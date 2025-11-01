Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели

Сделать руки подтянутыми и красивыми можно без гантелей и тренажёров — достаточно одного эффективного упражнения. Доктор медицинских наук Луиза Чанг в беседе с Men Today рассказала, что "медвежья походка" не только укрепляет мышцы рук, но и развивает всё тело, помогая сформировать гармоничную фигуру.

"Акцент в этом упражнении делается на бицепсы, трицепсы и плечи, а также медвежья походка прорабатывает мышцы кора, пресса и спины", — отметила Луиза Чанг.

Почему именно "медвежья походка"

Это упражнение относится к функциональным — оно включает сразу несколько групп мышц и улучшает координацию, выносливость и стабильность тела. В отличие от изолированных движений, таких как сгибания рук с гантелями, "медвежья походка" активирует более 80% мышц одновременно.

Основные зоны, которые работают при выполнении упражнения:

Бицепсы и трицепсы - отвечают за силу и подтянутость рук.

Плечи и грудные мышцы - формируют красивый рельеф.

Кора и пресс - обеспечивают устойчивость и правильную осанку.

Спина и ягодицы - помогают держать баланс и включают тело в работу.

Как правильно выполнять упражнение

"Для выполнения упражнения нужно ровно встать, расставив ноги на ширине плеч и выпрямив спину. Затем следует наклониться, немного согнув колени, и упереться руками в пол. Далее необходимо шагать руками вперед до положения планки. Этим же способом нужно вернуться в исходное положение", — пояснила Чанг.

Пошаговая техника:

Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч, спина прямая. Наклонитесь вперёд, слегка согнув колени, и упритесь руками в пол. Переступайте руками вперёд, пока тело не окажется в положении планки. Задержитесь на 1-2 секунды, напрягая пресс и ягодицы. Переступайте руками назад и возвращайтесь в исходное положение.

Для максимального эффекта выполняйте 3 подхода по 10-12 повторов, постепенно увеличивая количество шагов вперёд.

Чем полезна "медвежья походка"

Формирует красивый рельеф рук. Благодаря одновременной нагрузке на бицепсы, трицепсы и плечи мышцы становятся упругими, но не перекачанными.

Укрепляет спину и пресс. Работает корпус, улучшается осанка и снижается риск болей в пояснице.

Развивает координацию и баланс. Тело учится стабилизироваться при каждом шаге.

Заменяет кардионагрузку. При выполнении в динамике повышает пульс и сжигает калории.

Советы от эксперта

Делайте упражнение медленно , концентрируясь на движении.

Следите, чтобы спина оставалась прямой , а таз не поднимался слишком высоко.

Не забывайте про дыхание: вдох — при движении вперёд, выдох — при возврате.

Можно выполнять "походку" вперёд и назад 30-60 секунд в качестве мини-тренировки.

Для усложнения добавьте отжимание в нижней точке или прыжок при возвращении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: прогибать поясницу во время движения.

Последствие: перегрузка спины и боль в пояснице.

Альтернатива: держите корпус в линии — как в планке.

• Ошибка: выполнять слишком быстро.

Последствие: теряется техника, падает эффективность.

Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждую фазу.

• Ошибка: не напрягать мышцы пресса.

Последствие: теряется баланс, увеличивается нагрузка на руки.

Альтернатива: удерживайте пресс в напряжении всё время.

Как включить в тренировку

В начале занятия — для разогрева мышц и суставов. В середине — как элемент функциональной тренировки. В конце — в качестве финишного упражнения на выносливость.

"Медвежья походка" отлично сочетается с планкой, приседаниями и отжиманиями, создавая полноценный домашний комплекс без инвентаря.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы Прорабатывает всё тело Требует хорошей координации Не нуждается в оборудовании Не подходит при травмах запястий Развивает силу и выносливость Требует контроля дыхания и техники

Мифы и правда

• Миф: "медвежья походка" — это упражнение только для продвинутых.

Правда: техника проста, но важна постепенность — начинать можно с коротких шагов.

• Миф: она не помогает сжечь жир.

Правда: динамичное выполнение повышает пульс и ускоряет обмен веществ.

• Миф: нагрузка идёт только на руки.

Правда: упражнение включает мышцы всего тела, особенно пресс и спину.