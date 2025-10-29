Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уход от акне аптечные средства
Уход от акне аптечные средства
© https://unsplash.com by Poko Skincare is licensed under Free
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 0:19

Эти предметы в ванной опаснее мусорного ведра — проверьте, что вы не меняли годами

Врачи уточнили, почему длительное использование полотенец и мочалок повышает риск инфекций

Ванная комната ассоциируется с чистотой и расслаблением, но именно здесь чаще всего скапливаются бактерии и плесень. Многие привычные предметы со временем становятся источниками микробов и неприятных запахов, даже если выглядят безупречно. Чтобы сохранить здоровье и свежесть, важно не только убирать помещение, но и регулярно менять определённые вещи.

Полотенца: частая стирка — не спасение

Полотенца ежедневно впитывают влагу и контактируют с кожей, поэтому быстро становятся рассадником бактерий.

Специалисты рекомендуют стирать их каждые три-четыре дня, даже если они кажутся чистыми. Влажная среда способствует размножению микробов, а после многочисленных стирок ткань теряет плотность, и бактерии уже не вымываются полностью.

Срок службы банных полотенец — около двух лет. После этого их лучше заменить, ведь старый текстиль перестаёт выполнять гигиеническую функцию и может стать причиной раздражения кожи.

Губки и мочалки: место обитания грибков

Губки и мочалки ежедневно соприкасаются с телом и моющими средствами, что делает их благоприятной средой для микрофлоры. Остатки геля, шампуня и омертвевшие клетки кожи быстро накапливаются в порах материала.

  • Изделия из натуральных волокон (например, люфы или хлопка) стоит выбрасывать через месяц использования.

  • Синтетические мочалки служат немного дольше — до трёх месяцев, но при условии регулярной просушки и дезинфекции.

Совет: после каждого душа тщательно промывайте мочалку и сушите её в хорошо проветриваемом месте, чтобы замедлить рост бактерий.

Коврик для ног: источник влаги и запаха

Коврик у ванны кажется безобидным аксессуаром, но в его ворсе задерживаются влага, пыль, волосы и шерсть животных. Если не ухаживать за ним, он становится настоящим "инкубатором" для грибков и бактерий.

• Стирать коврик рекомендуется каждый месяц.
• Менять на новый — раз в год, даже если он выглядит опрятно.

Если изделие начало пахнуть после стирки или потеряло форму, не ждите двенадцать месяцев — пора обновить интерьер и избавиться от источника микробов.

Насадки и щётки: забота о зубах и коже

Щётки и насадки, соприкасающиеся с телом и слизистыми, требуют особого внимания.

  • Насадки для электрических зубных щёток следует менять раз в три месяца - именно столько времени нужно, чтобы на них скопилось критическое количество бактерий.

  • Щётки для умывания и сухого массажа также теряют эффективность через три-четыре месяца. После этого ворс перестаёт очищать кожу и может стать источником воспалений.

Перед покупкой новых аксессуаров стоит свериться с инструкцией производителя: разные материалы и конструкции требуют индивидуального ухода.

Шторка для душа: невидимая плесень

Мыльные отложения и постоянная влага делают душевую шторку идеальной средой для плесени. Налёт может быть едва заметен, но уже выделять споры, раздражающие дыхательные пути и кожу.

Признаки того, что пора менять шторку:

  • сероватые или чёрные пятна по низу полотна;

  • неприятный запах сырости;

  • скользкая поверхность, не очищающаяся после стирки.

Чтобы продлить срок службы, шторку можно стирать каждые 2-3 недели при низкой температуре и обязательно просушивать. Но если на ней появилась плесень — лучше купить новую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одну и ту же мочалку месяцами.

  • Последствие: появление грибка и раздражение кожи.

  • Альтернатива: заменить аксессуар на новый и хранить в сухом месте.

  • Ошибка: стирать полотенца раз в неделю.

  • Последствие: рост бактерий и неприятный запах даже после стирки.

  • Альтернатива: стирать каждые 3-4 дня, полностью просушивать.

  • Ошибка: не обращать внимания на шторку с пятнами.

  • Последствие: развитие плесени и аллергических реакций.

  • Альтернатива: регулярная чистка и замена при первых признаках загрязнения.

Таблица: срок службы предметов в ванной

Предмет Частота стирки Замена
Полотенца 1 раз в 3-4 дня каждые 2 года
Мочалки (натуральные) после каждого использования через 1 месяц
Мочалки (синтетические) 1 раз в неделю через 3 месяца
Коврик для ног 1 раз в месяц 1 раз в год
Насадки зубных щёток - каждые 3 месяца
Щётки для умывания - каждые 3-4 месяца
Шторка для душа 1 раз в 2-3 недели по мере появления плесени

Три интересных факта

  1. На одном банном полотенце после трёхдневного использования может находиться до 450 000 бактерий.

  2. Влажная мочалка — идеальная среда для грибков Candida, вызывающих кожные инфекции.

  3. Шторка для душа входит в пятёрку самых грязных предметов в доме наряду с клавиатурой и кухонной губкой.

Исторический контекст

  1. Первыми "мочалками" в Древнем Риме были натуральные губки из Средиземного моря, использовавшиеся в термах.

  2. В начале XX века появление махровых полотенец сделало гигиену доступной для большинства семей.

  3. Массовое производство синтетических ковриков и шторок началось в 1960-х, когда в моду вошли яркие пластиковые интерьеры.

FAQ

Как дезинфицировать мочалку между заменами?
Можно обдать кипятком или замочить в растворе соды и уксуса на 10 минут, затем тщательно просушить.

Как понять, что полотенце пора выбросить?
Если оно потеряло мягкость, неприятно пахнет после стирки или стало серым — это сигнал заменить изделие.

Можно ли стирать шторку для душа в машинке?
Да, большинство шторок из полиэстера и винила можно стирать на деликатном режиме без отжима.

Мифы и правда

  • Миф: если вещь выглядит чистой, значит, она безопасна.
    Правда: микробы не видны глазу, но активно размножаются во влажной среде.

  • Миф: синтетические мочалки не нуждаются в частой замене.
    Правда: даже пластик удерживает остатки мыла и кожу, что вызывает рост бактерий.

  • Миф: коврик для ног нельзя стирать в машинке.
    Правда: большинство современных ковриков выдерживают стирку при 30 °C.

Вывод

Чистота ванной комнаты зависит не только от моющих средств, но и от своевременной замены гигиенических принадлежностей. Простая ревизия аксессуаров поможет избежать микробов, продлить срок службы вещей и сохранить здоровье всей семьи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Специалисты: запах затхлости, озона или гари может указывать на плесень и проблемы с электропроводкой вчера в 23:06
Когда дом начинает мстить: 5 признаков, что ваша квартира вредит здоровью

Дом кажется надёжным убежищем, но иногда он сам становится источником проблем. Вот пять тревожных признаков, что жильё может вредить вашему здоровью.

Читать полностью » Холодные тона и яркий свет в спальне повышают тревожность и нарушают сон вчера в 23:04
Эти ошибки в спальне крадут ваш сон каждую ночь — и вы даже не догадываетесь

Не всегда интерьер из Pinterest приносит покой. Семь популярных дизайнерских решений, из-за которых спальня теряет уют и мешает вам спать спокойно.

Читать полностью » Альтернативные места для корзины с грязным бельем при маленькой ванной вчера в 22:51
Тайная жизнь грязных носков: куда прячут корзину те, у кого нет ванной

Даже если в ванной нет ни сантиметра свободного, корзину для белья можно разместить с комфортом и вкусом. Вот пять неожиданных решений, которые помогут навести порядок.

Читать полностью » Организаторы пространства назвали правило 90/90 эффективным инструментом минимализма вчера в 22:21
90 дней — и минус хаос: метод, который превращает беспорядок в спокойствие

Простое правило, которое поможет освободить дом и голову от лишнего. Работает ли метод 90/90 в жизни и почему его советуют психологи и организаторы пространства?

Читать полностью » Эксперты по уходу за тканями советуют перекладывать бельё листами для сушки при хранении вчера в 22:07
Как сделать, чтобы бельё пахло, будто только из прачечной - даже через неделю

Как сохранить аромат чистоты и мягкость любимых вещей надолго? Пять простых, но эффективных советов помогут белью оставаться свежим и уютным.

Читать полностью » Специалисты рекомендуют делить школьные принадлежности по категориям для экономии времени вчера в 22:04
Чтобы не искать каждое утро ручку: 4 простых идеи, которые спасут школьное утро

Утренний хаос из-за пропавших ручек и тетрадей можно остановить. Простые и недорогие способы хранения помогут вернуть порядок и спокойствие.

Читать полностью » 5 домашних задач в неделю, помогают поддерживать чистоту в доме вчера в 21:57
Всего 5 дел в неделю - и генеральная уборка больше не понадобится

Пять простых еженедельных дел, которые займут не больше 15 минут в день, помогут забыть о многочасовых генеральных уборках и сохранить дом в идеальном порядке.

Читать полностью » Тостер признан самым пожароопасным прибором на кухне вчера в 21:50
Готовите завтрак — а искры уже летят: как техника мстит за халатность

Электроприборы делают кухню удобной, но малейшая невнимательность может привести к беде. Узнайте, какие ошибки чаще всего приводят к возгоранию и как их избежать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Простой пластиковый колпак способен заменить мини-теплицу и защитить рассаду от холода
Красота и здоровье
Врач Вера Сережина: полноценный сон помогает регулировать вес и ускоряет обмен веществ
УрФО
Афиша Екатеринбурга на осенние каникулы: театры, концерты и мастер-классы для детей и взрослых
Еда
Кейси Корн: кабоча — универсальный продукт, который идеально подходит для десертов
Питомцы
Ветеринар Анна Ковалева: устаревшие советы по уходу за кошками опасны
Спорт и фитнес
Бурпи и прыжки с хлопком: Mitaila включил упражнения в свою HIIT-программу для жиросжигания
Культура и шоу-бизнес
Адам Драйвер сыграет беглого заключённого в новом сериале Netflix "Rabbit, Rabbit"
Красота и здоровье
Учёные предупредили о тихом кризисе тестостерона у мужчин: уровень гормона падает на 1% в год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet