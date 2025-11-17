Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина бежит в купальнике
Женщина бежит в купальнике
© flickr.com by Hypnotica Studios Infinite from Toms River, New Jersey, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:10

Делаю тренировку как у волейболисток — и тело подтягивается за две недели: вся магия в одном движении

Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры

Пляжные волейболистки славятся не только выносливостью, но и подтянутыми телами. Их секрет — взрывные упражнения, которые включают все группы мышц и не требуют сложного оборудования. Такой формат тренировки можно повторить где угодно: на песке, на коврике дома или в парке. Главное — правильно распределить нагрузку и работать с максимальной отдачей.

Энергичный старт

Перед выполнением комплекса важно разогреть мышцы. Несколько минут прыжков, махов руками и лёгкий бег на месте подготовят суставы и ускорят кровообращение. После этого можно переходить к основным упражнениям, каждое из которых задействует разные зоны тела.

Квадрат силы

Работают: ягодицы, бёдра, икры

На земле обозначьте квадрат 45x45 см — можно использовать ленту или просто начертить линии. Встаньте в нижний левый сектор, ноги на ширине бёдер. Прыгайте по квадрату по часовой стрелке — вправо, вперёд, влево и назад в исходное положение. Следите за мягкой амортизацией коленей. Продолжайте в течение минуты.

"Быстрая волна"

Работают: спина, пресс, ягодицы, ноги

Лягте на спину, руки за головой. Поднимите плечи, напрягите пресс и поочерёдно поднимайте ноги вверх, будто бьёте по воде. Выполняйте в течение минуты, не опуская корпус.

"Баланс на мяче"

Работают: плечи, руки, пресс, ноги

Примите положение планки, обе ладони на волейбольном мяче. Удерживайте тело ровно 5 секунд, затем прыгните ногами к рукам, поднимитесь и вытяните мяч над головой. Вернитесь в исходное положение — это одно повторение. Сделайте 10 раз.

Советы шаг за шагом

  • Для повышения интенсивности выполняйте упражнения без пауз.

  • Если тренируетесь на песке, это дополнительно укрепит связки и суставы.

  • Используйте фитнес-мяч или утяжелённый мяч — это увеличит нагрузку на корпус.

  • Завершайте тренировку растяжкой, чтобы избежать перенапряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять прыжки без контроля коленей.
    Последствие: риск травм связок.
    Альтернатива: наденьте эластичный бандаж или выберите обувь с амортизирующей подошвой.

  • Ошибка: забывать о дыхании.
    Последствие: быстрое утомление.
    Альтернатива: вдыхайте через нос при подготовке, выдыхайте через рот при усилии.

А что если нет мяча?

Замените волейбольный мяч на бутылку с водой или мягкий фитбол. Любой предмет, который можно поднять, подойдёт для проработки мышц верхнего плечевого пояса. Главное — контролируйте технику и удерживайте равновесие.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Сжигает до 300 калорий за 20 минут.

  • Не требует оборудования и зала.

  • Развивает выносливость и координацию.

Минусы:

  • При отсутствии разминки возможны мышечные спазмы.

  • На твёрдом полу нагрузка на суставы выше — лучше выполнять на мягкой поверхности.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. При регулярных занятиях видимый результат появится уже через две недели.

Что нужно для тренировки?
Комфортная одежда, спортивная обувь и немного пространства. Для упражнений с мячом подойдёт любой лёгкий мяч среднего размера.

Что лучше: песок или пол?
Песок снижает ударную нагрузку, но требует больше энергии. Пол подойдёт новичкам — главное, использовать коврик.

Мифы и правда

  • Миф: прыжковые тренировки — только для профессионалов.
    Правда: выполнять упражнения может любой, если начать с коротких сетов и постепенного увеличения нагрузки.
  • Миф: силовые движения делают ноги массивными.
    Правда: наоборот, они помогают сформировать стройный рельеф и повысить метаболизм.
  • Миф: тренировки на песке бесполезны без инвентаря.
    Правда: собственный вес тела — лучший инструмент для комплексной работы мышц.

3 интересных факта

  1. За одну минуту прыжков на песке можно сжечь почти столько же калорий, сколько при беге на 400 метров.

  2. Волейболистки тратят до 600 калорий за игру длительностью 30 минут.

  3. Песчаное покрытие снижает нагрузку на колени на 40 % по сравнению с асфальтом.

Исторический контекст

Пляжный волейбол появился в Калифорнии в начале XX века как развлечение серферов. Со временем этот вид спорта стал символом активного образа жизни и здоровья. Сегодня его элементы активно используют фитнес-тренеры по всему миру — от Майами до Сочи, ведь тренировки на песке развивают силу, ловкость и уверенность в теле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скручивания с фитнес-мячом: как усложнить тренировку для пресса вчера в 23:26
Прокачай пресс правильно: 5 видов скручиваний, которые проработают все мышцы живота

Скручивания на пресс — одно из самых популярных упражнений для укрепления живота. Узнайте о правильной технике и лучших вариантах выполнения.

Читать полностью » Отжимания на бицепс: как улучшить технику и избежать прогиба в пояснице вчера в 22:26
Выбрал отжимания на бицепс: все, что нужно знать для идеальной тренировки рук

Как правильно выполнять отжимания на бицепс? Узнайте все о технике, ошибках и преимуществах этого упражнения.

Читать полностью » Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны вчера в 22:26
Йога не только про физику: как сложные асаны помогли мне наладить связь с собой

Узнайте, какие асаны считаются самыми сложными в йоге, и как они могут улучшить ваше физическое и духовное состояние.

Читать полностью » Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома вчера в 21:16
Отказалась от офлайн-занятий и теперь знаю, почему онлайн-фитнес для женщин — это будущее

Онлайн-тренировки становятся неотъемлемой частью жизни женщин. Узнайте, какие преимущества они предлагают.

Читать полностью » Ягодичный мост и жим платформы: безопасные заменители приседаний — тренер Яблокова вчера в 20:27
Не все приседания — это безопасно: топ-3 альтернатив, которые сделают ваши тренировки эффективными и щадящими

Приседания со штангой — не всегда лучший выбор для тренировки. Узнайте, какие безопасные альтернативы предлагают эксперты.

Читать полностью » Кардиотренировки снижают усталость и стресс — актриса Анна Пэкуин вчера в 19:10
Раньше тратила часы в зале — теперь делаю как Анна Пэкуин, и тело благодарит

Актриса Анна Пэкуин делится своими любимыми упражнениями, которые помогают ей сохранять рельефное тело и энергию на съёмках.

Читать полностью » Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо вчера в 18:10
Думала, без спортзала не похудею — но этот комплекс перевернул всё

Пошаговая программа, которая поможет подготовить тело к лету и зарядить энергией без изнурительных тренировок и сложных диет.

Читать полностью » Банданы из эластичной ткани удерживают волосы без давления — спортивные врачи вчера в 17:10
Купила обычную бандану — а волосы больше не путаются даже в жару

Узнайте, как выбрать спортивную повязку, которая держится надёжно, не давит и подходит под любой вид тренировки, от бега до фитнес-занятий.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Татьяна Савинова: темнота и влажность – ключевые условия для выживания недоношенных
Россия
В России выявили 1470 территорий с накопленным вредом и 88 опасных объектов
Садоводство
Зимнюю обрезку проводят только при температуре выше –7 °C — Игорь Савельев
Еда
Маринованная селёдка с луком и лёгкой заливкой маринуется в холодильнике — повар
УрФО
СК РФ: В Сургуте возбудили дело о мошенничестве из-за нарушений прав дольщиков
Культура и шоу-бизнес
"Я очень люблю цветы, но их бывает так много, что я чувствую себя Волочковой" — Лев Лещенко
Еда
Маринованный огурец придаёт салату хруст и солёность — технологи питания
СЗФО
В Петербурге установят 73 турникета для оплаты "лицом" до конца года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet