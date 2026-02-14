Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Высокий берег, город Анапа
Высокий берег, город Анапа
© commons.wikimedia.org by Ольга Анапа is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:35

Анапа может взлететь в цене на 20%: одно решение по пляжам перевернёт весь летний сезон

Анапа может снова стать одним из самых обсуждаемых курортов страны этим летом. Всё упирается в решение по открытию пляжей после экологического инцидента. От него напрямую зависит и стоимость отдыха в 2026 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Анапа: сколько придётся заплатить за возвращение к морю

Если Роспотребнадзор даст разрешение на открытие пляжей, отдых в Анапе подорожает примерно на 20 %. Такой прогноз озвучил генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По его словам, полноценный купальный сезон автоматически усилит спрос, а рынок быстро отреагирует пересмотром тарифов на размещение и услуги.

Если же пляжи останутся закрытыми, Анапа сохранит статус самого доступного морского направления в России. В этом случае туристы будут выбирать курорт прежде всего из-за цены, а формат отдыха сместится к санаторному лечению, бассейнам и экскурсиям. При этом интерес к морю в целом остаётся высоким — пляжный отдых по-прежнему остается главным выбором россиян, даже несмотря на колебания цен.

Таким образом, санитарное решение станет ключевым фактором для формирования стоимости путёвок.

Крым: эффект перераспределения потока

Ситуация в Анапе уже изменила туристическую карту. Часть отдыхающих переориентировалась на Крым, где в прошлом году приняли не менее 1,5 млн путешественников, ранее планировавших поездку на кубанское побережье.

"Крым долгое время сдерживал цены для туристов. Но после ЧП в Анапе на полуостров хлынул поток, и в прошлом году курорты республики получили не менее 1,5 млн путешественников, которые переориентировались с Анапы. Тогда произошел рост цен", — заявил Алексан Мкртчян.

В сезоне-2026 гостиницы категории 2-3* в Крыму могут прибавить в цене 7-10 %, а объекты 4-5* - около 15 %. Рост объясняется повышенной загрузкой и ограниченным номерным фондом в пиковые месяцы.

Сочи, Балтика и Кавказ

В Сочи резкого скачка цен не прогнозируют. Если анапские пляжи не откроются, стоимость отдыха там, вероятно, останется на уровне прошлого года. Курорт традиционно удерживает стабильный спрос и не нуждается в дополнительном ценовом росте.

В то же время в Калининградской области туристическое жильё может подорожать примерно на 15 %. Причиной называют нехватку качественного номерного фонда и растущий интерес к Балтийскому побережью. Регион постепенно укрепляет позиции среди летних направлений.

В Дагестане ожидается повышение цен около 10 %. Республика продолжает развиваться как альтернатива классическим морским курортам, сочетая побережье, горные маршруты и экскурсионные программы.

Экология как главный фактор сезона

Экологическая ситуация остаётся определяющей. В декабре 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Черное море попало около 3,1 тыс. тонн мазута. Это серьёзно осложнило обстановку на побережье Анапы.

Ведомство ранее сообщало о продолжающейся очистке территории, однако конкретные сроки открытия пляжей пока не называются. Итоговое решение будет зависеть от санитарных показателей и состояния воды.

Таким образом, летний сезон 2026 года может стать переломным для Анапы. Откроются ли пляжи — от этого зависит не только уровень цен, но и распределение туристического потока по другим регионам страны.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

