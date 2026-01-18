Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Занятия в тренажерном зале (человек на беговой дорожке)
© https://unsplash.com by Ridhwan Nordin is licensed under Free
Илья Мельников Опубликована сегодня в 6:49

Одно упражнение вместо целого комплекса: медвежья ходьба быстро показывает, кто в форме

Медвежья ходьба нагружает плечи бёдра и кор одновременно — фитнес-тренеры

Иногда достаточно одного движения, чтобы разрушить иллюзию "лёгкой домашней тренировки". Bear walk, или медвежья ходьба, выглядит почти наивно, но уже через первую минуту тело реагирует жжением в плечах, бёдрах и центре. Это упражнение не требует оборудования и пространства, но быстро даёт понять: простота не равна низкой эффективности. Об этом всё чаще говорят тренеры, включая его в программы для силы и выносливости.

Почему bear walk нагружает всё тело

Медвежья ходьба относится к упражнениям с собственным весом, где тело движется на ладонях и ступнях, а колени остаются приподнятыми над полом. Такое положение заставляет одновременно работать плечи, грудь, спину, ягодицы, бёдра и мышцы кора. При этом тело должно сохранять устойчивость, а движение — координацию, поскольку рука и противоположная нога двигаются синхронно.

За счёт этого упражнение объединяет силовую и функциональную нагрузку. Оно развивает не только мышцы, но и контроль корпуса, подвижность и баланс. При ускорении темпа bear walk легко превращается в интенсивное кардио с высокой нагрузкой на всё тело.

Техника, от которой зависит результат

Чтобы упражнение приносило пользу, а не дискомфорт, важно соблюдать базовую технику. Исходное положение — на четвереньках, ладони строго под плечами, колени под бёдрами. Затем колени поднимаются на несколько сантиметров от пола, спина остаётся прямой, а взгляд направлен вниз, продолжая линию позвоночника.

Движение выполняется крест-накрест: правая рука с левой ногой, затем наоборот. Шаги должны быть короткими и контролируемыми, без рывков. Чем ниже и стабильнее остаются бёдра, тем активнее включается центр тела. Осознанное напряжение кора делает упражнение сложнее и эффективнее даже в медленном темпе.

Сколько энергии тратится

По оценкам фитнес-специалистов, интенсивная медвежья ходьба относится к активной калистенике. В среднем человек весом около 70 кг тратит порядка 9 ккал в минуту. Это делает упражнение удобным инструментом для коротких, но насыщенных интервалов, которые быстро повышают пульс и усиливают общий тренировочный эффект.

Как использовать bear walk дома

Главное преимущество — минимум условий. Достаточно свободного участка пола, чтобы сделать несколько шагов вперёд и назад. Упражнение можно включать в разминку, силовую часть или интервальные тренировки, когда нужно быстро "разогнать" тело без дополнительного инвентаря.

На что обратить внимание

Поверхность не должна быть скользкой, а пространство — безопасным для движения вперёд и назад. Начинать лучше с коротких отрезков, постепенно увеличивая время под нагрузкой. Усложнять упражнение можно сменой направления, замедлением темпа или более строгим контролем корпуса.

В итоге bear walk — это пример того, как одно простое движение может заменить целый набор упражнений. Оно формирует силу, повышает выносливость и сжигает калории, не требуя ни зала, ни оборудования. Именно поэтому медвежья ходьба всё чаще становится базовым элементом умных домашних тренировок.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Читайте также

Майк Хонен укрепил корпус и верх тела за первые недели занятий боулдерингом - The Guardian 16.01.2026 в 10:51
Боулдеринг втянул не спортивного человека: короткие трассы внезапно выключили тревогу в голове

Майк Хонен рассказал, как боулдеринг изменил его жизнь. Что скрывает этот вид спорта и почему он привлекает даже тех, кто не увлекается спортом?

Читать полностью » Сильные ягодицы снижают риск травм позвоночника при нагрузке — UOL 16.01.2026 в 0:36
Делала обычные приседания — результата не было: сменила подход и удивилась, как быстро пошёл рост

Узнайте, какие упражнения помогут укрепить ноги и ягодицы, повысить силу и стабильность тела. Открываем секреты эффективной тренировки для мышц.

Читать полностью » Биатлон объединил лыжный ход и стрельбу в олимпийский формат — учёные 15.01.2026 в 15:09
За блеском побед в биатлоне скрывается жесткая реальность — выдерживают лишь единицы

Биатлон сочетает экстремальные физические нагрузки и точную стрельбу под давлением. Почему этот спорт считают одним из самых сложных зимних дисциплин.

Читать полностью » CDC рекомендует 150 минут умеренной активности в неделю — CDC 15.01.2026 в 13:46
Тренировки перестают работать, если делать их "на авось": простой недельный план решает больше, чем мотивация

Регулярные тренировки — это не только физическая нагрузка, но и важное умение находить баланс между отдыхом и тренировками. Узнайте, как правильно составить недельный фитнес-план для устойчивых результатов.

Читать полностью » Раскачка корпусом при подъёме штанги снижает работу бицепса — UOL 15.01.2026 в 12:55
Бицепс не растёт, хотя качаю: 3 упражнения, где техника крадёт результат

Узнайте, как правильно тренировать бицепсы, избегая распространённых ошибок, которые могут снизить эффективность и привести к травмам. Четыре упражнения с детальным разбором.

Читать полностью » Внутренняя мотивация повышает настойчивость в достижении целей — психологи 15.01.2026 в 11:02
Работало как часы, а затем пошло под откос — мотивация дала сбой в самый неподходящий момент

Почему одного вдохновения часто недостаточно и как внутренняя и внешняя мотивация помогают не бросить цель на полпути — разбор с примерами и нюансами.

Читать полностью » Регулярное движение и питание помогают сжигать жир и формировать рельеф — тренеры 14.01.2026 в 22:01
Сдвинуть вес с мёртвой точки оказалось проще: эти шаги сработали даже без фанатизма

Регулярное движение, контроль питания и грамотное восстановление формируют устойчивую систему снижения жира и помогают не потерять мотивацию на дистанции.

Читать полностью » Вертикальные упражнения на пресс укрепляют кор без коврика и скручиваний — Каллиопи Спанакидо 14.01.2026 в 21:18
Сидячая работа «выключила» кор — эти упражнения стоя вернули ощущение собранности

Устали от болей в спине и неудобных тренировок? Узнайте, как всего 10-15 минут вертикальных упражнений помогут укрепить мышцы живота и улучшить здоровье!

Читать полностью »

