Эстетичная ванная комната
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:33

Я сам заделал щель между ванной и стеной — и понял, что это проще, чем казалось

Герметик и плинтус помогают устранить зазор между ванной и стеной

Щель между ванной и стеной портит внешний вид даже самого аккуратного санузла. Но главное — в ней скапливается влага, которая создаёт идеальные условия для развития плесени, грибка и неприятного запаха. Чтобы избежать этих последствий, важно не просто закрыть зазор, а сделать это правильно, с учётом его ширины и материалов.

Почему важно устранить зазор

Даже крошечная щель между ванной и стеной может стать источником серьёзных проблем. Влага, попадая под плитку, постепенно разрушает клей, вызывает пожелтение швов, отслоение отделки и коррозию металлических элементов. Со временем в трещинах поселяются микроорганизмы, избавиться от которых становится всё сложнее.

Решение простое — подобрать подходящий способ заделки в зависимости от размера зазора и отделочных материалов.

1. Герметик — для узких щелей до 5 мм

Самый популярный и аккуратный способ — силиконовый герметик. Он создаёт эластичный влагостойкий слой, не даёт воде проникать под ванну и выглядит эстетично.

Акриловые составы стоят дешевле, но хуже переносят влагу и со временем растрескиваются.

Как использовать:

  1. Очистите и обезжирьте поверхность спиртовым раствором.

  2. Обозначьте границы шва малярным скотчем.

  3. С помощью монтажного пистолета равномерно нанесите герметик.

  4. Смоченным пальцем или шпателем аккуратно разгладьте линию.

  5. Удалите скотч до высыхания.

Совет: выбирайте силикон с противогрибковыми добавками - он защитит от плесени.

2. Самоклеящаяся лента — быстро и удобно

Если щель небольшая, подойдёт бордюрная самоклеящаяся лента. Это гибкий пластиковый профиль с клеевой основой, который легко устанавливается и предотвращает попадание влаги.

Преимущества:

  • лёгкий монтаж без инструментов;

  • эстетичный вид;

  • защита от грибка;

  • разнообразие цветов и дизайнов.

Перед наклеиванием поверхность нужно очистить, высушить и слегка подогреть феном, чтобы улучшить сцепление.

3. Монтажная пена — для зазоров до 1 см

Если зазор шире, чем 5-7 мм, используйте монтажную пену. Она хорошо заполняет пустоты и обеспечивает гидроизоляцию.

Порядок действий:

  1. Очистите пространство между ванной и стеной.

  2. Аккуратно нанесите пену — не слишком много, она расширяется.

  3. После высыхания (через 2-3 часа) срежьте излишки.

  4. Закройте место декоративным элементом — лентой, уголком или плинтусом.

Важно: выбирайте влагостойкую пену, предназначенную для помещений с высокой влажностью.

4. Пластиковый уголок — универсальный вариант

Пластиковый уголок или бордюр — практичное решение для зазоров среднего размера. Он защищает шов и придаёт аккуратный законченный вид.

Монтаж:

  • поверхность очищается и обезжиривается;

  • на край ванны наносится силиконовый герметик или жидкие гвозди;

  • уголок устанавливается под лёгким нажимом, излишки герметика удаляются.

Широкий выбор цветов и форм позволяет подобрать элемент под стиль помещения — от классического белого до имитации мрамора.

5. Керамический плинтус — долговечное решение

Если зазор особенно большой, лучше использовать плинтус из керамической плитки. Это не только красиво, но и максимально устойчиво к влаге и перепадам температур.

Преимущества:

  • высокая прочность;

  • долговечность;

  • визуальная гармония с облицовкой стен.

Как установить:

  1. Нанесите плиточный клей по линии стыка.

  2. Приклейте плинтус, слегка прижимая его к поверхности.

  3. После высыхания обработайте швы влагостойкой затиркой.

Такой способ особенно хорош для ванных комнат с кафельной отделкой - плинтус выглядит как часть единой композиции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать акриловый герметик в душной, влажной комнате.
    Последствие: Шов темнеет и отслаивается.
    Альтернатива: Применять силиконовый санитарный герметик.

  • Ошибка: Наклеивать ленту на влажную поверхность.
    Последствие: Она отклеивается через пару дней.
    Альтернатива: Полностью высушить зону перед монтажом.

  • Ошибка: Не удалять излишки монтажной пены.
    Последствие: Неровный, неэстетичный край.
    Альтернатива: Срезать лишнее и закрыть декоративным элементом.

Таблица: как выбрать способ заделки

Размер щели Оптимальный способ Материалы Примерная долговечность
До 5 мм Герметик Силикон, акрил 2-5 лет
5-8 мм Самоклеящаяся лента ПВХ 1-3 года
До 10 мм Монтажная пена Полиуретан 3-5 лет
10-15 мм Пластиковый уголок ПВХ, силикон 5-7 лет
Более 15 мм Керамический плинтус Плитка, затирка 10+ лет

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать один герметик для всех случаев?
Нет. Для ванной выбирайте только санитарный силикон с защитой от плесени.

Когда можно пользоваться ванной после заделки?
Через 24 часа после нанесения герметика или клея.

Как ухаживать за швом?
Протирать мягкой тканью без абразивов, избегая агрессивной химии.

Что делать, если старая заделка потемнела?
Удалить старый слой, обработать поверхность антисептиком и нанести новый герметик.

Исторический контекст

Проблема герметизации ванных комнат появилась с распространением чугунных ванн в середине XX века. Раньше зазоры закрывали цементом, но он быстро разрушался. Современные материалы — силикон, пена, ПВХ и плитка — обеспечивают долгосрочную защиту от влаги и эстетичный вид.

