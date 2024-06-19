Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил в своем материале для официального журнала Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама "Нянзан", что устоявшиеся практики товарищества и взаимопомощи являются крепким основанием для дальнейшего развития двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.
Статья президента, получившая название "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", была опубликована на портале Кремля.
В тексте материала отмечается, что проверенные временем традиции товарищества и взаимопомощи представляют собой прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних отношений в рамках всестороннего стратегического партнерства.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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