Коврик в ванной сохранит мягкость и цвет, если стирать его не так, как привыкли
Коврик для ванной — вещь, на которую редко обращают внимание, пока она не потеряет мягкость, форму или яркость цвета. Между тем этот небольшой аксессуар делает утренние процедуры приятнее и безопаснее: не даёт скользить по кафелю, сохраняет тепло и добавляет уюта интерьеру. Чтобы коврик служил долго, не линял и не превращался в жёсткую тряпку, за ним нужен правильный уход.
Почему уход за ковриком важен
Ежедневное использование приводит к тому, что в волокнах скапливается пыль, волосы, остатки моющих средств и влага. Во влажной среде быстро размножаются бактерии и плесень, из-за чего изделие начинает неприятно пахнуть и теряет внешний вид.
Кроме того, грязный коврик может стать источником аллергии и раздражений кожи. Регулярная стирка и бережное обращение помогают избежать этих проблем, сохраняя при этом первозданную мягкость материала и насыщенность оттенков.
Подготовка к стирке
Перед тем как отправить коврик в воду, его необходимо очистить от поверхностного мусора. Это можно сделать с помощью пылесоса, липкого валика или жёсткой щётки. Если материал ворсистый, движения должны быть мягкими, чтобы не повредить волокна.
После этого коврик можно замочить или загрузить в стиральную машину, в зависимости от материала.
Какой материал — такой и уход
Каждый тип ткани требует особого подхода. Ошибки при стирке могут стоить коврику формы, цвета или даже целостности.
Таблица "Сравнение материалов и способов ухода"
|Материал
|Можно ли стирать в машине
|Оптимальный режим
|Особенности
|Хлопок
|Да
|Деликатный, до 40°C
|После стирки расправить и сушить горизонтально
|Микрофибра
|Да
|Деликатный, без отжима
|Быстро сохнет, не теряет цвет
|Полиэстер
|Да
|При 30-40°C
|Устойчив к влаге и загрязнениям
|Вискоза
|Да
|Щадящий режим
|Может усаживаться при высокой температуре
|Шерсть
|Нет
|Только ручная стирка
|Требует мягких средств без отбеливателя
|Резина
|Нет
|Только ручное мытьё
|Использовать мягкую губку и нейтральный шампунь
Для ковриков с прорезиненным основанием допустима машинная стирка, но только в деликатном режиме и без отжима. Полностью резиновые изделия лучше мыть вручную — в тёплой воде с мягким мылом.
Как стирать правильно
- Выбирайте деликатный режим. Оптимальная температура — до 40°C.
- Не перегружайте барабан. Коврик должен свободно вращаться, иначе вода не вымоет грязь равномерно.
- Используйте жидкие моющие средства. Они лучше растворяются и не оставляют следов.
- Откажитесь от отбеливателей и кондиционеров. Эти средства ослабляют волокна и вымывают краску.
- Добавьте каплю эфирного масла. Масло чайного дерева или лаванды дезинфицирует и придаёт свежесть.
Для усиления эффекта можно использовать мягкий уксусный раствор (1 ст. ложка на 1 л воды) при ручном полоскании — он нейтрализует запахи и смягчает ткань.
Сушка: что делать и чего избегать
Сушить коврик лучше естественным образом. Расправьте его на ровной поверхности в хорошо проветриваемом помещении или на балконе. Избегайте прямых солнечных лучей — они выжигают краску и делают материал ломким.
Не рекомендуется сушить изделие:
• На батарее — может деформироваться или расплавиться прорезиненная основа.
• В сушильной машине — высокие температуры портят структуру волокон.
• На верёвке — под тяжестью воды коврик растянется.
Лучше всего дать ему высохнуть горизонтально, переворачивая время от времени, чтобы обе стороны проветривались равномерно.
Советы шаг за шагом
- Проверяйте ярлык. Там всегда указаны рекомендации по уходу.
- Стряхивайте коврик каждый день. Это продлевает чистоту и уменьшает износ.
- Стирайте минимум раз в две недели. При активном использовании — чаще.
- Используйте мягкие щётки. Жёсткие щетины могут повредить ворс.
- Храните коврики в сухом виде. Влажная ткань — идеальная среда для бактерий.
А что если коврик стал жёстким?
Иногда после стирки изделие теряет мягкость. Это признак того, что в волокнах остались остатки моющего средства. Повторное полоскание в прохладной воде решит проблему. Можно добавить немного кондиционера для детского белья — он не содержит силиконов и безопасен для тканей.
Если коврик всё же потерял форму, попробуйте выровнять его утюгом через хлопчатобумажную ткань на минимальном режиме — это вернёт ему аккуратный вид.
Плюсы и минусы машинной стирки ковриков
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и удобно
|Есть риск деформации основания
|Глубокое очищение
|Не подходит для шерсти и резины
|Удаляет запахи и бактерии
|Требует бережного режима
FAQ
Как часто нужно стирать коврик в ванной?
При ежедневном использовании — раз в 1-2 недели. В доме с детьми или животными — чаще.
Можно ли пылесосить мокрый коврик?
Нет, это опасно для прибора и самого покрытия. Сначала дайте коврику полностью высохнуть.
Что делать, если коврик пахнет даже после стирки?
Добавьте при полоскании 2 столовые ложки уксуса или несколько капель эфирного масла — они нейтрализуют запахи и убивают микробы.
