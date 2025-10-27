Место под фен — нарасхват: что происходит с рынком красоты в Югре
Купить готовый салон красоты в Ханты-Мансийском автономном округе сегодня можно в среднем за 600 тысяч рублей. Такие цифры озвучили аналитики сервиса "Авито Бизнес 360". Интересно, что подавляющее большинство предпринимателей предпочитают не строить бизнес с нуля, а приобретать уже работающий.
Что выбирают предприниматели
По данным экспертов, 91% пользователей из ХМАО ищут возможность купить готовый салон. Ещё 5% интересуются арендой, 3% - ищут партнёров, а 1% - потенциальных инвесторов.
"Подавляющее большинство пользователей (91%), искавших бизнес в сфере красоты в ХМАО, интересовались его покупкой, 5% хотели снять его в аренду, 3% искали партнера, а 1% — инвесторов. Средняя цена такого предприятия в 2025 году составила 600 000 рублей", — рассказали эксперты агентству URA. RU.
Рынок предложений
Согласно статистике, 55% объявлений на "Авито Бизнес 360" посвящены продаже салонов. 39% связаны с поиском партнёров, 4% - с арендой, а 3% - с поиском инвестиций. То есть рынок остаётся активным и довольно разнообразным.
Рост интереса к рабочим местам
Согласно данным сервиса "Авито Услуги", в период с января по сентябрь 2025 года спрос на аренду рабочих мест для мастеров в Югре вырос на 6%. Самыми активными стали:
-
массажисты (+39%),
-
тату-мастера (+20%),
-
косметологи (+19%),
-
бровисты и визажисты (+16%).
Этот рост говорит о том, что всё больше специалистов выбирают гибкий формат работы - без необходимости вкладываться в ремонт и оборудование.
Коворкинги — новое лицо индустрии
Сегодня всё больше мастеров переходят в бьюти-коворкинги - оборудованные пространства, где можно арендовать место на часы или дни. Такой формат избавляет от головной боли с коммунальными платежами и позволяет сосредоточиться на клиентах, а не на бухгалтерии.
Для многих это шанс проверить свои силы в бизнесе без крупных вложений. Ведь в таких салонах всё уже готово — от интернета до профессионального кресла.
