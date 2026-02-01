Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Черная фасоль
Черная фасоль
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:41

Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день

Когда речь заходит о "суперфудах", обычно вспоминают дорогие порошки и экзотические ягоды. Но один из самых сильных кандидатов на эту роль часто уже стоит на полке — обычная фасоль. Она недорогая, хорошо вписывается в повседневные блюда и даёт организму набор важных нутриентов.

1) Фасоль помогает добрать белок и важные микроэлементы

Фасоль ценят не только за растительный белок, но и за "плотность" полезных веществ. В ней есть железо (участвует в переносе кислорода), калий (важен для поддержки нормального давления), магний (нужен мышцам и нервной системе), а также фолат, который участвует в процессах роста и обновления клеток. Для многих это удобный способ добавить белок без избытка насыщенных жиров, которые нередко сопровождают часть животных продуктов. В среднем в половине чашки фасоли — около 7-9 г белка (в зависимости от сорта).

2) Это простой способ увеличить клетчатку

Клетчатки в рационе часто не хватает, хотя она поддерживает регулярность пищеварения, влияет на микробиом и помогает дольше сохранять сытость. Фасоль здесь особенно удобна: даже небольшая порция заметно приближает к дневной норме. Полчашки фасоли может дать примерно четверть суточной потребности в пищевых волокнах, а общий ориентир по клетчатке для многих взрослых — около 25-30 г в день.

3) Фасоль — недооценённый источник антиоксидантов

Антиоксиданты чаще связывают с ягодами или зеленью, но бобовые тоже могут быть богаты защитными соединениями. В фасоли есть фенольные кислоты и флавоноиды, а красные и чёрные сорта содержат ещё и антоцианы (они же отвечают за насыщенный цвет). Эти вещества связывают со снижением окислительного стресса и более спокойным воспалительным фоном — важным фактором в профилактике хронических состояний.

4) Универсальность делает привычку реальной

Фасоль легко "встраивается" почти в любую кухню: она хорошо впитывает вкус специй, делает блюда сытнее и помогает разнообразить рацион без сложных рецептов. Консервированная фасоль экономит время — достаточно промыть и добавить в салат, суп или горячее. Сухую фасоль удобно варить большими партиями и замораживать порциями. Есть и практичный бонус: фасоль "растягивает" блюдо — если добавить её в рагу, запеканку или зерновую миску, порция станет объёмнее и сытнее без заметного удорожания.

5) Регулярное употребление связывают с поддержкой здоровья сердца

У людей, которые часто едят фасоль, в среднем ниже риски сердечно-сосудистых проблем. Это объясняют сочетанием растворимой и нерастворимой клетчатки, растительного белка, калия, магния и антиоксидантных компонентов. Плюс работает эффект замены: фасоль нередко вытесняет продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, что может облегчать нагрузку на сосуды и обмен веществ.

Как добавить фасоль в рацион без лишних сложностей

Если фасоль появляется в меню редко, лучше увеличивать её постепенно — так кишечнику проще адаптироваться к росту клетчатки. Самые простые варианты:

  • добавлять в супы, рагу, чили;
  • смешивать в соусы и намазки (нут — в хумус, белую фасоль — в "кремовые" заправки);
  • использовать в салатах;
  • делать более "растительные" версии привычных блюд (тако, бургеры, паста);
  • для несладкого завтрака — фасоль как гарнир к яйцам или в сытной утренней миске.

Про газы и "страх фасоли"

Вздутие действительно бывает, но чаще всего помогает дозировка и постепенное увеличение порций. Консервированную фасоль полезно промывать — это может снизить выраженность реакции.

Про лектины

Риск связан с сырыми бобами, а приготовленная фасоль и консервированные варианты уже прошли термообработку и в обычном употреблении считаются безопасными.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

