Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 23:16

Челюсть отвисла сразу: безупречная картинка в фитнес-блогах дала опасный сбой

Просмотр очень привлекательных фитнес-блогеров снижает самооценку — The Conversation

В мире цифрового фитнеса внешность долгое время считалась безусловным преимуществом. Яркие тела, идеальные пропорции и эффектные кадры должны были автоматически привлекать внимание и подписчиков. Однако новое исследование показывает: чрезмерная привлекательность может работать против фитнес-инфлюенсеров. Об этом сообщает The Conversation.

Когда красота перестаёт помогать

В маркетинге давно закрепилась формула "секс продаёт", и многочисленные исследования подтверждали её эффективность. Привлекательные лица и тела действительно чаще останавливают взгляд, повышают кликабельность и усиливают интерес к продукту. Но в среде инфлюенсеров, особенно фитнес-направления, эта логика даёт сбой.

Авторы исследования изучили так называемый "эффект обратного действия красоты". В ходе серии лабораторных экспериментов участникам показывали постановочные публикации в социальных сетях от вымышленных фитнес-блогеров. Контент был одинаковым по тексту и подаче, различалась только внешняя привлекательность персонажей, оценённая заранее независимыми экспертами.

Меньше лайков — больше дистанции

Результаты оказались неожиданными. Очень привлекательные фитнес-инфлюенсеры получали меньше лайков и вызывали меньший интерес к подписке, чем их умеренно привлекательные коллеги. Причина заключалась не в недоверии к их компетенции, а в ощущении дистанции. Аудитория воспринимала таких блогеров как "слишком далёких" и малодостижимых.

В одном из экспериментов участники, смотревшие контент чрезмерно привлекательных фитнес-блогеров, сообщали о снижении самооценки — эффекте, близком к тому, как проявляется неуверенность в спортзале у людей без опыта. В то же время умеренно привлекательные образы иногда, наоборот, добавляли уверенности, поскольку казались более реальными и достижимыми. Этот контраст напрямую влиял на вовлечённость.

Почему фитнес — особый случай

Интересно, что аналогичный эффект почти не проявился в других нишах. В эксперименте с финансовыми инфлюенсерами внешность практически не влияла на реакцию аудитории. Это подчёркивает специфику фитнес-сферы, где внешний вид считается прямым доказательством экспертности. Именно поэтому разрыв между идеалом и реальностью здесь ощущается острее.

При этом эффект обратной красоты не является фатальным. Исследователи обнаружили, что стиль самопрезентации способен сгладить негативное восприятие. Когда очень привлекательные инфлюенсеры говорили о трудностях, неудачах и плато в тренировках скромным тоном, разница во вовлечённости сокращалась. Самохвальство, напротив, усиливало отчуждение.

Почему это имеет значение

Фитнес-инфлюенсеры строят доверие через внешний вид, но удерживают аудиторию через соотнесённость. Подписчикам важно чувствовать, что они видят не недосягаемый идеал, а возможную версию самих себя. Чрезмерная привлекательность может разрушать эту связь, превращая мотивацию в разочарование. Этот вывод хорошо укладывается в логику отказа от сравнения с другими, которая в фитнес-психологии всё чаще рассматривается как фактор устойчивой мотивации.

Социальные платформы уже учитывают этот сдвиг.

Вопросы для будущих исследований

Авторы отмечают, что реакция аудитории может зависеть от пола инфлюенсера. В последующих экспериментах очень привлекательные женщины сталкивались с более жёсткой критикой, чем мужчины с аналогичными данными. Это может отражать более широкие социальные установки. Кроме того, эффект может распространяться на моду, бьюти-индустрию и лайфстайл-контент, а также по-разному влиять на новичков и молодую аудиторию.

Исследование подчёркивает: внимание и связь — не одно и то же. В экономике инфлюенсеров долгосрочный успех всё чаще определяется не идеальной картинкой, а ощущением искренности и близости.

