Издание Fox News опубликовало информацию об очередном промахе президента США Джо Байдена. Во время своего выступления лидер перепутал Украину и НАТО, обращаясь с призывом помочь Киеву.

- Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединенных Штатов Америки, - сказал Байден. - Поэтому пришло время убедиться, что Конгресс принял закон о финансировании НАТО.

Республиканский национальный комитет уже высказался о казусе в социальных сетях, подчеркнув, что Украина не входит состав НАТО. Кроме ТОО, в содружество не входят и Израиль с Тайванем.