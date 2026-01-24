Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:41

Старая ванна получила вторую жизнь — результат поразил: выглядела безнадёжно, а теперь как новая

Обновление покрытия ванны можно выполнить самостоятельно — The Spruce

Обновление покрытия ванны остаётся одним из самых доступных способов привести ванную комнату в порядок без капитального ремонта. Такой подход помогает скрыть следы износа, освежить интерьер и продлить срок службы сантехники без серьёзных затрат. Метод особенно актуален для типовых российских квартир, где замена ванны часто связана с демонтажем плитки и переделкой коммуникаций. Об этом сообщает издание The Spruce.

Почему обновление ванны стало популярным решением

Во многих домах ванны установлены десятилетия назад и продолжают исправно служить, но теряют внешний вид. Полная замена требует времени, бюджета и согласования работ, тогда как реставрация позволяет обойтись без масштабного ремонта. В российских реалиях это часто становится компромиссом между эстетикой и практичностью. Обновлённое покрытие маскирует ржавчину, потёртости и микротрещины, делая поверхность визуально аккуратной и однородной.

Такой подход хорошо вписывается в общую логику обновления санузла без радикальных решений, когда внимание уделяется деталям и функциональности пространства, а не полной перестройке, как это делают при продуманном зонировании ванной.

Что потребуется для самостоятельной реставрации

Перед началом работ важно подготовить инструменты и материалы. Как правило, для обновления покрытия используют:
• готовый набор для реставрации эмали с эпоксидным составом;
• наждачную бумагу средней зернистости;
• респиратор и защитные перчатки;
• малярный валик и поролоновую кисть.
Отдельное внимание стоит уделить вентиляции: эпоксидные материалы имеют резкий запах и требуют хорошего воздухообмена.

Основные этапы обновления покрытия

Процесс реставрации включает несколько последовательных шагов. Сначала снимают декоративные элементы и тщательно очищают поверхность от загрязнений и старого герметика. Затем ванну шлифуют или протравливают, чтобы новое покрытие лучше сцеплялось с основанием. После этого заделывают сколы и неровности, наносят грунтовку, если она предусмотрена комплектом, и переходят к основному эпоксидному слою.

"Наборы для восстановления эмали выделяют токсичные пары, поэтому во время работ необходимо обеспечить хорошую вентиляцию", — отмечается в материале The Spruce.

Эпоксидное покрытие распределяют равномерно, избегая подтёков, и оставляют сохнуть не менее двух суток. После полного высыхания обновляют швы силиконовым герметиком и устанавливают фурнитуру на место.

Когда стоит отказаться от самостоятельных работ

Самостоятельная реставрация подходит не всегда. При глубоких повреждениях, серьёзных дефектах или желании получить максимально долговечный результат лучше обратиться к специалистам. Профессионалы используют кислотное травление и наносят несколько слоёв покрытия, что повышает износостойкость поверхности и снижает риск дефектов.

Ошибки на этапе подготовки или нанесения могут привести к преждевременному износу покрытия, особенно если не учтены нюансы влажности и вентиляции, которые часто становятся источником проблем при ремонте санузла.

Обновление покрытия — это практичный способ продлить жизнь ванне и улучшить внешний вид ванной комнаты без капитального ремонта. При аккуратной эксплуатации и правильном уходе такое решение может сохранять привлекательность и функциональность от пяти до десяти лет, оставаясь разумной альтернативой полной замене сантехники.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.

