Убрала плесень в швах между плитками без абразивов — одна ошибка раньше всё портила

Плесень любит прятаться там, где её меньше всего ждёшь — в тонких швах между плитками и под слоем мыльного налёта. В ванной это происходит быстрее из-за постоянной влажности и тёплого воздуха. Хорошая новость в том, что вернуть плитке аккуратный вид можно без жёсткого "скребка до скрипа", если действовать правильно. Об этом сообщает Southern Living.

С чего начать, чтобы не испортить покрытие

Первый шаг — понять, из чего сделана плитка: для разных материалов подходят разные средства. Агрессивные порошки и абразивы часто дают мгновенный эффект, но оставляют микроцарапины, и грязь потом цепляется ещё быстрее. Особенно осторожно стоит обращаться с камнем и мрамором: они чувствительны к кислотам и могут потускнеть.

"Керамику и фарфор можно очистить 50% лимонным соком или белым уксусом и 50% водой, — объясняет эксперт по уборке Сабрина Фирман. — Мрамор или камень легко повреждаются кислотами и им поможет очистить мрамор или камень, либо мягкое мыло (например, жидкое слоновая кость или пальмоливко), разбавленное водой".

Если в ванной несколько поверхностей и есть риск "задеть" камень, безопаснее выбирать мыло и воду: это дольше, зато без неприятных сюрпризов.

Как часто убирать и что помогает между уборками

Идеальный график зависит от того, как активно пользуются ванной. Профессиональные клинеры советуют ориентироваться на привычки семьи: при ежедневном душе налёт и влажность накапливаются быстро. В реальности многим проще держать умеренный режим: глубокая уборка реже, но небольшие действия — регулярно

Хорошая профилактика — убрать воду сразу после душа: меньше влаги остаётся в швах, а значит, сложнее разрастаться плесени.

"Будет меньше накопления мыла и меньше влаги, способствующей росту плесени", — говорит Фирман.

Пошаговая мягкая чистка стен и пола

Начинать удобнее с затирки: именно в швах чаще всего заметны потемнения. Подойдёт паста из соды и воды, а для более стойких следов — сода с белым уксусом. Дайте смеси немного поработать и аккуратно пройдитесь мягкой щёткой или старой зубной щёткой, не давя: слишком старая затирка может крошиться. После этого смойте остатки тёплой водой.

Дальше переходите к плитке на стенах, двигаясь сверху вниз. Нанесите мягкий раствор (например, вода с небольшим количеством средства для посуды; для керамики и фарфора — допустимы смеси с уксусом или лимонным соком), подождите несколько минут и протрите губкой круговыми движениями, последовательно проходя ряд за рядом. В финале важно не оставить влагу: протрите поверхность, а затем "соберите" воду сквиджем и досушите тканью — так меньше шансов получить разводы и новые пятна.

С полом проще: сначала убрать сухую грязь (метла или сухая насадка), затем пройтись шваброй с водой и парой ложек средства для посуды. В конце стоит ещё раз подсушить покрытие — это особенно полезно в углах и у ванны, где вода задерживается дольше.

Если попалось упрямое пятно, иногда выручает более точечный подход — но с оглядкой на материал.

"Перекись водорода можно использовать для более жёстких пятен, сделав из неё пасту, пищевую соду и немного средство для мытья посуды для посуды", — советует Фирман.

Ещё один принцип — не злоупотреблять отбеливателем: для многих поверхностей он слишком агрессивен, а при уборке важно усилить вентиляцию. В итоге выигрывает не "суперсредство", а регулярность и бережная техника, которые помогают поддерживать чистоту без лишних усилий.