Белый дом сообщил о прерывании выступления президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов. Мероприятие проходило в Нью-Йорке в роли предвыборной акции.

Собравшиеся начали громко высказывать свое недовольство по поводу сложившейся мировой ситуации. Один из участников громко сообщал об угрозах, связанных с "ядерной войной с Россией", остальные же были больше обеспокоены боевыми действиями в секторе Газа, а также помощи Израилю.

- Многие кричали про "кровь на ваших руках", говорится в официальном сообщении.

Аналогичный протест против войны в секторе Газа прошел и у здания Radio City Music Hall. Здесь собирают пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Во время пикета протестующие ввязывались и в драки с полицией.