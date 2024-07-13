В Феодосии, Республика Крым, спустя 10 дней после аварии на коллекторе у реки Байбуги, открыли для купания 19 пляжей. Инцидент привёл к временному запрету на купание из-за угрозы загрязнения сточными водами.
Лабораторные исследования морской воды подтвердили соответствие гигиеническим нормам на большинстве пляжей.
Однако шесть пляжей остаются закрытыми, так как пробы воды не соответствовали нормам, сообщает ТАСС.
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