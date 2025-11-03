Губы в панике: Хлоя Севиньи призналась, как ботокс довёл её до врача на следующий день

Американская актриса Хлоя Севиньи, известная по фильмам "Детки" и "После охоты", недавно откровенно рассказала о своем опыте с косметическими процедурами. В интервью Dazed она призналась, что однажды попыталась слегка увеличить губы с помощью ботокса, но результат оказался настолько неприятным, что актриса поспешила к врачу на следующий день.

"Я пыталась немножко подправить губы ботоксом однажды, и на следующий день я отправилась к врачу со словам "Я так больше не могу. Это сводит меня с ума. Остановите это прямо сейчас"", — вспомнила актриса.

Севиньи рассказала, что после инъекции не могла даже пользоваться соломинкой для напитков. Этот опыт убедил ее отказаться от подобных процедур, и теперь она предпочитает использовать косметические средства для визуального эффекта.

"Я худший претендент на такие вещи, так что карандаш для губ — это действительно хорошая хитрая альтернатива", — подчеркнула актриса.

Вдохновение и бьюти-идолы

Хлоя отметила, что ей нравится внешний вид Лили Роуз Депп, которую она описала как "кукольную версию Кристины Ричи". Актриса призналась, что буквально "одержима ею и ее визажистом Ниной Парк". Однако собственные попытки повторить подобный эффект закончились неудачно, и Севиньи больше не планирует идти на инъекции.

"Это было ужасно. Я думала: "Как люди это делают?". А она [врач] ответила мне: "Это само пройдет". Это заставило меня чувствовать себя параноидальной и безумной", — отметила Севиньи.

Повседневные привычки и уход за собой

Актриса также поделилась другими нюансами своего ухода за внешностью. Она страдает от обсессивно-компульсивного расстройства, из-за чего постоянно расчесывает брови и волосы. Это стало привычкой, поэтому она никогда не выходит из дома без расчески.

"Выглядит странно и некрасиво. Конечно, я стараюсь делать это в приватных местах, например, в ванной, но у меня есть такой пунктик", — отметила Севиньи.

Кроме того, многие годы Хлоя использовала красную помаду, чтобы отвлечь внимание от своего носа. Сейчас актриса признается, что ее пугает старение, и она все еще ищет способы справляться с этим психологически.

Современные процедуры и уход

Севиньи также практикует различные современные методики ухода за кожей: посещает дорогую PRP-терапию у дерматолога, использует миротоковый аппарат дома, старается больше двигаться, воздерживается от алкоголя перед важными событиями и делает ледяные ванны для лица. Все это она воспринимает с юмором:

"Теперь я чувствую себя настоящей коровой, просто перечисляя все это", — посмеялась она.

Что важно знать о косметических процедурах

Индивидуальная реакция: организм каждого человека реагирует на инъекции и ботокс по-разному. Даже легкая коррекция может вызвать сильный дискомфорт. Альтернативы: косметические средства, такие как карандаш для губ или хайлайтер, позволяют добиться визуального эффекта без инъекций. Психологический фактор: стремление к "идеальной" внешности может приводить к стрессу, обсессивным привычкам и повышенной тревожности.

А что если…

Если вы думаете о косметических процедурах, важно заранее обсудить все риски с квалифицированным специалистом и учитывать свой психологический комфорт. Иногда безопаснее ограничиться визуальными методами или уходовыми средствами, чем подвергать себя ненужному стрессу.

FAQ

Как выбрать косметические процедуры безопасно?

Рекомендуется консультироваться с лицензированными дерматологами и пластическими хирургами, уточняя индивидуальные риски и противопоказания.

Сколько стоят процедуры типа PRP-терапии?

Цены сильно различаются в зависимости от клиники и региона, но PRP-терапия относится к дорогостоящим методам омоложения.

Что эффективнее: инъекции или визуальные техники?

Визуальные методы безопаснее для большинства людей, особенно для тех, кто боится побочных эффектов или имеет склонность к тревожности.