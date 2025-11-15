Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
© commons.wikimedia.org by HHSgov is licensed under Public domain
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 9:10

Бросила считать калории — и теперь ем больше, но вес только снижается

Упражнения для пресса укрепили мышцы и настроение — актриса Дженнифер Энистон

Лето всегда наступает внезапно. Мы обещаем себе заняться телом заранее, но вспоминаем об этом лишь тогда, когда солнце уже зовёт к воде. Хорошая новость — даже если ты опоздала с началом тренировок, всё можно исправить. Команда SELF вместе с Д. Р. Махмедом Озом разработала обновлённый B. E. A. C.H.-план, который объединяет движение, питание и позитивное мышление в одну систему, направленную не только на тело, но и на внутреннее равновесие.

План строится на пяти шагах: Balance, Eat, Abs, Cellulite, Happiness - и каждый из них помогает вернуть энергию, тонус и уверенность.

Баланс — начало любой трансформации

Секрет эффективности прост: нужно не просто тренировать мышцы, но и развивать концентрацию. Серия упражнений в формате "шесть движений за 20 минут" сочетает силовые элементы с лёгкой кардионагрузкой. Она ускоряет обмен веществ, улучшает кровообращение и повышает работоспособность мозга.

"Движение — это ключ к ясности ума и энергии тела", — отметил врач Д. Р. Махмед-Оз.

Упражнения включают приседания, отжимания, планку и вариации выпадов. Главное — не отдыхать между подходами, а сохранять ритм. Такой формат помогает не только сжечь больше калорий, но и улучшить концентрацию, ведь мозг получает мощный поток кислорода.

Питайся с умом: вкусно и полезно

Самая частая ошибка — ограничивать себя до голода. Организм отвечает замедлением метаболизма, и вес стоит. Чтобы похудение шло гармонично, SELF советует включить в рацион 20 суперфудов, поддерживающих баланс сахара в крови и продлевающих чувство сытости. Среди них — греческий йогурт, киноа, шпинат, ягоды и даже немного твёрдого сыра.

Полезный совет: начинай день с белков и сложных углеводов, а вечером добавляй овощи и растительные жиры. Это даст энергию утром и предотвратит переедание вечером.

Пресс как у Дженнифер Энистон

Многие вдохновляются фигурой актрисы Дженнифер Энистон — её тренер поделился тремя базовыми упражнениями для идеального живота. Они просты, но эффективны: скручивания, планка и упражнение "велосипед". Выполняй по три подхода и не забывай про дыхание.

"Секрет красивого пресса — не количество повторов, а регулярность", — подчеркнула тренер Дженнифер Энистон.

Позитивная сторона этих упражнений — они стимулируют выработку эндорфинов, а значит, поднимают настроение. Смех во время тренировки, как выяснилось, тоже работает на мышцы живота.

Целлюлит: как победить "апельсиновую корку"

Неровности на коже — не приговор. Чтобы улучшить тонус и микроциркуляцию, стоит сочетать физическую активность с косметическими средствами. Важен комплексный подход: регулярные тренировки, антицеллюлитный крем с кофеином и сухое растирание щёткой перед душем.

Если добавить к этому питание с достаточным количеством белка и воды, результат появится уже через пару недель. Откажись от избытка соли — она задерживает жидкость и усиливает проявление целлюлита.

Счастье как двигатель изменений

Д. Р. Махмед-Оз и SELF уверены: без внутренней гармонии внешние усилия не дадут результата. Настроение напрямую влияет на гормоны, аппетит и мотивацию. В июньском номере SELF опубликованы 100 способов стать счастливее - от благодарственного дневника до танцевальных пауз на кухне.

"Счастье — это не награда, а состояние, которое нужно тренировать ежедневно", — сказал психолог Д. Р. Махмед-Оз.

Попробуй внедрить простое правило: каждые 2 часа делай короткую "минуту радости" — улыбнись, потянись, вспомни, за что благодарна. Это перезагружает нервную систему и помогает не срываться на еду или лень.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: голодание или резкое ограничение калорий.
    Последствие: потеря энергии и возврат веса.
    Альтернатива: сбалансированные приёмы пищи каждые 3-4 часа.

  • Ошибка: монотонные тренировки.
    Последствие: адаптация мышц и снижение эффекта.
    Альтернатива: чередование кардио, силовых и растяжки.

  • Ошибка: пренебрежение сном.
    Последствие: повышенный аппетит и стресс.
    Альтернатива: 7-8 часов сна и вечерние ритуалы расслабления.

А что если времени совсем нет

Если день расписан по минутам, выбери короткие, но интенсивные практики. 10 минут утренней зарядки и 15 минут вечерней растяжки уже поддержат форму. Можно использовать фитнес-резинки или мини-гантели, а прогулку заменить подъёмом по лестнице.

Плюсы и минусы программы

Плюсы:

  • комплексность (тело + питание + психология);

  • отсутствие жёстких ограничений;

  • доступность упражнений.

Минусы:

  • требует регулярности;

  • первые результаты заметны не раньше 10-14 дней.

FAQ

Как выбрать суперфуды для похудения?
Выбирай продукты с высоким содержанием клетчатки и белка: авокадо, яйца, бобовые, ягоды, орехи.

Сколько стоит набор для домашнего фитнеса?
Базовый комплект (коврик, резинки, гантели) обойдётся в среднем от 2500 до 5000 рублей.

Что лучше — утренние или вечерние тренировки?
Если цель — бодрость и концентрация, занимайся утром; если расслабление и снятие стресса — вечером.

Мифы и правда

  • Миф: тренировки без пота бесполезны.
    Правда: эффективность зависит не от пота, а от нагрузки и техники.

  • Миф: сыры и орехи мешают похудению.
    Правда: в умеренном количестве они ускоряют обмен веществ.

  • Миф: антицеллюлитные кремы не работают.
    Правда: при регулярном использовании в сочетании с массажем эффект есть.

Три интересных факта

  1. Смех повышает выработку серотонина и помогает удерживать мотивацию.

  2. Кофеин в кремах усиливает кровоток, уменьшая застой жидкости.

  3. Даже 15 минут прогулки в день снижают уровень кортизола.

Исторический контекст

Программы по ускоренному фитнесу появились ещё в 1980-х, когда аэробика стала символом активного образа жизни. Однако современные методики, как B. E. A. C.H., впервые соединили физические и психологические подходы. Именно поэтому они не только формируют тело, но и восстанавливают внутреннюю гармонию.

