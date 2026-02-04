Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Очистка побережья
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:30

Лето близко, туристы едут, но море под запретом: анапское побережье хранит неприятный сюрприз

Пляжи Анапы, пострадавшие от разлива мазута, пока остаются закрытыми для туристов, несмотря на активные восстановительные работы. Ситуация вокруг курорта продолжает привлекать внимание федеральных властей, экспертов и представителей региона. При этом до начала высокого сезона еще остается время, в течение которого возможны изменения. Об этом сообщает TourDom.

Санитарная ситуация на побережье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прибрежные зоны Анапы и Темрюкского района на данный момент не соответствуют санитарным требованиям. Речь идет о территориях, загрязненных в результате разлива мазута в конце 2024 года. По данным ведомства, уровень нефтепродуктов в песке по-прежнему превышает допустимые значения, что делает невозможным массовый допуск отдыхающих.

Ситуация выглядит особенно чувствительной на фоне того, что пляжный отдых остается одним из самых популярных форматов путешествий у россиян. Очистка побережья ведется ежедневно: песок просеивают, загрязненные фрагменты вывозят, а состояние территории регулярно проверяют специалисты. Тем не менее достигнутые показатели пока не позволяют говорить о полной санитарной безопасности.

Возможные изменения к лету

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что делать окончательные выводы рано. По словам Анны Поповой, до старта курортного сезона сохраняется временной резерв, который дает шанс изменить ситуацию. Если восстановительные мероприятия будут выполнены в полном объеме и дадут устойчивый эффект, ранее принятые ограничения могут быть пересмотрены.

Контроль качества очистки остается ключевым условием. Санитарные службы продолжают лабораторный мониторинг песка и прибрежной зоны, оценивая не разовые результаты, а их стабильность. Итоговые решения будут приниматься только на основании подтвержденных данных.

Детский отдых и альтернативные оценки

Отдельно отмечается, что пребывание детей на загрязненных участках побережья недопустимо. В 2025 году детские оздоровительные и рекреационные учреждения в Анапе продолжали работу, однако доступ к береговой линии для них был закрыт. Такой подход объясняется повышенными требованиями к безопасности и потенциальными рисками для здоровья.

На этом фоне сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий заявил о наличии альтернативной оценки ситуации, подтверждаемой научными исследованиями. Он предложил профильным комитетам Совета Федерации совместно с Роспотребнадзором обсудить допустимые уровни загрязняющих веществ и выработать согласованный подход к возможному открытию курортных зон.

Приоритет безопасности и позиция Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ускорить темпы очистки и уделить особое внимание оценке ее качества. По ее словам, экономическая значимость курортов очевидна, однако здоровье граждан должно оставаться безусловным приоритетом.

Эксперты отмечают, что подобные экологические ограничения уже влияют на перераспределение турпотока внутри страны, особенно в Краснодарском крае. Это делает вопрос восстановления анапских пляжей важным не только для региона, но и для всей туристической отрасли.

Окончательное решение о допуске отдыхающих к побережью Анапы будет принято после завершения всех проверок. Оно напрямую зависит от эффективности очистки и результатов санитарного мониторинга, которые должны подтвердить безопасность пребывания людей у моря.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

