Стильная ванная комната
© flickr.com by FlooringClarity is licensed under CC BY 2.0
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:06

Эти мелочи в ремонте санузла стали причиной ежедневного раздражения — вот как избежать проблем

Неправильный уклон плитки в душе может привести к застою воды — дизайнеры

Когда мы начинаем ремонт в санузле, кажется, что все детали можно учесть, но на практике это не всегда так. Несмотря на тщательную подготовку, бывают такие мелочи, которые в итоге вызывают раздражение и лишний раз напоминают о себе в повседневной жизни. Как избежать подобных неприятных сюрпризов, сообщает дзен-канал REMPLANNER.

Неудачный слив в унитазе

Одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются владельцы новых санузлов, — это неправильная работа слива в унитазе. Ситуация, когда вода при смыве начинает разбрызгиваться вверх, доставляет массу неудобств. Эта ошибка может быть обнаружена только после установки сантехники, так как в магазине невозможно проверить, как именно работает слив. К сожалению, исправить её без замены унитаза не получится.

Можно ли избежать этого? Постарайтесь изучить отзывы о модели, которую планируете приобрести, и отдайте предпочтение унитазам с круговым сливом. Это решение значительно снижает вероятность возникновения подобных проблем.

Открытая полка над инсталляцией

Хотя полка над инсталляцией может стать стильным декоративным элементом, она может доставлять массу неудобств. Если полка установлена не по уровню, любые флаконы могут падать, и в худшем случае — прямо в унитаз. Это особенно актуально для стеклянных или керамических бутылочек, которые при падении могут разбиться.

Как избежать неприятных ситуаций? Убедитесь, что полка установлена ровно, и по возможности избегайте хранения предметов на таких конструкциях.

Если у вас маленькая ванная комната, то её можно визуально расширить при помощи некоторых приёмов.

Застой воды в душевой

Если при укладке плитки был неправильно рассчитан уклон, то в процессе использования душа вода может начать застаиваться. Особенно это актуально в душевых без бортика, где вода растекается по всей ванной комнате, заставляя вас после каждого приёма душа прибегать к использованию швабры.

Как решить проблему? Важно заранее проверить уклон и выбирать правильный трап, чтобы избежать неприятных последствий.

Смеситель, который бьет в край раковины

Выбор смесителя — это не только вопрос дизайна, но и удобства. Если излив слишком короткий, мы не сможем полноценно помыть руки, не уперевшись в смеситель. А если излив слишком длинный, вода может брызгать за пределы раковины, образуя лужи на полу.

Как выбрать правильный смеситель? Обратите внимание на размеры раковины и длину излива, чтобы они гармонично сочетались. Это предотвратит постоянные потоки воды и лужи возле раковины.

Туалетная бумага, которая слишком далеко

Часто при установке держателя для туалетной бумаги его размещают в неудобном месте, например, позади унитаза или в центре стены. Это заставляет человека тянуться, нарушая комфорт. Такой мелкий, но раздражающий момент может легко быть исправлен, если заранее учесть удобство расположения держателя.

Решение? Поставьте держатель в удобном для себя месте, чтобы не тянуться за каждым рулоном.

Душевой шланг, который постоянно перекручивается

Даже самые качественные душевые шланги со временем начинают крутиться, что значительно ухудшает удобство использования. Такой эффект не только раздражает, но и ускоряет износ изделия. В некоторых современных системах используется гибкий шланг с дополнительной лейкой, что помогает решить эту проблему.

Как избежать перекручивания? Выбирайте более качественные шланги и обращайте внимание на модели с встроенной дополнительной душевой лейкой, что позволит избежать перепутывания шланга.

Неэффективный полотенцесушитель

Полотенцесушитель — это не только стильный элемент интерьера, но и важная функциональная деталь. Когда полотенцесушитель работает плохо, мокрые полотенца долго не сохнут, и в комнате становится холодно. В этом случае неприятные запахи могут появляться из-за застоя влаги.

Как выбрать эффективный полотенцесушитель? Отдавайте предпочтение моделям с достаточной мощностью для вашего помещения, а не только дизайнерским решениям.

Бытовая химия, которой негде спрятать

Хранение многочисленных средств для ухода за собой в ванной комнате или туалете — это ещё один момент, который важно учесть в ходе ремонта. Без закрытых мест для хранения санузел превращается в склад. Проблема особенно актуальна, когда ванна или раковина забиты баночками, бутылочками и средствами для ухода.

Как избежать хаоса? Заранее продумайте систему хранения в ванной: шкафы, тумбы и закрытые полки помогут поддерживать порядок.

Люк под плитку, который открывается только с отверткой

Системы с магнитными люками могут показаться удобными в теории, но если нужно будет срочно открыть люк, то часто возникает проблема. В экстренных ситуациях люк, который открывается только с помощью инструмента, становится источником дополнительного раздражения.

Как избежать неудобства? Рассмотрите варианты с нажимным механизмом или плавным открыванием, такие люки обеспечивают более комфортное использование.

Вентилятор, который ревет, как самолёт на взлёте

Громкий вентилятор в санузле — ещё одна распространённая проблема. В ночное время он может доставлять массу неудобств, особенно если включается вместе с освещением. В этом случае можно легко разбудить всех в доме.

Как избежать шума? При покупке вентилятора обращайте внимание на уровень шума, измеряемый в децибелах, и выбирайте более тихие модели.

Шторка для душа, которая липнет к телу

Шторки из дешевого пластика или полиэтилена могут создавать неприятный эффект прилипания к телу. Это не только раздражает, но и ухудшает общий эстетический вид санузла. А через некоторое время такая шторка может пожелтеть, что добавит дополнительных проблем.

Как решить проблему? Приобретите тканевую шторку, которая не только выглядит стильно, но и не создаёт дискомфорт.

Также мы рассказывали, как легко придать уют ванной комнате.

Советы по выбору смесителей и других сантехнических решений

  1. Учитывайте размеры вашего санузла — для небольших ванных комнат выбирайте компактные модели сантехники, которые не займут много места.

  2. Выбирайте качественные материалы — это не только повысит долговечность изделий, но и сэкономит деньги в будущем.

  3. Обратите внимание на мощность полотенцесушителя — чтобы избежать проблем с сушкой мокрых полотенец и поддержанием температуры в комнате.

  4. Не забывайте про уклон в душе — для того чтобы вода не застаивалась и не образовывались лужи, важно правильно рассчитать уклон плитки и выбрать подходящий трап.

FAQ

1. Как выбрать подходящий смеситель для раковины?

При выборе смесителя для раковины нужно учитывать размер раковины и длину излива. Если у вас маленькая раковина, выберите смеситель с коротким изливом, чтобы избежать брызг. Для больших раковин подойдут смесители с длинными изливами.

2. Как правильно выбрать душевую шторку?

Тканевые шторки — лучший вариант, так как они не липнут к телу, а также имеют долгий срок службы. Пластиковые шторки могут начать желтеть со временем, что ухудшит их внешний вид. Выбирайте качественные ткани и легко моющиеся материалы.

3. Как избежать проблем с уклоном в душевой?

Для предотвращения застоя воды в душе важно правильно рассчитать уклон плитки и установить качественный трап, чтобы вода могла стекать без препятствий.

