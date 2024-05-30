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Tourdom: в Крыму 340 пляжей готовы к приему туристов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:02

Tourdom: в Крыму 340 пляжей готовы к приему туристов

В Крыму насчитывается 340 пляжей, готовых к приему туристов. Большинство пляжей расположено на юге и юго-западе полуострова. В Алуште подготовлено 78 пляжей, в Ялте — 69, в Евпатории — 68, и в Феодосии — 52.

Пляжи обследованы на безопасность, и в туристических районах большинство из них бесплатные. Однако есть платные пляжи, за вход на которые взимается плата в диапазоне 100-1000 рублей. Также можно арендовать лежаки и зонтики за 100-500 рублей, а на некоторых пляжах есть кафе.

Каждый регион республики обеспечен пляжами, но на западе их меньше. В Черноморском районе их восемь, а в Сакском — три. В Совфеде надеются, что спада туристического потока в Крыму не будет, и к концу мая уже забронировано 45% номеров в отелях, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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