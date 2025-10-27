Место под фен — нарасхват: что происходит с рынком красоты в Югре

Купить готовый салон красоты в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня можно в среднем за 600 тысяч рублей. Такие цифры озвучили аналитики сервиса "Авито Бизнес 360". Интересно, что подавляющее большинство предпринимателей предпочитают не строить бизнес с нуля, а приобретать уже работающий.

Что выбирают предприниматели

По данным экспертов, 91% пользователей из ХМАО ищут возможность купить готовый салон. Ещё 5% интересуются арендой, 3% - ищут партнёров, а 1% - потенциальных инвесторов.

"Подавляющее большинство пользователей (91%), искавших бизнес в сфере красоты в ХМАО, интересовались его покупкой, 5% хотели снять его в аренду, 3% искали партнера, а 1% — инвесторов. Средняя цена такого предприятия в 2025 году составила 600 000 рублей", — рассказали эксперты агентству URA. RU.

Рынок предложений

Согласно статистике, 55% объявлений на "Авито Бизнес 360" посвящены продаже салонов. 39% связаны с поиском партнёров, 4% - с арендой, а 3% - с поиском инвестиций. То есть рынок остаётся активным и довольно разнообразным.

Рост интереса к рабочим местам

Согласно данным сервиса "Авито Услуги", в период с января по сентябрь 2025 года спрос на аренду рабочих мест для мастеров в Югре вырос на 6%. Самыми активными стали:

массажисты (+39%),

тату-мастера (+20%),

косметологи (+19%),

бровисты и визажисты (+16%).

Этот рост говорит о том, что всё больше специалистов выбирают гибкий формат работы - без необходимости вкладываться в ремонт и оборудование.

Коворкинги — новое лицо индустрии

Сегодня всё больше мастеров переходят в бьюти-коворкинги - оборудованные пространства, где можно арендовать место на часы или дни. Такой формат избавляет от головной боли с коммунальными платежами и позволяет сосредоточиться на клиентах, а не на бухгалтерии.

Для многих это шанс проверить свои силы в бизнесе без крупных вложений. Ведь в таких салонах всё уже готово — от интернета до профессионального кресла.