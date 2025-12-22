Добавляю в суп один ингредиент — и наедаюсь быстрее: кишечник говорит спасибо

Супы снова становятся главным зимним блюдом, и это отличный момент незаметно улучшить рацион. Один простой ингредиент может сделать тарелку не только более сытной, но и полезной для пищеварения. Речь о продукте, который легко подружить почти с любым рецептом — от овощного до сливочного. Об этом сообщает EatingWell.

Один ингредиент, который добавляет клетчатку без лишних усилий

Если цель на сезон — есть больше клетчатки, диетологи советуют начать со "скромной звезды" суповой кастрюли: фасоли. В материале отмечается, что достаточное количество клетчатки получают лишь примерно один из двадцати американцев, а ориентиры по суточной норме составляют около 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин. Фасоль помогает приблизиться к этим цифрам без сложных перестроек меню — её можно добавить в бульон, пюре-суп или рагу, а иногда даже заменить ею часть более калорийных ингредиентов.

Плюс фасоль хорошо переносит специи, овощи, томаты и насыщенные бульоны, поэтому "вписывается" и в привычные домашние рецепты, и в более яркие кухни мира.

Почему фасоль так ценят специалисты по питанию

Фасоль богата растворимой клетчаткой — она впитывает воду и образует гелеобразную массу при движении по пищеварительной системе. За счёт этого организму сложнее усваивать часть жира и холестерина, что помогает поддерживать показатели холестерина в норме. Для ориентира: порция чёрной фасоли объёмом ½ чашки содержит около 7 граммов клетчатки.

Ещё один важный пункт — влияние на уровень сахара в крови. Клетчатка и "устойчивый" крахмал в фасоли помогают сглаживать скачки глюкозы после еды, а в тексте подчёркивается, что регулярное употребление фасоли связано с более благоприятным гликемическим ответом. Если добавить в рецепт 1 стакан нута (гарбанзо), это может дать ещё примерно 12 граммов клетчатки.

Наконец, фасоль даёт не только клетчатку, но и белок: в среднем ½ чашки содержит около 7-8 граммов. Она не считается полноценным белком сама по себе, но в паре с рисом или киноа получается более полный аминокислотный профиль — поэтому фасоль особенно удобна для сытных овощных супов.

Как выбрать фасоль для супа и мягко поднять клетчатку в течение дня

Фасоль бывает сушёной, консервированной и замороженной, а сортов — десятки, так что подобрать вариант легко. Например, белая фасоль часто делает текстуру более кремовой, а красная и чёрная добавляют плотность и выраженный вкус. Элинг Цай советует опираться и на удобство:

"Мне нравится использовать фасоль каннеллини в супах, потому что они придают кремовую, насыщенную текстуру. Консервированная фасоль тоже отлично подходит для дополнительного удобства!", — говорит диетолог Элинг Цай.

Чтобы клетчатки в рационе стало больше без перегруза, полезно распределять её в течение дня. В качестве простых шагов подойдут семена чиа или молотый лён в йогурт и овсянку, выбор цельнозерновых круп и пасты вместо рафинированных, а также перекусы, где к хрустящему добавляются фрукты или овощи. Но для супового сезона самый быстрый ход всё равно остаётся прежним: добавить фасоль — и блюдо станет питательнее, сытнее и разнообразнее по вкусу.