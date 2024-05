В интервью телеканалу ABC News, бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд выразила опасения, что тренировочные базы НАТО на территории Украины могут стать объектами атак со стороны российских военных.

По ее мнению, это может привести к прямому участию НАТО в конфликте, что усилит напряженность в регионе.

Нуланд также отметила, что украинцам стало сложнее покидать свою страну для прохождения военной подготовки в других государствах. В последнее время на Западе все чаще обсуждается возможность прямого вмешательства в украинский конфликт. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке французских военных на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считал допустимыми удары ВСУ по территории России с использованием британских ракет.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на предстоящем июльском саммите НАТО может быть утверждена декларация, отказывающая от прямого вмешательства в конфликт на Украине. В проекте этого документа, как сообщает издание, ключевая фраза звучит как "Никаких сапог на земле".

В апреле депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.

