Унитаз, туалет
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 0:47

Эти три вещи превращают туалет в рассадник бактерий – проверьте прямо сегодня

Специалисты заявили, что в туалете не стоит держать коврик, швабру и полку с запасами

Туалет — маленькое помещение, где порядок особенно важен. Несмотря на это, туда часто отправляют всё, что не поместилось в других комнатах: коврики, уборочный инвентарь, запасы бытовых мелочей. Кажется удобным держать всё под рукой, но именно такие привычки чаще всего приводят к запахам, лишней влажности и быстрому распространению бактерий. Чтобы туалет стал действительно чистым и безопасным, важно понимать, какие вещи там не место и почему.

Почему некоторые предметы вредят микроклимату в туалете

Даже при регулярной уборке туалет остаётся пространством повышенной влажности, резких перепадов температуры и активного испарения бактерий при каждом смыве воды. Все эти факторы превращают помещение в маленький инкубатор микробов, которые легко оседают на текстиле, пластиковых поверхностях и впитываются в бытовые предметы. Именно поэтому считается, что некоторые привычные вещи лучше убрать подальше — ради гигиены и здоровья.

Сравнение: чем опасны основные "лишние" предметы

Предмет Что происходит К чему приводит
Тканевый коврик Впитывает влагу и микрочастицы Запах, плесень, распространение бактерий
Швабра Не успевает просохнуть, удерживает грязь Рост плесени, неприятный запах
Запасы бумаги/салфеток Впитывают влагу, оседают микробы после смыва Порча упаковки, плесень, снижение гигиеничности

Коврик под ногами: уют или источник микробов

Тканевые коврики в туалете кажутся удобными, но на деле являются одним из самых опасных предметов. Они впитывают всё: влагу, запахи, аэрозоль от смыва, частички мочи, пыль. Во влажной, тёплой среде ковровая ткань за пару дней превращается в рассадник грибка. Даже после частой стирки внутри остаются бактерии, которые никак не удаляются в бытовых условиях. Резиновые коврики безопаснее, но требуют регулярного ошпаривания кипятком. Самый надёжный путь — вовсе обойтись без коврика или использовать силиконовый вариант с антискользящими выступами.

Швабра в углу: почему она начинает "пахнуть"

Швабра, поставленная в туалет после уборки, почти никогда не высыхает полностью. В её ткани или поролоновой насадке остаётся влага, а значит, развивается плесень. Если санузел совмещён с ванной, горячий душ увеличивает влажность в разы, ускоряя рост бактерий. Деревянные ручки тоже впитывают сырость, а пыль, которая оседает на влажной поверхности, превращается в питательную среду для микробов. Гораздо безопаснее сушить швабру на балконе или в хорошо проветриваемой кладовке.

Полка с запасами: удобство, которое может навредить

На первый взгляд логично хранить в туалете всё, что связано с гигиеной: бумагу, влажные салфетки, ароматизаторы. Но у туалетного помещения свои особенности. Бумага и салфетки впитывают влагу и запахи, а при смыве без крышки миллионы микрочастиц поднимаются в воздух и оседают на всём, что находится рядом. Так гигиенические предметы становятся загрязнёнными ещё до использования. Кроме того, перепады температуры могут портить бытовую химию и вызывать появление плесени в закрытых упаковках.

Что делать, если пространство небольшое: советы шаг за шагом

  1. Уберите тканевые коврики и при необходимости замените их на силиконовые модели.
  2. После каждой уборки промывайте швабру горячей водой и сушите её в хорошо проветриваемом месте.
  3. Храните запасы бумаги и салфеток в шкафу в коридоре или ванной, а в туалет ставьте только один рулон.
  4. Опускайте крышку унитаза перед смывом — это снижает количество микрочастиц в воздухе.
  5. Стирайте или обрабатывайте все аксессуары горячей водой минимум раз в неделю.
  6. Проветривайте туалет хотя бы два раза в день или установите вытяжку.

А что если в туалете совсем мало места?

Даже в маленьком помещении можно создать порядок без лишних предметов. Например, компактные настенные шкафчики закрытого типа защищают содержимое от влаги и аэрозолей. Мини-полки над дверью подходят для хранения бытовой химии. А специальные держатели для туалетной бумаги помогут держать под рукой минимум, не загромождая пространство.

Плюсы и минусы отказа от лишних предметов

Решение Плюсы Минусы
Полный отказ от коврика Гигиенично, нет запахов Меньше комфорта зимой
Хранение швабры вне туалета Нет плесени и сырости Нужно место в кладовке
Уборка запасов в другой комнате Дольше сохраняется качество Нужна система хранения

FAQ

Почему коврики в ванной не так опасны?

Ванная обычно лучше проветривается, а коврики там чаще сушатся. Но тканевые варианты всё равно стоит стирать раз в неделю.

Можно ли хранить бумагу в туалете, если есть закрытый шкаф?

Да, если шкаф герметичный и расположен на расстоянии от унитаза.

Откуда берётся запах от швабры?

Она не просыхает, внутри ткани развивается плесень, а влажная древесина начинает разлагаться.

