Не знала, что пляжи Египта могут быть такими разными – вот что меня удивило

Если вы мечтаете о беззаботном отдыхе на солнце, с кристально чистой водой и уединёнными пляжами, Египет — одно из лучших мест для этого. В нашей статье мы познакомим вас с самыми красивыми и удобными пляжами Красного моря, расскажем, где найти идеальные условия для снорклинга и дайвинга, и поделимся рекомендациями для отдыха с детьми и активных путешественников.

Пляжи Египта — это не просто песок и море, а настоящие природные оазисы, которые могут предложить самые разные виды отдыха. Вода здесь прозрачная, песок мягкий, а прибрежные рифы создают потрясающие условия для подводного плавания. Красное море предлагает пляжи для любых типов отдыха: от спокойного семейного до активного с дайвингом и водными развлечениями. В этой статье мы расскажем, какие пляжи стоит посетить для того, чтобы отдых в Египте был идеальным.

Обзор лучших пляжей Египта

Египет славится множеством пляжей, каждый из которых имеет свои особенности. Некоторые из них идеальны для семей с детьми благодаря пологому заходу в море, другие — для тех, кто любит подводный мир и коралловые рифы. В нашем обзоре мы собрали самые популярные и красивые пляжи, которые точно подойдут для вашего отдыха.

Пляж Агиба

Пляж Агиба, расположенный на севере Египта, считается одним из самых уединённых и живописных. Здесь вас встречает необыкновенно мягкий песок и бирюзовая вода, а также почти полное отсутствие туристов, что делает это место идеальным для тех, кто ищет спокойствие и тишину. Пляж отличается пологим входом в воду, что делает его безопасным для детей.

Агиба привлекает любителей снорклинга — на небольшой глубине можно увидеть яркие кораллы, морских ежей и разноцветных рыб. Кроме того, на пляже часто проводят экскурсии на каяках и лодках, что позволяет исследовать побережье с воды. Это место для тех, кто хочет насладиться природой, уединением и тишиной.

Пляж Клеопатры

Пляж Клеопатры, расположенный в Хургаде, пользуется популярностью благодаря золотистому песку и пологому заходу в воду. Это идеальное место для семейного отдыха с детьми. Вода всегда чистая, а температура воды комфортна для купания круглый год.

Для любителей активного отдыха Клеопатра предлагает катание на водных лыжах, парасейлинг и морские экскурсии на катамаранах. Кроме того, здесь можно попробовать снорклинг и наблюдать морскую жизнь прямо с берега. Пляж оборудован всем необходимым — шезлонгами, зонтиками и кафе, где можно перекусить. Клеопатра идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и удобство, но не хочет терять связь с природой.

Пляж Махмея

Пляж Махмея — это тихое место на побережье Красного моря, которое привлекает тех, кто хочет отдохнуть вдали от массового туризма. Белоснежный песок, прозрачная вода и спокойная атмосфера создают идеальные условия для отдыха. Махмея славится своими коралловыми рифами, которые делают этот пляж отличным для снорклинга и дайвинга.

Здесь можно увидеть разнообразных рыб и морских обитателей, а сама природа создаёт потрясающие пейзажи. Пляж также предлагает возможность аренды лодок или каяков для тех, кто хочет исследовать побережье. Махмея — это место для тех, кто ищет уединение и хочет насладиться природой в её первозданной красоте.

Пляж Абу-Дабаб

Пляж Абу-Дабаб — одно из самых красивых мест для отдыха в Египте. Белоснежный песок, прозрачная вода и пологий заход в море делают этот пляж идеальным для семей с детьми. Но настоящей изюминкой Абу-Дабаб является его богатая морская жизнь — кораллы, рыбы и даже морские черепахи, которых можно увидеть на небольшой глубине.

Здесь также можно взять в аренду оборудование для водных развлечений, таких как каяки и сапборды. Пляж оборудован всеми необходимыми удобствами, включая шезлонги, зонтики и кафе. Абу-Дабаб — это место для тех, кто ищет спокойный отдых, но не хочет ограничиваться лишь пляжным времяпрепровождением.

Пляж Шарм-эль-Шейха

Пляж Шарм-эль-Шейха — один из самых популярных курортных пляжей Египта. Он привлекает туристов своим мягким песком, удобным заходом в воду и потрясающими коралловыми рифами, которые находятся недалеко от берега. Это идеальное место для любителей снорклинга и дайвинга, так как подводный мир здесь особенно красив и разнообразен.

Шарм-эль-Шейх также славится развитой инфраструктурой для туристов: здесь есть шезлонги, зонтики, кафе и масса водных развлечений. Можно кататься на бананах, арендовать лодку или сапборд. Пляж идеально подходит для тех, кто хочет сочетать комфортный отдых с активными водными развлечениями.

Египетские пляжи у Красного моря — это настоящий рай для отдыха. Здесь каждый найдёт то, что ищет: от уединённых мест для спокойного отдыха до пляжей с возможностями для активных водных видов спорта. Независимо от того, путешествуете ли вы с семьёй, с друзьями или в одиночку, Египет предложит вам идеальное место для отдыха и незабываемые впечатления.