Полотенцесушитель в ванной
Полотенцесушитель в ванной
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:10

Забыла об этих 5 ошибках при оформлении ванной — теперь знаю, как избежать их

Дизайнер Надежда Чернышова: открытые полки в ванной — источник беспорядка и трудностей с уборкой

Ванная комната — это не только место для гигиенических процедур, но и пространство для отдыха и восстановления. Чтобы сделать её удобной и стильной, важно учитывать не только внешний вид, но и практичность. При оформлении ванной комнаты многие допускают ошибки, которые со временем становятся источником раздражения. Рассмотрим 5 распространённых проблем и способы их избежать.

1. Обилие открытых полок

Открытые полки в ванной могут выглядеть привлекательно на фото в интерьере, но в реальной жизни они часто оказываются неудобными. Они быстро покрываются пылью, каплями воды и разводами от мыла. К тому же поддерживать порядок на открытых полках бывает сложно — банки, флаконы и аксессуары всегда на виду, создавая беспорядок.

Решение: Вместо открытых полок лучше использовать закрытые шкафчики с зеркальными или матовыми фасадами. Это поможет не только скрыть все предметы, но и упростит уборку, ведь такие фасады легче очищать. Кроме того, шкафчики обеспечат больше места для хранения.

2. Плитка на полу с гладкой поверхностью

Гладкая плитка на полу ванной выглядит стильно, но она может быть очень скользкой, особенно после того, как поверхность намокает от воды. Это увеличивает риск падений и травм, особенно если в доме есть дети или пожилые люди.

Решение: Лучше выбирать плитку с шероховатой поверхностью, которая снижает риск скольжения. Если же вы предпочитаете гладкую плитку, можно использовать противоскользящие коврики или ковровые покрытия в местах повышенного риска.

3. Нехватка мест для хранения

Одна из самых распространённых проблем в ванной — это нехватка места для хранения. Когда полотенца, косметика и бытовая химия остаются на виду, создаётся ощущение беспорядка. Без организации пространства ванная комната может стать не только неуютной, но и неудобной.

Решение: Обеспечьте достаточно мест для хранения, используя шкафы-пеналы, системы с полками и выдвижные ящики. Хорошей идеей может стать использование пространства под ванной для хранения вещей. Важно предусмотреть как открытые, так и закрытые системы хранения для удобства.

4. Ошибки в организации освещения

Освещение в ванной — это не только эстетика, но и функциональность. Яркие светильники над зеркалом могут создавать резкие тени, что затрудняет выполнение макияжа, бритье и другие косметические процедуры. В ванной важно иметь достаточно яркое, но не слепящее освещение.

Решение: Идеальный вариант — это комбинированное освещение, которое включает как общий свет, так и светильники с мягким рассеянным светом вокруг зеркала. Это создаст равномерное освещение без резких теней, подходящее для всех нужд.

5. Некачественные уплотнители на дверях душевой кабины

Стеклянные двери в душевой кабине выглядят элегантно и современно, но если уплотнители на дверях некачественные, вода будет разбрызгиваться по всей ванной, создавая лужи и способствуя появлению плесени. Это неудобно и может испортить внешний вид комнаты.

Решение: При выборе душевой кабины стоит уделить внимание качеству уплотнителей. Они должны плотно прилегать к стеклу и полу, чтобы избежать протекания воды. Также можно предусмотреть небольшой порожек или уклон пола в сторону душевой, чтобы вода не выходила за пределы кабины.

Советы по улучшению ванной комнаты:

  1. Планируйте хранение: Продумайте систему хранения заранее. Вместо открытых полок выбирайте закрытые шкафчики и используют функциональные мебельные решения.

  2. Безопасность на первом месте: Используйте противоскользящие покрытия на полу и следите за качеством плитки.

  3. Идеальное освещение: Разработайте систему освещения, сочетающую общий свет и точечные источники возле зеркала.

  4. Эстетика и удобство: Выбирайте материалы, которые легко чистятся, и не забывайте о функциональных деталях, таких как уплотнители и уклон пола в душевой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Обилие открытых полок: Это создаёт беспорядок и трудности с уборкой. Альтернатива — закрытые шкафчики с удобными полками для хранения.

  2. Гладкая плитка на полу: Риск скольжения и травм. Альтернатива — плитка с шероховатой поверхностью или коврики.

  3. Нехватка места для хранения: Бардак и неудобство в использовании пространства. Альтернатива — продуманная система хранения с вместительными шкафами и ящиками.

  4. Яркое освещение над зеркалом: Резкие тени и дискомфорт при косметических процедурах. Альтернатива — комбинация общего и рассеянного освещения.

  5. Некачественные уплотнители на дверях душевой: Протекание воды и образование плесени. Альтернатива — качественные уплотнители и уклон пола в душевой.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Правильное оформление ванной комнаты делает её более уютной и удобной для ежедневного использования.

  • Подобранные функциональные элементы помогают избежать беспорядка и обеспечивают безопасность.

Минусы:

  • Излишнее внимание к дизайну может привести к неудобствам в эксплуатации, если не учесть практичные аспекты.

  • Неправильный выбор материалов или функциональных элементов может привести к дополнительным затратам на ремонт и доработки.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как выбрать плитку для ванной, чтобы она не была скользкой?
    Выбирайте плитку с матовой или шероховатой поверхностью, которая предотвратит скольжение.

  2. Как организовать хранение в маленькой ванной?
    Используйте угловые шкафы, пеналы и пространство под ванной для хранения.

  3. Какие источники освещения лучше всего использовать в ванной?
    Для ванной лучше сочетать общее освещение и точечные светильники вокруг зеркала, чтобы избежать теней.

Мифы и правда

Миф: Открытые полки — это стильный элемент интерьера.
Правда: Открытые полки быстро теряют свою привлекательность из-за пыли и беспорядка. Лучше использовать закрытые шкафы.

