопасные.

Подходит ли махровое бельё для детей?
Да, но важно использовать мягкие моющие средства и тщательно выполаскивать.

Что теплее — флис или байка?
Флис удерживает тепло лучше, но байка дышит и приятнее к телу.

Можно ли гладить микрофибру?
Нет, высокая температура разрушает волокна.

