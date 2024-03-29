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Выступление Байдена было прервано протестующими пацифистами
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:23

Выступление Байдена было прервано протестующими пацифистами

Белый дом сообщил о прерывании выступления президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов. Мероприятие проходило в Нью-Йорке в роли предвыборной акции.

Собравшиеся начали громко высказывать свое недовольство по поводу сложившейся мировой ситуации. Один из участников громко сообщал об угрозах, связанных с "ядерной войной с Россией", остальные же были больше обеспокоены боевыми действиями в секторе Газа, а также помощи Израилю.

- Многие кричали про "кровь на ваших руках", говорится в официальном сообщении.

Аналогичный протест против войны в секторе Газа прошел и у здания Radio City Music Hall. Здесь собирают пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Во время пикета протестующие ввязывались и в драки с полицией.

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