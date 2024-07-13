Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 87,7427
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.07.2024 : 95,7588
В Феодосии открыли 19 пляжей для купания спустя 10 дней закрытия
  1. Главная
  2. Страна

В Феодосии открыли 19 пляжей для купания спустя 10 дней закрытия

В Феодосии, Республика Крым, спустя 10 дней после аварии на коллекторе у реки Байбуги, открыли для купания 19 пляжей. Инцидент привёл к временному запрету на купание из-за угрозы загрязнения сточными водами.

Лабораторные исследования морской воды подтвердили соответствие гигиеническим нормам на большинстве пляжей.

Однако шесть пляжей остаются закрытыми, так как пробы воды не соответствовали нормам, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Alreadyexist (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Автобренд Jaguar снимет с производства пять моделей

Jaguar анонсировал сокращение своего модельного ряда до одного автомобиля, прекращая производство пяти моделей.

Читать полностью
В Дубае построят самую длинную в мире

В Дубае построят самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль к 2040 году

Компания URB планирует построить в Дубае самую длинную в мире "зелёную" автомагистраль под названием Green Spine. Этот проект будет функционировать на возобновляемой энергии и направлен на снижение углеродного следа города.

Читать полностью

Общество

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Associated Press: жаркая погода может повысить риск побочных эффектов от лекарств

Ученые выяснили, что жаркая погода может усилить побочные эффекты некоторых лекарств, повышая риски для здоровья.

Читать полностью
В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

В США выяснили, что грибы снижают риск развития рака

Ученые из Пенсильванского государственного университета выяснили, что употребление любых грибов может снижать риск развития рака.

Читать полностью

Новости