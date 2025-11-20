Оставили медведей без сна: как аномальная погода сбивает с толку сибирских зверей

В Ханты-Мансийском автономном округе медведи все еще не ушли в спячку, что связано с аномально теплой погодой в конце ноября. Очевидцы сообщили о встрече с бодрствующим медведем недалеко от Когалыма.

Необычное поведение медведей

"Недалеко от Когалыма заметили медведя. Либо слишком рано проснулся, либо вовсе не уснул этой зимой", — рассказали местные жители в telegram-канале телеканала "Наши города".

Обычно медведи в ХМАО уходят в зимнюю спячку в середине октября, и этот период длится до начала апреля. Однако время, когда животные залегают в берлогу, зависит от погодных условий. В конце ноября на территории округа прошли дожди, а температура воздуха поднялась до +4 градусов, что могло повлиять на привычное поведение медведей.