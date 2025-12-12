Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
BMW I7
BMW I7
© Wikipedia by Augustas Didžgalvis is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 14:24

Эти BMW не слышно — и именно в этом их сила: революция на колёсах

BMW представила электроседан i7 с запасом хода 600 км — Favorit Service

2025 год стал для BMW временем глубоких перемен и уверенного движения к будущему. Компания переосмыслила подход к электромобильности, цифровым технологиям и дизайну, сохранив при этом узнаваемый фирменный стиль. Баварский производитель сделал акцент на энергоэффективности, интеллектуальных функциях и премиальном комфорте. Об этом сообщает Favorit Service.

Новое поколение BMW: энергия, интеллект и стиль

Переход на экологичные технологии стал главным направлением развития BMW. В 2025 году марка представила серию электромобилей и гибридов, которые демонстрируют не только мощь, но и технологическую зрелость. Каждая модель получила обновленный дизайн, улучшенные аккумуляторы и систему управления, позволяющую полностью контролировать транспорт в цифровом формате.

В основу рейтинга вошли автомобили, сочетающие баланс мощности, автономности, эстетики и интеллектуальных решений. При отборе учитывались тип двигателя, запас хода, внутреннее оснащение и наличие ассистентов, обеспечивающих безопасность и комфорт.

"Мы создаем автомобили, которые соединяют эмоции и технологии", — отмечается в пресс-релизе компании.

BMW i7: воплощение роскоши будущего

Флагманский седан i7 стал квинтэссенцией премиального электрокласса. Машина легко преодолевает более 600 километров без подзарядки, сохраняя плавность хода и исключительную тишину в салоне. Интерьер сочетает цифровые панели, панорамное освещение и акустику, разработанную совместно с Гансом Циммером.

Инженеры BMW пошли по пути совершенствования, аналогично тому, как компания Porsche готовит свой электрический Cayenne - внимание к деталям, мощность и скорость зарядки стали важнейшими параметрами нового поколения люксовых электрокаров.

Второй ряд оборудован кинотеатром с широкоформатным экраном, а управление климатом, освещением и мультимедиа осуществляется через сенсорные панели. Для пассажиров предусмотрены кресла с массажем и системой подогрева.

Силовая установка мощностью до 455 л. с. обеспечивает разгон менее чем за 6 секунд, а адаптивная пневмоподвеска гарантирует комфорт даже на неровном покрытии. Максимальная версия M70 выдает 650 л. с. и достигает 100 км/ч за 3,5 секунды — результат, достойный суперкара.

BMW iX M60: мощь в гармонии с экологией

Электрический кроссовер iX M60 стал символом нового класса производительности. Его два электродвигателя развивают 619 л. с. и 1100 Н·м, обеспечивая динамику разгона 3,8 секунды до сотни. При этом автомобиль отличается высоким уровнем шумоизоляции и устойчивостью на любой поверхности благодаря интеллектуальному полному приводу xDrive.

В интерьере используются переработанные материалы, а панорамная крыша визуально увеличивает пространство. Все функции автомобиля интегрированы в экосистему BMW, что позволяет обновлять программное обеспечение "по воздуху".

"Наши технологии помогают водителю быть уверенным в любой ситуации", — говорится в заявлении производителя.

BMW 5 Series: обновление легенды

Рестайлинг "пятерки" стал логичным шагом в эволюции модельного ряда. Обновленный кузов получил современную решетку радиатора и узкие фары, а под капотом появились гибридные системы с мощностью до 287 л. с.

Салон отличается вниманием к деталям: безрамочный мультимедийный экран, беспроводная зарядка, усовершенствованная шумоизоляция и интерфейс iDrive восьмого поколения. Расширенные ассистенты водителя делают управление безопасным и интуитивным.

BMW X6 M: сила и элегантность

Редизайн BMW X6 M сохранил харизму спортивного внедорожника, добавив ему больше технологичности. Мощный двигатель V8 TwinPower Turbo на 600 л. с. обеспечивает мгновенный отклик, а интеллектуальный полный привод M xDrive делает вождение уверенным и точным.

Интерьер выполнен в спортивном стиле: анатомические кресла, мультидисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Новая система шумоизоляции создает акустический комфорт, а улучшенные тормоза и аэродинамический обвес подчеркивают спортивный характер модели.

BMW i4 M50 Performance Plus: электрический драйв

Эта версия i4 создана для тех, кто хочет динамики без компромиссов. Полный привод xDrive и 544 л. с. позволяют разгоняться до сотни за 3,9 секунды, при этом запас хода достигает 510 км. Система Sport Boost кратковременно добавляет мощности, превращая каждую поездку в драйв.

Интерьер выполнен в стиле M: кожа, эргономичные сиденья с памятью, изогнутый дисплей и акустика премиум-класса.

Электромобили BMW: технологии нового поколения

Серия BMW i демонстрирует передовые решения в сфере аккумуляторов и зарядной инфраструктуры. Время зарядки до 80% теперь занимает менее 30 минут, а интеллектуальная система рекуперации энергии позволяет восстанавливать заряд при движении по уклону.

"Главное — доверие к технике и уверенность в каждой поездке", — отмечается на сайте компании.

Цифровая революция BMW

BMW OS9 стала одной из самых продвинутых автомобильных платформ. Искусственный интеллект анализирует привычки водителя, регулирует климат, подвеску и мультимедиа. Ассистенты третьего поколения управляют ускорением, перестроением и торможением, реагируя на транспорт и пешеходов.

Дизайн и материалы: новая эстетика

Внешний облик автомобилей BMW 2025 стал еще выразительнее. Острые линии кузова, насыщенные цвета и современные пропорции подчеркивают динамику. В интерьере активно применяются переработанные материалы, прозрачные вставки и мягкая подсветка.

Стоимость и комплектации

Цены на автомобили BMW 2025 года начинаются с 4,7 млн рублей. Топовые версии превышают 15 млн, включая индивидуальные пакеты отделки и расширенные опции. Все модели можно заказать онлайн, а консультанты дилеров в крупных городах помогут подобрать идеальную конфигурацию.

Рост интереса к премиум-моделям отражается и в городской статистике — только в Москве за год эвакуировали более 35 тысяч премиум-авто, среди которых немало представителей BMW. Это лишь подтверждает популярность бренда даже при высокой стоимости обслуживания.

Сравнение: BMW i7 и BMW iX M60

Обе модели относятся к премиум-классу, но ориентированы на разные сценарии эксплуатации. i7 — флагман для тех, кто ценит роскошь и тишину седана, а iX M60 — мощный кроссовер для динамичного образа жизни.

  1. Запас хода у i7 выше — более 600 км против 421 км у iX.

  2. Разгон быстрее у iX M60 — 3,8 секунды против 4,5 у седана.

  3. i7 выигрывает в уровне комфорта, а iX — в универсальности.

Плюсы и минусы электромобилей BMW

Преимущества:

  • энергоэффективность и экономия;

  • бесшумность и мгновенный отклик;

  • богатая комплектация;

  • возможность домашней зарядки.

Недостатки:

  • высокая цена;

  • зависимость от зарядных станций;

  • снижение запаса хода в холод.

Советы по выбору электромобиля BMW

  1. Определите стиль вождения — для города подойдут седаны i4 и i7.

  2. Для путешествий и семьи — кроссоверы iX и X6 M.

  3. Выбирайте модели с быстрой зарядкой DC.

  4. Рассчитывайте запас хода с запасом.

  5. Используйте онлайн-сервисы BMW для мониторинга батареи.

Популярные вопросы о BMW 2025

Как выбрать электромобиль BMW для города?
Подойдут i4 и iX — они компактны и имеют быструю зарядку.

Сколько стоит обслуживание BMW i7?
Ниже, чем у бензиновых моделей, из-за отсутствия расходов на масло.

Что лучше — гибрид или полностью электрическая версия?
Гибрид — для дальних поездок, электроверсия — для ежедневного использования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость полиса ОСАГО зависит от затрат на ремонт автомобилей — эксперт Ладушкин сегодня в 13:51
ОСАГО на грани рекордов: как мошенничество и высокие риски заставляют водителей платить больше

Рост цен на ОСАГО в России связан с увеличением аварийности, ростом мошенничеств и затратами на ремонт автомобилей, утверждают эксперты.

Читать полностью » Оптимальная температура для хранения шин составляет 5-10 градусов — автоэксперт сегодня в 12:59
Забыли сделать одну вещь перед хранением колес? Весной вас ждет неприятный сюрприз

В шиномонтаже объяснили, как хранить шины после переобувки: отдельно — вертикально, в сборе — стопкой, плюс температура 5-10 °C и защита от влаги.

Читать полностью » Запуск донора при прикуривании вредит генератору машины — автоэксперт сегодня в 12:03
Забудьте про работающий двигатель: как прикурить и не навредить машине-донору

Автоэлектрик назвал главные ошибки при прикуривании зимой: порядок проводов, пауза на подзарядку, запуск без работающего донора и совместимость машин.

Читать полностью » Плохой бензин вызывает троение двигателя — Ершов сегодня в 10:01
Очередь на заправке — это хорошо: эксперт объяснил, как поток машин выдаёт качество бензина

Автоэксперт объяснил, как снизить риск плохого бензина: какие АЗС избегать, почему дешевая цена опасна и как выбрать "свою" заправку.

Читать полностью » Цены на ОСАГО выросли на 60% в ряде регионов — Крайник сегодня в 8:57
Тихо шифером шурша: почему стоимость ОСАГО изменилась так резко и что будет дальше

В ряде регионов ОСАГО подорожало на десятки процентов за два дня. Что изменил Банк России и почему цены "разъехались" по стране?

Читать полностью » Американские авто не проходят техосмотр из-за цвета фар — юрист Цветкова сегодня в 8:25
Свет не тот — и техосмотра нет: как цвет фар решает судьбу машины

На российских дорогах строго контролируется цвет автомобильной оптики. Что делать владельцу американского автомобиля с красными поворотниками — рассказывает юрист.

Читать полностью » В Новосибирске проезд в метро подорожает до 48 рублей с 24 декабря — NGS.RU сегодня в 7:58
Городская казна снова требует денег: мэрия Новосибирска объяснила, зачем повышать тарифы

В Новосибирске в проектах постановлений обозначили новые тарифы на метро и наземный транспорт — и дату, когда они могут заработать.

Читать полностью » Спешка провоцирует мелкие наезды на пешеходов — автоэксперты сегодня в 6:30
Задел пешехода зеркалом — сделал это простое действие и избежал проблем

Автоюрист объяснил, как действовать, если задел пешехода зеркалом: почему важны видеорегистратор и спокойствие, и когда вопрос можно решить мирно.

Читать полностью »

Новости
Общество
Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко
Наука
Передозировка витаминов приводит к проблемам с усвоением — врач Лишин
Технологии
Конференция по цифровым международным отношениям пройдёт в Москве — министр Лавров
ДФО
В регионах России зафиксированы исторические пики энергопотребления — ТАСС
ДФО
Суд приговорил поджигателя 22 автомобилей к 5 годам колонии — судебная система Приморья
ДФО
В Надеждинском районе отключились 50 трансформаторных подстанций — Минэнерго Приморья
Общество
Налог с процентов по вкладам можно снизить за счёт вычетов — налоговый консультант Пирогова
Садоводство
Недостаток света делает рассаду слабой зимой — телеведущая Ольга Воронова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet