Пляж Костинешти в Румынии на побережье Черного моря
© commons.wikimedia.org by Original Uploader was Photoples (talk) at ro.wikipedia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:17

Черное море отступило: Румыния показала, как вернуть пляж из небытия

Digi24: летом 2025 года Костинешти примет туристов на обновлённом пляже

Этим летом туристов, направляющихся в Костинешти, ждёт приятный сюрприз — курорт обзавёлся просторным, современным и удивительно чистым пляжем. Много лет эта часть побережья Черного моря страдала от эрозии: море "съедало" песок, а штормы постепенно разрушали берег. Теперь всё иначе — благодаря масштабному проекту восстановления прибрежной зоны Костинешти возвращает себе статус жемчужины румынского побережья.

Как море уступило место новому пляжу

Проект восстановления пляжей вдоль румынского побережья стартовал несколько лет назад. Его цель — остановить разрушение береговой линии и создать устойчивую зону отдыха. Работы шли активно, но с началом летнего сезона их временно приостановили, чтобы не мешать туристам.

Ещё пару месяцев назад море подходило почти вплотную к старейшему отелю Костинешти. Сегодня же на этом месте раскинулся свежий песчаный простор длиной около 800 метров и шириной почти 100 метров. Пляж стал настоящей гордостью курорта — теперь здесь можно комфортно разместиться даже в пик сезона.

"Раньше в этом месте просто не было где поставить лежак, теперь же — целый песчаный горизонт", — отметил представитель администрации Костинешти Андрей Попеску.

Проектировщики сработали быстрее, чем ожидалось: хотя окончание проекта планировалось к концу 2026 года, первая фаза уже завершена.

Что изменится этим летом

На данный момент выполнено более 60% запланированных работ. К сезону пляж станет шире — около 60 метров — и получит плавный, удобный вход в море. Одновременно завершаются работы на пятом пирсе, рядом с известным символом Костинешти — затонувшим кораблём.

Когда все этапы будут завершены, новая прибрежная зона протянется на 2,7 километра при средней ширине 100 метров, что сделает её одной из самых просторных на всем румынском побережье Черного моря.

Сравнение

Курорт Средняя ширина пляжа (м) Протяжённость (км) Особенности
Костинешти 100 2,7 Новый песчаный пляж, восстановленная экосистема
Эфорие-Норд 80 2,0 Расширение и укрепление берега
Неа-Майя 70 1,8 Современные набережные и пешеходные зоны
Олимп 90 2,5 Зоны для семейного отдыха

Как проходила реконструкция

Восстановление пляжей финансируется из европейских фондов. Общая стоимость проекта составила 391 миллион леев. Инженеры использовали современные технологии укрепления берега, чтобы остановить разрушение песчаных дюн и создать естественную защиту экосистемы.

"Этот проект не только возвращает пляжи людям, но и спасает прибрежные экосистемы", — подчеркнул инженер-гидролог Мария Василеску.

Советы путешественникам

  1. Лучше приезжать в Костинешти в июне или сентябре — погода комфортная, а туристов меньше.

  2. Для отдыха с детьми выбирайте южную часть пляжа — там более спокойное море.

  3. Не упустите возможность увидеть затонувший корабль: к нему можно подойти пешком по пирсу.

  4. Любителям активного отдыха стоит обратить внимание на пляжные фестивали и спортивные соревнования.

  5. Арендуйте жильё заранее — обновлённый курорт уже вызвал высокий интерес у туристов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать рекомендации по защите от солнца.
    Последствие: Солнечные ожоги уже в первые дни отдыха.
    Альтернатива: Используйте солнцезащитный крем с SPF 30+ и головной убор.

  • Ошибка: Приезжать без брони жилья в высокий сезон.
    Последствие: Придётся переплачивать за оставшиеся номера.
    Альтернатива: Забронируйте апартаменты или гостиницу заранее онлайн.

  • Ошибка: Ожидать старую инфраструктуру.
    Последствие: Непонимание новых правил и маршрутов.
    Альтернатива: Ознакомьтесь с обновлёнными схемами пляжей и парковок.

А что если приехать зимой?

Зимой Костинешти превращается в тихий морской посёлок. Здесь можно прогуливаться вдоль пустынных пляжей, наблюдать за штормами и любоваться суровой красотой моря. В этот период приезжают фотографы, художники и те, кто ищет уединение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Просторные пляжи и чистая вода Высокая заполняемость летом
Новая инфраструктура и пирсы Цены растут в высокий сезон
Возможность отдыха с детьми Ночная жизнь может быть шумной
Экологическая программа восстановления Работы продолжаются на соседних участках

FAQ

Как выбрать место на пляже?
Лучше располагаться ближе к пирсам — здесь меньше ветра и удобный заход в море.

Сколько стоит отдых в Костинешти?
Средняя цена на апартаменты летом — от 60 евро за ночь, отели — от 80 евро.

Что лучше: Костинешти или Эфорие-Норд?
Костинешти подходит для активного отдыха и фестивалей, Эфорие-Норд — для спокойного семейного отпуска.

Мифы и правда

  • Миф: Новый пляж создан из искусственного песка.
    Правда: Использовался природный морской песок, доставленный из донных отложений побережья.

  • Миф: После расширения исчезли дюны.
    Правда: Дюны сохранены и укреплены растениями, чтобы предотвратить эрозию.

  • Миф: Курорт стал только для молодёжи.
    Правда: Новая инфраструктура ориентирована также на семьи с детьми и пожилых туристов.

Сон и психология

Отдых у моря помогает восстанавливать сон и снижать уровень стресса. Шум волн действует как естественный релаксант, а прогулки босиком по песку стимулируют кровообращение и улучшают настроение.

Три интересных факта

  1. Затонувший корабль, видимый с берега, был грузовым судном, потерпевшим крушение в 1960-х годах.

  2. В 1980-х Костинешти называли "молодёжной столицей Румынии".

  3. Новые пирсы построены так, чтобы не нарушать естественные морские течения.

Исторический контекст

Костинешти развивался как молодёжный курорт ещё с конца XX века. Здесь проходили музыкальные фестивали, спортивные соревнования и студенческие слёты. После десятилетий запущенности и эрозии побережья новый проект вернул курорту былое очарование и уверенность в будущем.

