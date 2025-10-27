Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Волосы средней длины
Волосы средней длины
© https://unsplash.com by Adam Winger is licensed under Free
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:09

Место под фен — нарасхват: что происходит с рынком красоты в Югре

Спрос на бьюти-коворкинги в Югре вырос на 6% с начала 2025 года — Авито Услуги

Купить готовый салон красоты в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня можно в среднем за 600 тысяч рублей. Такие цифры озвучили аналитики сервиса "Авито Бизнес 360". Интересно, что подавляющее большинство предпринимателей предпочитают не строить бизнес с нуля, а приобретать уже работающий.

Что выбирают предприниматели

По данным экспертов, 91% пользователей из ХМАО ищут возможность купить готовый салон. Ещё 5% интересуются арендой, 3% - ищут партнёров, а 1% - потенциальных инвесторов.

"Подавляющее большинство пользователей (91%), искавших бизнес в сфере красоты в ХМАО, интересовались его покупкой, 5% хотели снять его в аренду, 3% искали партнера, а 1% — инвесторов. Средняя цена такого предприятия в 2025 году составила 600 000 рублей", — рассказали эксперты агентству URA. RU.

Рынок предложений

Согласно статистике, 55% объявлений на "Авито Бизнес 360" посвящены продаже салонов. 39% связаны с поиском партнёров, 4% - с арендой, а 3% - с поиском инвестиций. То есть рынок остаётся активным и довольно разнообразным.

Рост интереса к рабочим местам

Согласно данным сервиса "Авито Услуги", в период с января по сентябрь 2025 года спрос на аренду рабочих мест для мастеров в Югре вырос на 6%. Самыми активными стали:

  • массажисты (+39%),

  • тату-мастера (+20%),

  • косметологи (+19%),

  • бровисты и визажисты (+16%).

Этот рост говорит о том, что всё больше специалистов выбирают гибкий формат работы - без необходимости вкладываться в ремонт и оборудование.

Коворкинги — новое лицо индустрии

Сегодня всё больше мастеров переходят в бьюти-коворкинги - оборудованные пространства, где можно арендовать место на часы или дни. Такой формат избавляет от головной боли с коммунальными платежами и позволяет сосредоточиться на клиентах, а не на бухгалтерии.

Для многих это шанс проверить свои силы в бизнесе без крупных вложений. Ведь в таких салонах всё уже готово — от интернета до профессионального кресла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Ханты-Мансийском округе ожидаются кратковременные отключения мобильного интернета 24.10.2025 в 0:37
Связь на паузе: в Югре готовятся к временной тишине в эфире

В Югре предупредили о временных сбоях мобильного интернета. Власти объяснили, с чем связаны технические работы и какие онлайн-сервисы продолжат работать.

Читать полностью » Чиновники Югры назвали любимые фильмы — от 23.10.2025 в 23:26
"Офицеры", "Гайдай" и "Терминатор": что смотрят люди, принимающие важные решения в Югре

От «Офицеров» до «Терминатора 2»: какие фильмы вдохновляют мэров и чиновников Югры, почему они выбирают классику и что каждый из них находит в кино.

Читать полностью » Власти ХМАО формируют новый реестр предприятий креативной экономики 23.10.2025 в 22:56
Не рыбак, а креатор? Югра пересматривает, кого считать творцом

Югра готовит новый реестр креативных индустрий. Власти хотят привлечь художников, IT-разработчиков и дизайнеров, исключив из списка «псевдокреативщиков».

Читать полностью » В Югре минимальная зарплата увеличится на 20,7% и превысит 59 тысяч рублей 23.10.2025 в 20:59
Минималка почти 60 тысяч: как северные надбавки превращают ХМАО в зарплатный рай

В 2026 году в Югре МРОТ вырастет почти до 60 тысяч рублей. Рост на 20,7% станет рекордным для региона и повысит доходы жителей даже в отдалённых районах.

Читать полностью » Колледж Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске получил высший рейтинг в 2ГИС 22.10.2025 в 0:37
Колледж с душой и стройкой: народ выбрал три лучших места для учёбы в Югре

Спортивные, экономические и строительные колледжи Югры стали лидерами народного рейтинга. Узнайте, какие СУЗы жители региона оценили выше всех.

Читать полностью » Коренные жители Югры смогут получить до 500 тысяч рублей за покупку снегоходов и лодок 21.10.2025 в 23:27
Полмиллиона за снегоход: в Югре расширяют помощь для ханты и манси

В Югре повысили компенсацию за покупку техники для ханты и манси до 500 тысяч рублей и добавили в список квадроциклы и пилорамы.

Читать полностью » Школьники из Салыма реконструировали неолитическую крепость Каюково 2 вместе с археологами 21.10.2025 в 22:56
Копья, камень и крепость: школьники Салыма вернулись в каменный век

Школьники из Салыма вместе с археологами воссоздали крепость времён неолита, используя технологии каменного века. Как им удалось повторить древние методы?

Читать полностью » Вице-мэра Железногорска задержали по делу о незаконной ликвидации свалок 20.10.2025 в 8:22
Свалки исчезли — деньги остались: в Железногорске задержан вице-мэр

В Железногорске задержан первый вице-мэр — его подозревают в превышении полномочий при ликвидации свалок. Мусор вместо полигона вывезли в черту города, ущерб составил 4 миллиона рублей.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриное филе в сметанном соусе сохраняет сочность при правильном приготовлении
Питомцы
Ветеринар: короткошёрстные собаки мёрзнут уже при -5 градусах
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Авто и мото
Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов
Наука
Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках
УрФО
В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат
Садоводство
Исследователи напомнили: зигзагообразный кактус и уши Микки — идеальные растения для квартиры
Садоводство
Удаление пня после спила дерева ускоряет восстановление почвы на участке — Алексей Котов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet