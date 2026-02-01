Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© freepik.com by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:49

Места в ванной мало, а вещей много — вертикальное хранение спасает даже крошечный санузел

Ванная легко превращается в склад: полупустые флаконы, запасы "на всякий случай", резинки и мелочи, которые кочуют по раковине. При этом даже небольшое пространство можно сделать удобным, если разложить вещи по понятной системе и задействовать зоны, которые обычно простаивают. Главное — не пытаться "победить беспорядок" за один день, а начать с пары точек, где хаос заметнее всего. Об этом сообщает cazampa.

Начните с пространства под раковиной

Шкаф под раковиной часто работает как тёмная яма: вещи там есть, но их не видно, а значит, ими неудобно пользоваться. Помогают выдвижные корзины, многоуровневые органайзеры и прозрачные контейнеры, чтобы содержимое не приходилось угадывать. Хорошая привычка — группировать всё по назначению: уход, уборка, аптечка, средства для волос.

  1. Используйте выдвижные полки, чтобы доставать вещи с задней стенки.
  2. Поставьте складываемые прозрачные контейнеры для визуального контроля.
  3. Закрепите на внутренней стороне дверцы крючки или магнитную ленту для мелких инструментов.

Поднимайтесь вверх и осваивайте стены

Когда не хватает места на полу, выручает вертикаль. Лестничные стеллажи и узкие этажерки дают дополнительные поверхности, не утяжеляя интерьер. Их плюс — мобильность: такие конструкции можно поставить без сверления, что удобно для аренды и небольших санузлов.

Полки над сантехникой и рядом с зеркалом

Пустая зона над унитазом или умывальником — один из самых недооценённых "ресурсов" ванной. Открытые полки подходят для полотенец, туалетных принадлежностей и аккуратных банок, а плавающие модели визуально делают пространство легче. Важно лишь помнить: если всё на виду, лучше использовать одинаковые контейнеры и не выставлять случайные флаконы.

Встроенные решения для тех, кто хочет "как в отеле"

Если вы планируете ремонт, полезно рассмотреть утопленные ниши в душе или в стене рядом с раковиной. Они не выступают в комнату и экономят сантиметры, а выглядят аккуратно и дорого. Для душевой зоны важны водостойкие материалы — плитка или камень — и грамотное размещение, чтобы не попасть на трубы и проводку.

Магниты, крючки и наклонные ящики

Небольшие инструменты создают больше всего беспорядка. Магнитная лента внутри шкафа или на стене помогает держать пинцеты, ножницы и кусачки под рукой, но не на раковине. Крючки решают сразу несколько задач: полотенца, халаты, косметички и даже сумки с уходом больше не занимают полки.

Наклонные ящики — ещё один практичный вариант, когда нужны "быстрые" вещи: ватные диски, запасные полотенца или мелочи для ежедневной гигиены. Они открываются вперёд и не требуют разбирать весь шкаф, чтобы достать нужное.

Корзины, контейнеры и мебель "с характером"

Контейнеры и корзины превращают полки в систему: всё стоит категориями, а не россыпью. Плетёные варианты добавляют тепла, проволочные — более современный вид, а ручки помогают быстро переносить нужный набор средств. Если встроенного хранения мало, можно перепрофилировать небольшую мебель: узкую консоль, барную тележку или винтажный сундук для полотенец и запасов. Важно только защитить поверхности от влаги и обеспечить циркуляцию воздуха.

Натяжной стержень как универсальный лайфхак

Натяжной стержень полезен там, где нельзя сверлить. В душе на него удобно повесить S-крючки для мочалок и щёток, внутри тумбы — подвесить распылители или тряпки, а в свободной нише — закрепить лёгкие корзинки. Главное — выбирать модели с резиновыми наконечниками и не перегружать конструкцию.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Противень застревает в духовке — и блюдо едва не летит на пол: один кухонный продукт решает всё 30.01.2026 в 18:39

Обычное растительное масло помогает вернуть плавный ход плоских решёток: тонкий слой, удаление излишков и простые меры предосторожности при нагреве.

Читать полностью » Сидеть, спать и хранить одновременно: интерьерные решения, которые спасают малые квартиры 30.01.2026 в 17:28

Как дизайнеры используют мебель с двойной функцией, чтобы экономить пространство, сохранять порядок и создавать гибкие интерьеры для современной жизни.

Читать полностью » Открываете шкаф — и хочется закрыть обратно: одежда, которая тянет настроение ко дну 30.01.2026 в 13:24

Профессиональные организаторы рассказали, какие вещи в шкафу незаметно создают хаос и почему отказ от них может изменить повседневный ритм и отношение к одежде.

Читать полностью » Обновили ванную — а выглядит дешевле: 5 30.01.2026 в 12:48

Почему яркие плитки, драматичный камень и дешевая фурнитура делают ванную дешёвой на вид — дизайнеры объясняют, что стоит выбрать вместо модных трюков.

Читать полностью » Поставила контейнеры на микроволновку — и едва не пожалела: что скрывает эта 30.01.2026 в 2:04

Даже лёгкие предметы на верхней крышке микроволновки блокируют вентиляцию, меняют тепловой баланс и повышают риск перегрева, поломки и пожара.

Читать полностью » Свет пропадает на часы и сутки: жильцам муниципального дома подсказали, как заставить УК чинить сети 29.01.2026 в 11:31

Регулярные отключения электроэнергии в муниципальном доме — признак системной проблемы. Узнайте, как жильцы фиксируют отключения, жалуются в УК и добиваются ремонта.

Читать полностью » Сильное занижение цены вызывает недоверие к квартире — риэлтор Полторак 24.01.2026 в 12:49
Хорошая квартира "зависла" — проблема оказалась не в планировке и не в метраже

Как продать квартиру быстрее и выгоднее: риэлтор объяснил, почему стоит начинать с "своего круга", как не ошибиться с ценой и чем решают фото.

Читать полностью » Льготная ставка ускорила рост цен на квадратный метр - Нилов 23.01.2026 в 10:44
Льготная ипотека разогнала цены на жильё: дешёвые ставки превратились в схему заработка

Льготная ипотека превратилась в инструмент для заработка: дешёвые кредиты разогнали спрос и цены, лишая семьи шансов купить жильё — что предложил Нилов.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Организм вспомнил, как восстанавливать кости — помог один хрящевой имплантат
Туризм
Японию невозможно объехать за раз — 5 маршрутов, которые собирают страну в цельное путешествие
Авто и мото
Yaris Cross вырвался в лидеры — компактный кроссовер потеснил фаворитов и меняет рынок
Питомцы
Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи
Спорт и фитнес
Минус 5 кг без изнурения: лишний вес уходит из-за привычки, которую все считают бесполезной
Садоводство
Смородину в январе режу без жалости — летом куст усыпан ягодами: главное знать, что убрать
Красота и здоровье
Консервированная фасоль спасает ужин — 1 минута, и блюдо становится сытнее и полезнее: лайфхак на каждый день
Наука
Океан спрятал "вершину" в 3109 метров: новая подводная гора затмила рекорды суши
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet