Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ванная
Ванная
© Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:48

Обновили ванную — а выглядит дешевле: 5 "улучшений", которые портят всё впечатление

Иногда ванная выглядит "обновлённой", но ощущается странно — как будто в ней слишком много моды и слишком мало вкуса. Такие решения быстро стареют, и тогда страдает не только одна комната, но и общее впечатление от дома. Дизайнеры предупреждают: есть несколько типичных "улучшений", которые почти гарантированно делают интерьер дешевле на вид. Об этом сообщает The Spruce.

Яркая плитка, которая быстро надоедает

Смелые узоры и сочные цвета на плитке часто выглядят эффектно в момент выбора, особенно в шоурумах и на фото. Проблема в том, что плитка — элемент долгосрочный: она занимает большие площади, и заменить её сложнее, чем декор или текстиль. Поэтому то, что сегодня кажется актуальным, через пару сезонов может превратиться в визуальный шум.

"Иногда бывает интересно увидеть эти действительно гламурные, интересные, современные, художественные плитки, но это один из самых быстрых способов завершить ремонт", — говорит главный дизайнер Pamela Hope Designs Памела О'Брайен.

Вместо "громких" решений эксперты советуют делать ставку на спокойные, классические варианты: светлую нейтральную гамму и проверенные временем рисунки. Так интерьер остаётся свежим и через годы, а не только в момент завершения ремонта.

Драматичный камень и чрезмерная фактура

С камнем работает тот же принцип: чем активнее рисунок, тем выше риск, что он быстро начнёт утомлять. Выразительная прожилка или контрастный узор может доминировать в маленьком помещении, "перекрикивая" всё остальное — от зеркала до света. В результате ванная перестаёт быть расслабляющей и начинает ощущаться как демонстрация материала.

О'Брайен предлагает ориентироваться на подход отелей и спа: нейтральные поверхности, мягкий рисунок и ощущение спокойствия вместо визуального соревнования.

Слишком нарядная тумба под раковину

Тумба может стать украшением, но только если она дружит со стилем комнаты. Избыточный декор, сложные фасады и нарочитая "парадность" часто выглядят чужеродно — особенно в ванной, где важны чистота линий и ощущение воздуха. Дизайнер Исфира Йенсен советует выбирать модели с понятной геометрией, единой палитрой и корректным масштабом: тумба не должна "давить" или, наоборот, теряться.

Акцентные бордюры, которые сразу выдают эпоху

Декоративные рамки и бордюры — тот случай, когда добавление деталей не делает интерьер богаче. Они легко превращают даже свежую отделку в набор устаревших приёмов, потому что слишком явно привязаны к конкретному времени и моде.

"Меньше — значит больше, так что даже не включай это", — говорит Исфира Йенсен.

Дешёвая фурнитура и сантехника, которые быстро "сдают"

Даже удачная плитка и продуманная планировка не спасают, если смесители, ручки и прочая фурнитура выглядят уставшими через год. Бюджетные покрытия чаще теряют вид: могут появляться потёртости, сколы, следы износа — и ванная сразу кажется неухоженной. Поэтому здесь логика простая: либо выбирать более качественные изделия, либо заранее понимать, что заменять их придётся быстрее, чем хотелось бы.

Ванная выигрывает не от эффектных трюков, а от спокойной базы и аккуратных, согласованных деталей. Если хочется добавить характер, лучше делать это тем, что легко заменить: текстилем, светом, аксессуарами — тогда интерьер будет выглядеть актуально дольше и не потребует переделок из-за одной неудачной модной ставки.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником — депутат Гаврилов 12.01.2026 в 7:31
Вы живёте один и дети далеко: вот что делает вас идеальной мишенью для мошенников

Мошенники все чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником. Депутат рассказал, как шаг за шагом выстраивается опасная схема.

Читать полностью » Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин 12.01.2026 в 7:16
Не отдал квартиру по решению суда — готовься к последствиям: объясняет адвокат

Задержка с исполнением решения суда по квартире в центре Москвы может повлечь не только иски, но и уголовные последствия.

Читать полностью » Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова 12.01.2026 в 7:09
Штраф — это только начало: что на самом деле ждёт тех, кто строит без разрешения соседей

Незаконная пристройка к дому может обернуться не только штрафом и сносом, но и уголовным делом. Юристы объяснили, где проходит грань.

Читать полностью » Площадь нового жилья в ЮФО падает до 45 кв. м — РБК Краснодар 10.01.2026 в 16:58
Метры уходят, цены растут: новое жильё на юге страны стремительно уменьшается

Квартиры на юге России уменьшаются уже третье десятилетие подряд — демография, ипотека и экономика формируют новый стандарт жилья.

Читать полностью » Правила выдачи семейной ипотеки изменятся с 1 февраля — Исмаилов 09.01.2026 в 7:38
Больше никаких лазеек: как государство будет бороться с обходными схемами в семейной ипотеке

С 1 февраля семейную ипотеку будут выдавать по новым правилам: супругов объединят в один договор, а лазейки для инвесторов закроют.

Читать полностью » Невидимые технологии становятся частью интерьера — дизайнер 09.01.2026 в 5:09
Не видно — значит, работает: невидимые технологии становятся основой современного жилья

Умный дом будущего — это невидимые технологии, которые исчезают в интерьере, создавая комфорт без лишнего цифрового шума и отвлекающих элементов.

Читать полностью » Аренда квартиры в два раза дешевле ипотеки в 2026 году — Циан 08.01.2026 в 10:02
Рынок недвижимости перевернулся: теперь снимать квартиру разумнее, чем брать кредит

Рост цен и дорогая ипотека меняют баланс на рынке жилья — эксперты объясняют, почему в 2026 году аренда часто оказывается разумнее покупки.

Читать полностью » Госдума рассматривает возможность создания простого закона для риелторов — Крашенинников 07.01.2026 в 11:48
Риелторы под контролем: Госдума планирует закон с минимумом правил и максимумом ответственности

В России могут принять закон, регулирующий деятельность риелторов. Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников предложил два возможных варианта.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Греческие горные деревни уходят под снег — и выглядят как Альпы: где найти эту тишину зимой
Авто и мото
Jeep обновляет решётку и оптику Grand Cherokee: одна деталь сразу выдаёт рестайлинг
Красота и здоровье
Полгода без скачков давления: новый формат лечения добирается туда, где таблетки бессильны
Спорт и фитнес
Беговая дорожка, эллипс или вело: популярный выбор для похудения даёт неожиданный перекос в калориях
Садоводство
Сансевиерия кажется "неубиваемой", но одна мелочь портит её вид: что вы забываете делать
Наука
Часы Судного дня приблизились к полуночи на 4 секунды — Live Science
Наука
Луна есть, но её не видно: странное новолуние сбивает с толку даже опытных наблюдателей
Красота и здоровье
Колено ноет не из-за возраста — виновата обувь: какая пара "ломает" шаг незаметно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet