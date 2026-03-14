Современная ванная без плитки
Современная ванная без плитки
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:40

Плесени больше негде спрятаться: материалы без единого шва превращают ванную в крепость чистоты

Весной, когда за окном тает снег, а в воздухе висит запах свежести, многие рвутся обновить квартиру. Знакомая в прошлом году полезла в ванную с скребком — швы между плиткой зачернели плесенью, несмотря на еженедельную чистку. Влага проникала внутрь, разъедая затирку, а мытье занимало часы. Теперь она смотрит на тренды 2026-го: материалы без стыков, которые отталкивают воду по-научному, благодаря гидрофобным добавкам в составе. Биохимия здесь на страже — полимеры создают барьер, где споры грибка просто не приживаются. Пора разобраться, чем заменить старую плитку, чтобы санузел стал не полем боя, а зоной релакса.

"Бесшовные материалы вроде микробетона меняют правила игры в ванных. Они не дают воде скапливаться в швах, где обычно заводится плесень из-за биохимических реакций с органикой. В 2026-м выбирайте теплые тона — песочный или терракотовый, они визуально расширяют пространство за счет физики света. Гигиена на высоте, чистка занимает минуты, а поверхность устойчива к перепадам температур."

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Бесшовные покрытия

Микробетон и микроцемент наносят слоем в пару миллиметров, создавая монолитную поверхность. Физика адгезии держит их на бетоне или штукатурке намертво, без отслоений от влажности. Грязь не забивается, вода стекает, как с листа лотоса — эффект самоочищения от силиконовых добавок.

Влажные зоны душей теперь без поддонов выглядят цельными. Теплые оттенки песка или глины смягчают серость, антропология подсказывает: такие тона успокаивают, имитируя природные пещеры. Цена за метр — от 1500 рублей, укладка за день.

Декоративная штукатурка усиливает эффект, с текстурой под камень. Минус — требует мастеров, иначе трещины от усадки. Но плесень уходит в прошлое, гигиена на уровне операционной.

Крупноформатные плиты

Кварцевый агломерат и керамогранит размером 120 на 260 сантиметров покрывают стену целиком. Швы минимальны, роскошь мрамора или оникса без минусов камня. Прочность от кварца — царапины не берут, физика компрессии делает их тяжелыми, но устойчивыми.

Глянцевая поверхность теплая на ощупь, текстуры с прожилками в моде. Ванная растет в глазах, антропологи отмечают: большие плоскости создают ощущение простора, как в горах. Установка на клей с армировкой, срок — неделя.

Риски — вес, нужен крепкий каркас. Зато чистка простая, влага не проникает. Цена слэба — от 10 тысяч за штуку.

Природный камень

Мрамор, травертин, оникс стареют красиво, патину времени ценят за уникальность. Долговечность — века, истирание добавляет шарма. Биохимия минералов устойчива к щелочам в чистящих средствах.

Премиум-сегмент, инвестиция на десятилетия. Рисунок неповторим, свет играет в прожилках. Укладка требует профи, швы герметизируют силиконом.

Минусы — цена от 5000 за метр, пористость под солнцем. Влага не проблема при пропитке. Риски ремонта учитывают заранее.

Современная мозаика

Забудьте дельфинов — теперь сложные узоры, дорогие тона, заказные панно. Каменная или стеклянная крошка собирает архитектурный декор. Персонализация добавляет характера, физика рефракции усиливает блеск.

Гибкость в зонах ниш, акценты на ванне. Цвета от нейтральных до ярких, чистка щеткой. Антропология: узоры влияют на настроение, как тату на коже.

Тренд 2026 — индивидуальность. Цена панно — от 3000 рублей. Гармония в интерьере не пострадает.

Краска, объем и дерево

Влагостойкая латексная краска для стен, с вентиляцией. Глубокий синий или оливковый комбинируют с мокрыми зонами. Бюджет от 500 рублей за банку, нанесение валиком.

3D-панели из гипса с пропиткой играют тенями, волны или скалы тактильны. После душа прикосновение бодрит. Дерево термообработанное — ясень, лиственница — не гниет, уют шкатулки.

Имитация под дерево на керамограните дешевле. Чистка упрощается, потопы под контролем. Рынок растет.

"Крупные плиты и камень переводят ванную в роскошь без хлопот. Мозаика добавляет уникальности, а краска с 3D — бюджетный шик. Дерево термообработанное создает тепло, которого не ждешь от бетона. Главное — комбинировать, чтобы влага не скапливалась, и пространство дышало."

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Можно ли дерево в душевой зоне?
Термообработанная древесина держит влагу, но с хорошей вентиляцией. Имитация надежнее для новичков.
Сколько стоит микробетон?
От 1500 рублей за метр, плюс работа.
Краска не отслоится?
Латексная с антигрибком — нет, если стены ровные.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

