Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели
Сделать руки подтянутыми и красивыми можно без гантелей и тренажёров — достаточно одного эффективного упражнения. Доктор медицинских наук Луиза Чанг в беседе с Men Today рассказала, что "медвежья походка" не только укрепляет мышцы рук, но и развивает всё тело, помогая сформировать гармоничную фигуру.
"Акцент в этом упражнении делается на бицепсы, трицепсы и плечи, а также медвежья походка прорабатывает мышцы кора, пресса и спины", — отметила Луиза Чанг.
Почему именно "медвежья походка"
Это упражнение относится к функциональным — оно включает сразу несколько групп мышц и улучшает координацию, выносливость и стабильность тела. В отличие от изолированных движений, таких как сгибания рук с гантелями, "медвежья походка" активирует более 80% мышц одновременно.
Основные зоны, которые работают при выполнении упражнения:
-
Бицепсы и трицепсы - отвечают за силу и подтянутость рук.
-
Плечи и грудные мышцы - формируют красивый рельеф.
-
Кора и пресс - обеспечивают устойчивость и правильную осанку.
-
Спина и ягодицы - помогают держать баланс и включают тело в работу.
Как правильно выполнять упражнение
"Для выполнения упражнения нужно ровно встать, расставив ноги на ширине плеч и выпрямив спину. Затем следует наклониться, немного согнув колени, и упереться руками в пол. Далее необходимо шагать руками вперед до положения планки. Этим же способом нужно вернуться в исходное положение", — пояснила Чанг.
Пошаговая техника:
-
Встаньте прямо, ноги — на ширине плеч, спина прямая.
-
Наклонитесь вперёд, слегка согнув колени, и упритесь руками в пол.
-
Переступайте руками вперёд, пока тело не окажется в положении планки.
-
Задержитесь на 1-2 секунды, напрягая пресс и ягодицы.
-
Переступайте руками назад и возвращайтесь в исходное положение.
Для максимального эффекта выполняйте 3 подхода по 10-12 повторов, постепенно увеличивая количество шагов вперёд.
Чем полезна "медвежья походка"
-
Формирует красивый рельеф рук. Благодаря одновременной нагрузке на бицепсы, трицепсы и плечи мышцы становятся упругими, но не перекачанными.
-
Укрепляет спину и пресс. Работает корпус, улучшается осанка и снижается риск болей в пояснице.
-
Развивает координацию и баланс. Тело учится стабилизироваться при каждом шаге.
-
Заменяет кардионагрузку. При выполнении в динамике повышает пульс и сжигает калории.
Советы от эксперта
-
Делайте упражнение медленно, концентрируясь на движении.
-
Следите, чтобы спина оставалась прямой, а таз не поднимался слишком высоко.
-
Не забывайте про дыхание: вдох — при движении вперёд, выдох — при возврате.
-
Можно выполнять "походку" вперёд и назад 30-60 секунд в качестве мини-тренировки.
-
Для усложнения добавьте отжимание в нижней точке или прыжок при возвращении.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: прогибать поясницу во время движения.
Последствие: перегрузка спины и боль в пояснице.
Альтернатива: держите корпус в линии — как в планке.
• Ошибка: выполнять слишком быстро.
Последствие: теряется техника, падает эффективность.
Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждую фазу.
• Ошибка: не напрягать мышцы пресса.
Последствие: теряется баланс, увеличивается нагрузка на руки.
Альтернатива: удерживайте пресс в напряжении всё время.
Как включить в тренировку
-
В начале занятия — для разогрева мышц и суставов.
-
В середине — как элемент функциональной тренировки.
-
В конце — в качестве финишного упражнения на выносливость.
"Медвежья походка" отлично сочетается с планкой, приседаниями и отжиманиями, создавая полноценный домашний комплекс без инвентаря.
Плюсы и минусы упражнения
|Плюсы
|Минусы
|Прорабатывает всё тело
|Требует хорошей координации
|Не нуждается в оборудовании
|Не подходит при травмах запястий
|Развивает силу и выносливость
|Требует контроля дыхания и техники
Мифы и правда
• Миф: "медвежья походка" — это упражнение только для продвинутых.
Правда: техника проста, но важна постепенность — начинать можно с коротких шагов.
• Миф: она не помогает сжечь жир.
Правда: динамичное выполнение повышает пульс и ускоряет обмен веществ.
• Миф: нагрузка идёт только на руки.
Правда: упражнение включает мышцы всего тела, особенно пресс и спину.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru