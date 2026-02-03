Пляж у моря снова притягивает россиян — туристический рынок не ожидал такого разворота

Несмотря на разговоры о росте интереса к "аутентичному" и экскурсионному туризму, именно поездки к морю по-прежнему определяют туристические предпочтения россиян. Для жителей страны с продолжительной зимой и дефицитом солнца пляжный отдых остается не прихотью, а способом восстановить силы и здоровье. Новые исследования показывают, что спрос на этот формат не только сохраняется, но и усиливается. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Пляж как базовая потребность, а не мода

В туристической среде все чаще звучит мнение, что классический формат "солнце и море" уступает место культурным и авторским путешествиям. Однако фактические данные бронирований говорят об обратном. Исследование туроператора FUN&SUN, оказавшееся в распоряжении АТОР, показывает: пляжный отдых уверенно удерживает лидерство среди всех типов отпусков. Более того, именно молодежь в возрасте от 18 до 39 лет чаще других выбирает формат "солнце и море", что хорошо коррелирует с зимними направлениями пляжного отдыха, где спрос стабильно смещается в сторону дальних и теплых курортов.

"Пляжный отдых для россиян — это не просто "один из вариантов", а зачастую базовая, ресурсосберегающая потребность. Большая часть территории нашей страны — это регионы с холодным климатом, долгой зимой, дефицитом солнца и йода", — комментирует генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов.

Цифры, которые подтверждают тренд

Статистика усиливает этот вывод. Если десять лет назад, по данным НАФИ, пляжный формат выбирали 38% россиян, то сегодня, согласно исследованию FUN&SUN, уже 62% респондентов называют его основным вариантом отпуска. При этом реальное поведение туристов еще показательнее: за последний год 82% россиян фактически отдыхали именно на пляже. Такой разрыв между ожиданиями и реальностью подчеркивает устойчивость спроса и его практическую значимость даже в условиях ограниченного бюджета.

Семьи, надежность и предсказуемость

Анализ продаж FUN&SUN за 2023-2025 годы показывает, что аудитория пляжного туризма молодеет и становится более семейной. Половина всех бронирований приходится на семьи с детьми, еще четверть — на пары. В условиях экономической неопределенности туристы стремятся к понятным и безопасным сценариям отдыха, где риски минимальны, а итоговый результат легко прогнозируем.

"Проверенный отель "все включено" у моря — это максимально безопасная и понятная формула отдыха", — поясняет Владимир Рубцов.

Пляж круглый год и баланс форматов

Еще один заметный сдвиг — снижение жесткой сезонности. Россияне все чаще планируют поездки к морю осенью, зимой и весной, включая короткие форматы на несколько дней. Это хорошо сочетается с трендом на бюджетный пляжный отдых в марте, когда цены снижаются, а поток туристов заметно меньше. При этом интерес к экскурсиям и комбинированным программам не исчезает, а дополняет базовую потребность в отдыхе у моря, формируя более гибкий туристический календарь.

В итоге рынок не отказывается от пляжной модели, а выстраивает вокруг нее новые сценарии. Отдых у моря остается фундаментом туристической отрасли, обеспечивая стабильный спрос и позволяя параллельно развивать другие форматы путешествий.