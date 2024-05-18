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Психолог Аверьянова: заправленная кровать снижает уровень стресса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:00

Психолог Аверьянова: заправленная кровать снижает уровень стресса

Психолог Василиса Аверьянова подчеркнула, что регулярное заправление кровати утром может значительно уменьшить стресс и помочь установить четкие цели. Эта привычка улучшает концентрацию и самоконтроль, способствует эмоциональной стабильности и лучшему сну, особенно важно это для старшего поколения.

Аверьянова сообщила, что утренние ритуалы обеспечивают чувство безопасности и контроля, что крайне важно для поддержания нервной системы. Отказ от таких привычек может сигнализировать о проблемах со здоровьем, таких как усталость или депрессия.

Врач Михаил Каштанов подчеркнул, что множество повседневных ритуалов влияют на психическое благополучие. Среди них — регулярные физические упражнения, которые улучшают настроение и снижают тревогу, здоровое питание, которое напрямую воздействует на настроение, а также ведение дневника, которое помогает анализировать мысли и следить за личным ростом.

Социальные взаимодействия, время, посвященное себе, и качественный сон также играют ключевую роль в поддержании психического здоровья, создавая условия для баланса и гармонии в жизни, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Kurt Kaiser (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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