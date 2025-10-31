Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Постель
Постель
© freepik.com by topntp26 is licensed under public domain
Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:22

Бессонница и высыпания? Виновато не питание, а постельное бельё

Эксперты напомнили, что наволочки нужно менять чаще, чем простыни и пододеяльники

Качественный сон начинается не только с удобного матраса и подушки. Огромное значение имеет и состояние постельного белья. Даже самое дорогое покрывало не подарит ощущения свежести, если ткань пропитана потом и микробами. Неправильный уход за текстилем может привести к раздражениям кожи, аллергии и проблемам со сном. Чтобы спать спокойно и просыпаться бодрыми, важно знать, какие ошибки в обращении с постельным бельём совершают чаще всего.

Ошибка 1. Слишком редко менять наволочки

Наволочка — самая контактная часть спального комплекта. На ней скапливаются кожное сало, пот, частицы косметики и пыль. Даже если вы ложитесь спать с чистым лицом, в течение ночи на ткани оседают микробы и аллергены.

Поэтому менять наволочки нужно не реже двух раз в неделю, особенно если у вас чувствительная кожа или склонность к акне. Простыни и пододеяльники можно стирать реже — примерно раз в 7-10 дней.

Если вы используете декоративные наволочки или спите без пижамы, частота замены должна быть ещё выше.

Ошибка 2. Отказ от чехла для матраса

Многие считают чехол необязательной покупкой, но на самом деле он защищает матрас от влаги, пыли и загрязнений. Без него внутрь быстро проникают пылевые клещи, споры плесени и частицы кожи, которые трудно удалить даже с помощью пылесоса.

Чехол создаёт дополнительный барьер для микробов и продлевает срок службы спального места. Его можно стирать раз в месяц, тогда как сам матрас требует чистки гораздо реже.

Выбирайте изделия из плотной хлопковой ткани или с водоотталкивающей мембраной — они защищают матрас, не создавая парникового эффекта.

Ошибка 3. Неправильный режим стирки

Желание "сохранить бельё" иногда приводит к обратному эффекту. Многие хозяйки выбирают деликатную стирку, чтобы ткань меньше изнашивалась, но при низких температурах микробы, грибки и клещи не погибают.

Оптимальный вариант — стирка при 60°C. Такая температура безопасна для большинства тканей, но при этом уничтожает большую часть бактерий. Если бельё из натурального хлопка, допускается даже 90°C (при отсутствии цветного рисунка).

Советы по стирке:

  • сортируйте бельё по цвету и типу ткани;
  • используйте жидкие гели вместо порошков — они лучше вымываются;
  • не добавляйте кондиционер, если есть аллергия или астма.

Таблица "Рекомендованные параметры стирки постельного белья"

Материал Температура Отжим Особенности
Хлопок 60-90°C Средний Можно отбеливать
Лён 40-60°C Низкий Не использовать хлор
Сатин, перкаль 40°C Средний Подходит для частой стирки
Шёлк 30°C Без отжима Только деликатный режим
Микрофибра 40°C Средний Без кондиционера

Ошибка 4. Застилать кровать сразу после пробуждения

Многие любят утренний порядок — как только глаза открылись, одеяло тут же аккуратно застелено. Но торопиться не стоит. Во время сна человек выделяет влагу — в среднем до 0,5 литра за ночь. Эта влага впитывается в простыню и пододеяльник, а под покрывалом создаётся тёплая, влажная среда, где активно размножаются бактерии и грибки.

Лучше дать постели проветриться 20-30 минут: откинуть одеяло, открыть окно или включить кондиционер на режим вентиляции. Только после этого застилайте кровать.

Такой ритуал улучшает качество сна и помогает сохранить ткани свежими дольше.

Ошибка 5. Перегружать стиральную машину

Стремясь постирать всё за один раз, многие забивают барабан до отказа. Но из-за этого бельё плохо промывается и не вымывается от моющего средства. В складках остаются следы порошка, которые раздражают кожу и вызывают зуд.

Оптимальная загрузка — не более двух третей барабана. Ткань должна свободно двигаться в воде, чтобы стирка и полоскание проходили равномерно.

После стирки дайте белью полностью высохнуть — влажная ткань становится рассадником грибков и неприятных запахов. Если сушите дома, выбирайте место с хорошей вентиляцией или используйте сушильную машину с режимом "деликатная сушка".

А что если бельё потеряло мягкость

Иногда после многократных стирок ткань становится жёсткой и неприятной на ощупь. Вернуть мягкость поможет уксус или пищевая сода. Добавьте половину стакана средства в отсек для кондиционера — это нейтрализует остатки моющего и смягчит волокна.

Также помогает сушка на открытом воздухе - свежий ветер делает ткань более упругой и ароматной без химии.

Плюсы и минусы регулярной замены и ухода

Плюсы Минусы
Улучшает качество сна Требует больше времени
Снижает риск аллергии и раздражений Повышает расход воды и моющих средств
Предотвращает запахи и микробы Нужно соблюдать график ухода
Продлевает срок службы белья Нужна внимательность к типу ткани

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто стирать подушки и одеяла?
Одеяла — раз в полгода, подушки — раз в три месяца. Чехлы стираются чаще.

Можно ли стирать постельное бельё с одеждой?
Нет, одежда содержит больше жира и грязи, что ухудшает качество стирки.

Нужно ли гладить бельё после стирки?
Желательно: горячий утюг уничтожает остаточные микробы.

Как хранить бельё, чтобы оно оставалось свежим?
Складывайте в хлопковые чехлы, добавьте ароматизированные саше или пакетики с лавандой.

