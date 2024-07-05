Постельное белье накапливает пыль, вирусы и бактерии, включая золотистый стафилококк, что может негативно влиять на здоровье, особенно у аллергиков. Гигиенист Сергей Гильденскиольд подчеркнул, что микробы, вирусы и частицы кожи накапливаются на белье, если человек ложится в постель без душа, а также при использовании кровати в дневной одежде или присутствии домашних животных, сообщает News.Ru.
Чтобы минимизировать риск заболеваний и поддерживать чистоту, рекомендуется менять постельное белье минимум раз в неделю, а наволочки — дважды в неделю, стирать при температуре не ниже 55 градусов и не пускать домашних животных на кровать.
Фото: commons.wikimedia.org/OrshaLinen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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