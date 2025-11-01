Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Ambitious Studio* | Rick Barrett
Илья Мельников Опубликована сегодня в 14:12

Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели

Доктор Луиза Чанг назвала главное упражнение для подтянутых рук без гантелей

Сделать руки подтянутыми и красивыми можно без гантелей и тренажёров — достаточно одного эффективного упражнения. Доктор медицинских наук Луиза Чанг в беседе с Men Today рассказала, что "медвежья походка" не только укрепляет мышцы рук, но и развивает всё тело, помогая сформировать гармоничную фигуру.

"Акцент в этом упражнении делается на бицепсы, трицепсы и плечи, а также медвежья походка прорабатывает мышцы кора, пресса и спины", — отметила Луиза Чанг.

Почему именно "медвежья походка"

Это упражнение относится к функциональным — оно включает сразу несколько групп мышц и улучшает координацию, выносливость и стабильность тела. В отличие от изолированных движений, таких как сгибания рук с гантелями, "медвежья походка" активирует более 80% мышц одновременно.

Основные зоны, которые работают при выполнении упражнения:

  • Бицепсы и трицепсы - отвечают за силу и подтянутость рук.

  • Плечи и грудные мышцы - формируют красивый рельеф.

  • Кора и пресс - обеспечивают устойчивость и правильную осанку.

  • Спина и ягодицы - помогают держать баланс и включают тело в работу.

Как правильно выполнять упражнение

"Для выполнения упражнения нужно ровно встать, расставив ноги на ширине плеч и выпрямив спину. Затем следует наклониться, немного согнув колени, и упереться руками в пол. Далее необходимо шагать руками вперед до положения планки. Этим же способом нужно вернуться в исходное положение", — пояснила Чанг.

Пошаговая техника:

  1. Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч, спина прямая.

  2. Наклонитесь вперёд, слегка согнув колени, и упритесь руками в пол.

  3. Переступайте руками вперёд, пока тело не окажется в положении планки.

  4. Задержитесь на 1-2 секунды, напрягая пресс и ягодицы.

  5. Переступайте руками назад и возвращайтесь в исходное положение.

Для максимального эффекта выполняйте 3 подхода по 10-12 повторов, постепенно увеличивая количество шагов вперёд.

Чем полезна "медвежья походка"

  • Формирует красивый рельеф рук. Благодаря одновременной нагрузке на бицепсы, трицепсы и плечи мышцы становятся упругими, но не перекачанными.

  • Укрепляет спину и пресс. Работает корпус, улучшается осанка и снижается риск болей в пояснице.

  • Развивает координацию и баланс. Тело учится стабилизироваться при каждом шаге.

  • Заменяет кардионагрузку. При выполнении в динамике повышает пульс и сжигает калории.

Советы от эксперта

  • Делайте упражнение медленно, концентрируясь на движении.

  • Следите, чтобы спина оставалась прямой, а таз не поднимался слишком высоко.

  • Не забывайте про дыхание: вдох — при движении вперёд, выдох — при возврате.

  • Можно выполнять "походку" вперёд и назад 30-60 секунд в качестве мини-тренировки.

  • Для усложнения добавьте отжимание в нижней точке или прыжок при возвращении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: прогибать поясницу во время движения.
Последствие: перегрузка спины и боль в пояснице.
Альтернатива: держите корпус в линии — как в планке.

Ошибка: выполнять слишком быстро.
Последствие: теряется техника, падает эффективность.
Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждую фазу.

Ошибка: не напрягать мышцы пресса.
Последствие: теряется баланс, увеличивается нагрузка на руки.
Альтернатива: удерживайте пресс в напряжении всё время.

Как включить в тренировку

  1. В начале занятия — для разогрева мышц и суставов.

  2. В середине — как элемент функциональной тренировки.

  3. В конце — в качестве финишного упражнения на выносливость.

"Медвежья походка" отлично сочетается с планкой, приседаниями и отжиманиями, создавая полноценный домашний комплекс без инвентаря.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Прорабатывает всё тело Требует хорошей координации
Не нуждается в оборудовании Не подходит при травмах запястий
Развивает силу и выносливость Требует контроля дыхания и техники

Мифы и правда

Миф: "медвежья походка" — это упражнение только для продвинутых.
Правда: техника проста, но важна постепенность — начинать можно с коротких шагов.

Миф: она не помогает сжечь жир.
Правда: динамичное выполнение повышает пульс и ускоряет обмен веществ.

Миф: нагрузка идёт только на руки.
Правда: упражнение включает мышцы всего тела, особенно пресс и спину.

